Megérkezett a profik ítélete az OTP-ről, most már mindenki a szerda hajnalt várja: pontosan megnevezték az elemzők a kockázatokat
Az OTP Bank kilátásai továbbra is kedvezőek, a régió legnagyobb bankcsoportja ugyanis egyszerre profitálhat az erős hitelkeresletből, a stabil kamatkörnyezetből és a közép-kelet-európai gazdaságok növekedéséből - írja a Bloomberg Intelligence.
Optimista kép a Bloomberg Intelligencetől
A befektetők figyelmének középpontjában változatlanul a nettó kamatbevétel áll. Az OTP esetében ezt egyszerre támogatja az intenzív hitelkihelyezés és a viszonylag stabil kamatmarzs.
A bankcsoport hitelállománya az elmúlt negyedévekben gyors ütemben bővült, különösen Magyarországon és Bulgáriában, ahol a jelzáloghitelezés jelentős növekedést mutatott.
A magyar piacon az Otthon Start program továbbra is fontos keresleti tényezőt jelentett, a bolgár leánybank pedig rendkívül kedvező gazdasági környezetben működik.
Az elemzők szerint a nettó kamatmarzs 4,6 százalék körüli szinten maradhatott, ami a bankszektorban továbbra is kifejezetten erősnek számít. A kamatbevételi kilátásokat javítja, hogy az Európai Központi Bank kamatpályája magasabb szinten stabilizálódhat, mint amit korábban vártak. Ez különösen előnyös az OTP euróövezeti országokban működő leánybankjai számára. Ezzel párhuzamosan Magyarországon is lassult a monetáris lazítás üteme, ami mérsékli a kamatbevételekre nehezedő nyomást.
A bevételek másik fontos pillére a díj- és jutalékbevételek. A júliustól életbe lépett lakossági díjemelések pozitív hatása fokozatosan jelenhet meg az eredményekben, ami segítheti a jutalékbevételek újbóli gyors növekedését. Az orosz piacon tapasztalható alacsonyabb tranzakciós aktivitás ugyanakkor továbbra is fékező tényező marad.
A pozitív összkép azonban nem jelenti azt, hogy az OTP előtt ne állnának kihívások. A működési költségek emelkedése továbbra is meglehetősen tempós. A munkaerőpiaci nyomás, a béremelések, valamint az informatikai fejlesztések egyaránt növelik a kiadásokat Magyarországon és a külföldi leánybankoknál is.
Az első fél évben a költségállomány devizahatással korrigálva mintegy 17 százalékkal emelkedett, amit elsősorban a személyi jellegű ráfordítások és az IT-beruházások magyaráznak. A bank ugyanakkor erős bevételi teljesítményének köszönhetően továbbra is képes lehet az iparágban kedvezőnek számító hatékonysági mutatókat fenntartani.
Az eszközminőség egyelőre stabil képet mutat.
- A hitelveszteségi költségek továbbra is alacsony szinten maradhatnak, különösen azt követően, hogy
- a kamatstophoz kapcsolódó várható veszteségeket a bank már korábban elszámolta.
- Ez csökkenti annak kockázatát, hogy a következő negyedévekben jelentős negatív meglepetés érje a befektetőket.
Stratégiai kérdések
A piaci figyelem ugyanakkor nemcsak az eredményekre, hanem a stratégiai kérdésekre is irányul. Az OTP által bejelentett Luminor-akvizíció továbbra is kiemelt téma, mivel a befektetők arra kíváncsiak, hogy a bank milyen szinergiákat tud elérni az észak-balti régió egyik legnagyobb pénzintézetének az integrációjával.
Emellett az orosz leánybank jövője is meghatározó kérdés marad. Az elemzői várakozások szerint a stratégiai felülvizsgálat még az év vége előtt lezárulhat, ami egy régóta fennálló bizonytalansági tényezőt szüntethet meg.
Összességében az OTP továbbra is a régió egyik legerősebb növekedési történetének tűnik - emeli ki a Bloomberg Intelligence elemzése.
A lendületes hitelbővülés, a kedvező kamatkörnyezet és a stabil eszközminőség jó alapot teremt hozzá, hogy a bank a következő időszakban is fenntartsa magas jövedelmezőségét. Bár az emelkedő költségek és az orosz kitettség továbbra is figyelmet igényelnek, a jelenlegi kilátások alapján a befektetők számára inkább a növekedési potenciál, mintsem a kockázatok dominálják a képet.
Mit mond az OTP Bankról az elemzői konszenzus?
Az OTP Bank oldalára feltöltött elemzői konszenzus viszont némileg visszafogottabb.
A 14 elemző közreműködésével készült átlagos becslés szerint ugyanis a bank konszolidált korrigált adózás utáni nyeresége a harmadik negyedévben éves bázison 0,3 százalékkal, 329,2 milliárd forintra csökkenhetett, bár ez inkább stagnálásnak nevezhető, míg negyedéves összevetésben már pozitívabb a kép, mivel 8 százalékkal nőhetett a profit.
Éves bázison a nyereségbővülést fékezhette az idei évtől növekvő banki különadó.
A csoport összbevételét amúgy a kollektív bölcsesség 5 százalékkal magasabbra várja (318,5 milliárd forint), mint az egy évvel ezelőtti tényadat, míg a működési költségek ezalatt 9 százalékkal duzzadhattak fel - vélik az elemzők.
Szerintük egyébként a nettó kamatbevétel 13 százalékkal, 552 milliárd forintra ugorhatott fel, s ezt vélhetően a Bloomberg által kiemelt Otthon Start program, illetve a bolgár leány javára lehet írni.
Eközben a másik fő bevételi forrás, a nettó díjak és jutalékok 1 százalékkal, 154,9 milliárd forintra gyarapodhattak. Mintegy 30 százalékkal, 67 milliárd forintra zsugorodhattak viszont az egyéb nettó nem kamatjellegű bevételek.
Rontotta nyereséget, hogy az összes kockázati költség 8 százalékkal, csaknem 61 milliárd forintra emelkedhetett, míg a társasági adó összege 9 százalékkal, 65 milliárd forintra hízhatott.
Az OTP Bank a harmadik negyedéves gyorsjelentése szerdán hajnalban kerül ki a tőzsde honlapjára. A bank részvényei az év eleje óta a közelmúltbeli visszesés dacára 21 százalékkal értékelődtek fel.
A bank részvényei az év eleje óta a közelmúltbeli visszesés dacára 21 százalékkal értékelődtek fel.