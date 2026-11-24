Bőven infláció feletti hozamokat zsebelhetnek be idén a befektetők: kitömik osztalékkal a részvényesek zsebét a cégek – csúcsév vár a tőzsdézőkre
Több mint hatszáz milliárd dollárt zsebelhettek be a tőzsdei befektetők a harmadik negyedévben pusztán a vállalatoktól érkező osztalék formájában. A globális részvényesi juttatások éves alapon tovább bővültek, 2026-ban pedig újabb rekordévre van kilátás a Vanguard szerint.
A világszerte kifizetett tőzsdei osztalék 6,1 százalékkal 601 milliárd dollárra nőtt a szeptember végén zárult három hónapban az amerikai vagyonkezelő legfrissebb adatai szerint. A tőzsdei cégek azzal együtt váltak bőkezűbbé befektetőikkel, hogy egyébként tőkeköltségeik is emelkedtek, valamint a mesterséges intelligencia-beruházásokra is egyre nagyobb összeget fordítanak.
Az elmúlt 12 hónap során világszerte 2,37 ezermilliárd dollárt osztottak vissza megtermelt profitjukból a tőzsdecégek, ami 7,9 százalékos bővülés mellett új rekordot is jelent.
A Vanguard szerint ezzel 2026-ban jó eséllyel az amerikai infláció feletti, jókora reálhozamhoz juthatnak a befektetők, köszönhetően a feltörekvő piaci, ezen belül is a Kínából származó kifizetéseknek.
Kínában az állam is közbelépett, Amerikában óvatosan bántak az osztalékkal
A legutóbbi negyedévben a kifizetések közel fele, 274 milliárd dollár osztalék a feltörekvő piaci társaságoktól érkezett, ezen belül Kínában 130 milliárd dollár ütötte a befektetők markát. Utóbbi 9,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Ehhez a kínai kormány 300 milliárd renminbi értékű feltőkésítési programja is hozzájárult, amely a pénzügyi intézmények mérlegének megerősítését, a hitelezés ösztönzését és az osztalékfizetések stabilizálását célozták.
A fejlett piacok is kitettek magukért:
- az Egyesült Királyságban 19 százalékkal,
- a csendes-óceániai térségben (Japánon kívül) 18 százalékkal,
- Európa kontinentális részén pedig kilenc százalékkal srófolták fel a kifizetéseket a cégek.
Észak-Amerikában ehhez képest sokkal visszafogottabb, három százalékos volt a bővülés, de így is innen származott a legtöbb, 196 milliárd dollárnyi osztaléktömeg.
Egyedül japánban kellett beérniük a tavalyinál kisebb összeggel a befektetőknek, a helyi cégek 14 százalékkal kisebb összeget utaltak ezúttal. E mögött nagyrészt technikai jellegű ok, a kifizetések időzítése áll, mivel számos vállalat a második negyedévre hozta előre az utalásokat.
A bányacégek megtekerték a pénzcsapot
Az egyes szektorok közül ezúttal is a pénzügyi cégek fizették a legtöbb osztalékot globálisan. Hozzájárulásuk kilenc százalékkal – 11,3 milliárd dollárral – nőtt az időszak során. A kifizetést a nyersanyagtermelők pörgették fel leginkább, melyek körében 38 százalékkal ugrott meg a közvetlen részvényesi juttatásra fordított összeg. A nyersanyagárak emelkedése és a dollár masszív erősödése mellett szépen hízó profitjukból volt is terük erre a bányászcégeknek.
A növekedést a technológiai szektor és a távközlési vállalatok is támogatták. Előbbiek körében 11 százalékkal 61 milliárd dollárra, utóbbiaknál 15 százalékkal 32 milliárd dollárra emelkedett a részvényeseknek kiutalt összeg.
Új csúcsra érhet idén a részvényesi juttatások összege
Az év végéhez közeledve, a szezonálisan gyengébb negyedik negyedév osztalékfizetése a várakozásoknak megfelelően alakulhat. A Vanguard arra számít, hogy az Egyesült Államok negyedéves osztalékfizetési ciklusával párhuzamosan Japán fogja vezetni az osztalékfizetéseket, miközben a feltörekvő piacok valószínűleg további támogatást nyújtanak majd.
Hacsak nem következik be komoly bizalmi válság, alig van arra utaló jel, hogy a globális osztalékfizetések ne állítanának fel újabb éves rekordot
– hangsúlyozta Viktor Nossek, a Vanguard európai befektetési és termékstratégiai elemzési vezetője.