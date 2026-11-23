Az O3 Partners november 9. és 20. között tartott jegyzésben 268 lakossági és 5 intézményi részvényjegyző vett részt, akik összesen 671 641 új törzsrészvényt jegyeztek. A lakossági befektetők a 10,1 eurós maximális áron tették meg ajánlataikat. A végső jegyzési árat az intézményi befektetők ajánlatai alapján 8,5 euróban határozta meg a oszkó Péter volt pénzügyminiszter érdekeltségébe tartozó társaság.

Már több mint ezer befektetője van Oszkó Péter cégének, az O3 Partners-nek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bevont tőke közel kétharmada lakossági befektetőktől származik. A jegyzés legerősebb napja az utolsó volt: november 20-án 61 lakossági jegyzés érkezett.

Több mint 10 millió euró befektetői kötelezettségvállalás 2026-ban

A mostani kibocsátással együtt 2026-ban a befektetők összesen több mint 10,5 millió euró értékben tettek jegyzési ajánlatot az O3 Partners részvényeire:

az áprilisban lezárt 3,03 millió eurós tőkeemelést

és a nyári, 1,07 millió eurós közösségi finanszírozási kört

követte a mostani, 6,41 millió eurós jegyzés.

A nyári közösségi finanszírozási kör 81 és a mostani kibocsátás 273 részvényjegyzőjével 2026-ban összesen több mint 350 új befektető jegyzett részvényt a társaság kibocsátásain. Ezzel

az O3 Partners intézményi befektetőinek száma 10-re és részvényeseinek száma ezer fölé emelkedett.

Mintegy 21 millió euró tőkebevonás az Xtend piacon töltött öt év alatt

Az O3 Partners részvényei 2021 szeptembere óta forognak a BÉT Xtend piacán. A Társaság ez idő alatt, a mostani kibocsátással együtt, összesen mintegy 21 millió euró tőkét vont be, kizárólag magánforrásból (a 2021-es és 2022-es forintos tőkeemelések az akkori árfolyamon euróra átszámítva). A társaság ismeretei szerint a mostani 5,71 millió euró az eddigi legnagyobb tőkebevonás, amelyet kibocsátó az Xtend piacról a Standard piacra lépéséhez kapcsolódóan hajtott végre.

A bevont tőkét a társaság új alapkezelői részesedések megszerzésére és a kapcsolt alapkezelők új alapjaiba tett tőkevállalásokra fordítja.

Öt évvel ezelőtt az Xtend piacon kezdtük el felépíteni a régió első tőzsdén jegyzett kockázati- és magántőke-csoportját, és azóta mintegy 21 millió euró tőkét bíztak ránk a befektetők. Külön öröm, hogy a mostani jegyzésben 268 lakossági befektető csatlakozott hozzánk, miközben az árazást az intézményi befektetők ajánlatai határozták meg. A friss tőkét a már azonosított alapkezelői részesedésszerzésekre és az új alapjainkba tett kötelezettségvállalásainkra fordítjuk. A Standard piacra lépés nem végállomás: szélesebb befektetői kört, nagyobb likviditást és a nemzetközi terjeszkedésünk következő szakaszát hozza

– mondta Oszkó Péter, az O3 Partners N.V. elnök-vezérigazgatója.