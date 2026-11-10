Megérkezett a profik ítélete az OTP-ről, most már mindenki a szerda hajnalt várja: pontosan megnevezték az elemzők a kockázatokat

Az OTP Bank kilátásai továbbra is kedvezőek, a régió legnagyobb bankcsoportja ugyanis egyszerre profitálhat az erős hitelkeresletből, a stabil kamatkörnyezetből és a közép-kelet-európai gazdaságok növekedéséből - írja a Bloomberg Intelligence.

OTP: a hitelezés növekedése és a stabil kamatmarzs javítja az eredményeket / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Optimista kép a Bloomberg Intelligencetől

A befektetők figyelmének középpontjában változatlanul a nettó kamatbevétel áll. Az OTP esetében ezt egyszerre támogatja az intenzív hitelkihelyezés és a viszonylag stabil kamatmarzs.

A bankcsoport hitelállománya az elmúlt negyedévekben gyors ütemben bővült, különösen Magyarországon és Bulgáriában, ahol a jelzáloghitelezés jelentős növekedést mutatott.

A magyar piacon az Otthon Start program továbbra is fontos keresleti tényezőt jelentett, a bolgár leánybank pedig rendkívül kedvező gazdasági környezetben működik.

Az elemzők szerint a nettó kamatmarzs 4,6 százalék körüli szinten maradhatott, ami a bankszektorban továbbra is kifejezetten erősnek számít. A kamatbevételi kilátásokat javítja, hogy az Európai Központi Bank kamatpályája magasabb szinten stabilizálódhat, mint amit korábban vártak. Ez különösen előnyös az OTP euróövezeti országokban működő leánybankjai számára. Ezzel párhuzamosan Magyarországon is lassult a monetáris lazítás üteme, ami mérsékli a kamatbevételekre nehezedő nyomást.

A bevételek másik fontos pillére a díj- és jutalékbevételek. A júliustól életbe lépett lakossági díjemelések pozitív hatása fokozatosan jelenhet meg az eredményekben, ami segítheti a jutalékbevételek újbóli gyors növekedését. Az orosz piacon tapasztalható alacsonyabb tranzakciós aktivitás ugyanakkor továbbra is fékező tényező marad.

A pozitív összkép azonban nem jelenti azt, hogy az OTP előtt ne állnának kihívások. A működési költségek emelkedése továbbra is meglehetősen tempós. A munkaerőpiaci nyomás, a béremelések, valamint az informatikai fejlesztések egyaránt növelik a kiadásokat Magyarországon és a külföldi leánybankoknál is.

Az első fél évben a költségállomány devizahatással korrigálva mintegy 17 százalékkal emelkedett, amit elsősorban a személyi jellegű ráfordítások és az IT-beruházások magyaráznak. A bank ugyanakkor erős bevételi teljesítményének köszönhetően továbbra is képes lehet az iparágban kedvezőnek számító hatékonysági mutatókat fenntartani.