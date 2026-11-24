Több mint hatszáz milliárd dollárt zsebelhettek be a tőzsdei befektetők a harmadik negyedévben pusztán a vállalatoktól érkező osztalék formájában. A globális részvényesi juttatások éves alapon tovább bővültek, 2026-ban pedig újabb rekordévre van kilátás a Vanguard szerint.

Növelték az osztalékot a tőzsdei vállalatok, idén csúcsot dönthet a részvényesi juttatások összege a Vanguard szerint / Fotó: Shutterstock

A világszerte kifizetett tőzsdei osztalék 6,1 százalékkal 601 milliárd dollárra nőtt a szeptember végén zárult három hónapban az amerikai vagyonkezelő legfrissebb adatai szerint. A tőzsdei cégek azzal együtt váltak bőkezűbbé befektetőikkel, hogy egyébként tőkeköltségeik is emelkedtek, valamint a mesterséges intelligencia-beruházásokra is egyre nagyobb összeget fordítanak.

Az elmúlt 12 hónap során világszerte 2,37 ezermilliárd dollárt osztottak vissza megtermelt profitjukból a tőzsdecégek, ami 7,9 százalékos bővülés mellett új rekordot is jelent.

A Vanguard szerint ezzel 2026-ban jó eséllyel az amerikai infláció feletti, jókora reálhozamhoz juthatnak a befektetők, köszönhetően a feltörekvő piaci, ezen belül is a Kínából származó kifizetéseknek.

Kínában az állam is közbelépett, Amerikában óvatosan bántak az osztalékkal

A legutóbbi negyedévben a kifizetések közel fele, 274 milliárd dollár osztalék a feltörekvő piaci társaságoktól érkezett, ezen belül Kínában 130 milliárd dollár ütötte a befektetők markát. Utóbbi 9,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Ehhez a kínai kormány 300 milliárd renminbi értékű feltőkésítési programja is hozzájárult, amely a pénzügyi intézmények mérlegének megerősítését, a hitelezés ösztönzését és az osztalékfizetések stabilizálását célozták.

A fejlett piacok is kitettek magukért:

az Egyesült Királyságban 19 százalékkal,

a csendes-óceániai térségben (Japánon kívül) 18 százalékkal,

Európa kontinentális részén pedig kilenc százalékkal srófolták fel a kifizetéseket a cégek.

Észak-Amerikában ehhez képest sokkal visszafogottabb, három százalékos volt a bővülés, de így is innen származott a legtöbb, 196 milliárd dollárnyi osztaléktömeg.

Egyedül japánban kellett beérniük a tavalyinál kisebb összeggel a befektetőknek, a helyi cégek 14 százalékkal kisebb összeget utaltak ezúttal. E mögött nagyrészt technikai jellegű ok, a kifizetések időzítése áll, mivel számos vállalat a második negyedévre hozta előre az utalásokat.