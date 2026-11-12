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Rendkívüli bejelentést tett az Opus: felülvizsgálja stratégiáját Mészáros Lőrinc zászlóshajója – ezzel indokolják az újratervezést

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Felülvizsgálja a 2024-2029 közötti időszakra szóló hosszú távú üzleti stratégiáját a holding. Az Opus 2027 tavaszáig ad részletes tájékoztatást az újragondolt célokról.
K. T.
2026.11.12, 11:25
Frissítve: 2026.11.12, 13:46
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Rövid, de annál fontosabb bejelentést tett csütörtök délelőtt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global a tőzsde honlapján. A holding arról tájékoztatott, hogy a menedzsment megkezdte a 2024–2029-es időszakra vonatkozó hosszútávú üzleti stratégia átfogó felülvizsgálatát.

Opus GLobal
Újratervez az Opus / Fotó: Dömötör Csaba

A stratégiai felülvizsgálat célja, hogy az Opus 

  • a megváltozott makrogazdasági és iparági környezethez igazítsa működési és befektetési prioritásait, 
  • a belső hatékonyság javítására 
  • és a fegyelmezett tőkeallokációra fókuszálva, 
  • folyamatosan biztosítva a fenntartható növekedést
  • és a hosszú távú részvényesi értékteremtést. 

A felülvizsgálati folyamat lezárását követően ag várhatóan a 2027. évi éves rendes közgyűlésig ad részletes tájékoztatást a frissített stratégiai keretrendszerről és a felülvizsgált célkitűzésekről.

A vállalatcsoport tevékenysége jelenleg négy divízióra fókuszál, az energetika mellett a turizmusban, az élelmiszeriparban és az építőiparban rendelkezik kitettséggel.

Az Opus a tervek szerint december 15-én teszi közzé első háromnegyedéves jelentését. A társaság az elmúlt években április végén tartotta éves rendes közgyűlését, így fetételezhetően az új stratégiai célok is legkésőbb jövő áprilisig körvonalazódhatnak.

A társaság 2026 első felében minden eredménysoron nyereséget ért el, ám az előző év azonos időszakához mérten az összbevétele 9,3 százalékkal, 212 milliárd forintra csökkent, adózott nyeresége pedig 23,2 százalékkal, 16,29 milliárd forintra zsugorodott.

Az energetika hozta a nyereség oroszlánrészét, a turizmus és az élelmiszeripar pedig nagyot javított. Az Opus Global építőipari üzletágának nettó profitja viszont a töredékére csökkent.

 OPUS részvény
OPUS részvény15:27:24
Árfolyam: 195 HUF -0,4 / -0,21 %
Forgalom: 29 282 423 HUF
Napi
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Az Opus részvényei 0,1 százalékkal kapaszkodtak flejebb csütörtök délelőtt, csekély, 16 millió forintos forgalomban. Idén rendkívül gyengén teljesít a tőzsdén a papír, piaci értékének több mint 60 százalékát veszítette el november közepéig.

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tőzsde
Opus Global
stratégia
Mészáros Lőrinc

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