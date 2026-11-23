Elkapkodták az eurós magyar részvényeket: több mint ezer befektetőt gyűjtött a volt miniszter cége – pénteken szintet lép az O3 Partners
Az O3 Partners november 9. és 20. között tartott jegyzésben 268 lakossági és 5 intézményi részvényjegyző vett részt, akik összesen 671 641 új törzsrészvényt jegyeztek. A lakossági befektetők a 10,1 eurós maximális áron tették meg ajánlataikat. A végső jegyzési árat az intézményi befektetők ajánlatai alapján 8,5 euróban határozta meg a oszkó Péter volt pénzügyminiszter érdekeltségébe tartozó társaság.
A bevont tőke közel kétharmada lakossági befektetőktől származik. A jegyzés legerősebb napja az utolsó volt: november 20-án 61 lakossági jegyzés érkezett.
Több mint 10 millió euró befektetői kötelezettségvállalás 2026-ban
A mostani kibocsátással együtt 2026-ban a befektetők összesen több mint 10,5 millió euró értékben tettek jegyzési ajánlatot az O3 Partners részvényeire:
- az áprilisban lezárt 3,03 millió eurós tőkeemelést
- és a nyári, 1,07 millió eurós közösségi finanszírozási kört
- követte a mostani, 6,41 millió eurós jegyzés.
A nyári közösségi finanszírozási kör 81 és a mostani kibocsátás 273 részvényjegyzőjével 2026-ban összesen több mint 350 új befektető jegyzett részvényt a társaság kibocsátásain. Ezzel
az O3 Partners intézményi befektetőinek száma 10-re és részvényeseinek száma ezer fölé emelkedett.
Mintegy 21 millió euró tőkebevonás az Xtend piacon töltött öt év alatt
Az O3 Partners részvényei 2021 szeptembere óta forognak a BÉT Xtend piacán. A Társaság ez idő alatt, a mostani kibocsátással együtt, összesen mintegy 21 millió euró tőkét vont be, kizárólag magánforrásból (a 2021-es és 2022-es forintos tőkeemelések az akkori árfolyamon euróra átszámítva). A társaság ismeretei szerint a mostani 5,71 millió euró az eddigi legnagyobb tőkebevonás, amelyet kibocsátó az Xtend piacról a Standard piacra lépéséhez kapcsolódóan hajtott végre.
A bevont tőkét a társaság új alapkezelői részesedések megszerzésére és a kapcsolt alapkezelők új alapjaiba tett tőkevállalásokra fordítja.
Öt évvel ezelőtt az Xtend piacon kezdtük el felépíteni a régió első tőzsdén jegyzett kockázati- és magántőke-csoportját, és azóta mintegy 21 millió euró tőkét bíztak ránk a befektetők. Külön öröm, hogy a mostani jegyzésben 268 lakossági befektető csatlakozott hozzánk, miközben az árazást az intézményi befektetők ajánlatai határozták meg. A friss tőkét a már azonosított alapkezelői részesedésszerzésekre és az új alapjainkba tett kötelezettségvállalásainkra fordítjuk. A Standard piacra lépés nem végállomás: szélesebb befektetői kört, nagyobb likviditást és a nemzetközi terjeszkedésünk következő szakaszát hozza
– mondta Oszkó Péter, az O3 Partners N.V. elnök-vezérigazgatója.
Ünnepélyes csengetés november 27-én, reggel 9 órakor
Az O3 Partners törzsrészvényeinek bevezetésére a BÉT Standard piacára 2026. november 27-én kerül sor. A Budapesti Értéktőzsde ezen a napon reggel 9 órakor ünnepélyes csengetéssel nyitja meg az első Standard piaci kereskedési napot.
A vállalat részvényei öt százalékot erősödtek az év eleje óta a pesti tőzsdén.
A politikusból lett üzletember tőzsdei cége több mint 300 százalékkal, 2,91 millió euróra növelte bevételét az idei év első hat hónapjában, az időszakot 1,45 millió euró nettó nyereséggel zárta a tavalyi 475 ezer eurós veszteséggel szemben. A második fél évben is brillíroznia kell azonban az O3 Partnersnek, ha év végén is növekedésről akar beszámolni.