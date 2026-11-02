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OTP: ügyfeleink egy része a Wekerle Plusz helyett inkább a piaci kölcsönt választhatja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Gyökeresen átalakul a magyar lakáshitelezés terepe: a kormányzat leállította az Otthon Start Programot, és elindította a szűkebb körre szabott Wekerle Plusz hitelkonstrukciót. Az OTP Bank a jogszabályi keretekhez igazodva kezeli az átmeneti időszakot, egyúttal megkezdte munkatársai felkészítését a változásra.
Murányi Ernő
2026.11.02, 15:02
Frissítve: 2026.11.02, 15:14
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Az Otthon Start hitelkérelmek befogadásáról, a helyébe lépő Wekerle Plusz kisebb kamattámogatásának hatásáról a használt lakások piacára, illetve a változásra való felkészülésről kérdezte a Világgazdaság az OTP Bankot.  

otp bank
OTP: ügyfeleink egy része a Wekerle Plusz helyett inkább a piaci kölcsönt választhatja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hogyan kezeli a bank azokat a folyamatban lévő Otthon Start hiteligényléseket, amelyeknél a mai napig (2026. október 27.) még nem írták alá az adásvételi szerződést, de az ügyfelek már megkezdték a hitelelőkészítést és kalkulációt az Önök fiókjaiban?

Az OTP Bank a jogszabályi kereteket figyelembe véve Otthon Start Lakáshitel kérelmet 2026. november 15-ig fogad be. A kérelmek benyújthatók bankfiókjainkban a nyitvatartási időben, online kényelmesen otthonról online személyi bankárainknál a banki nyitvatartási időn túl is vagy együttműködő pénzügyi partnereinken keresztül. 

A hatályos rendelet szerint csak azok a lakáshitel kérelmek vehetők át, amelyeknél a végleges adásvételi szerződés aláírásának dátuma legkésőbb 2026. október 31-én kelt vagy az építési engedélyezési (egyszerű bejelentési kötelezettség) kezdete legkésőbb 2026. október 31-i.

Milyen hatással lesz az OTP Bank várakozásai szerint a használt lakások piacára és a hitelkeresletre az, hogy a Wekerle Plusz program keretében a használt ingatlanok vásárlása az eddigi 3 százalék helyett fix 5 százalékos kamattal finanszírozható?

A használt lakás vásárlások esetén a Wekerle Plusz Programban bejelentett 5  százalékos kamatozású támogatott lakáshitelek és az MNB által augusztus hónapra közzétett 6,16  százalékos piaci lakáshitel átlagkamat között nincs nagy különbség. 

A nagyjából 1  százalékos kamatkülönbség ellenére a piaci kamatozású hitelek egyszerűsége, kisebb adminisztrációja és szélesebb ügyfélkörben való elérhetősége miatt ügyfeleink egy része várhatóan inkább a piaci kamatozású kölcsönt fogja igényelni.

Technikai és szervezeti szempontból mennyire volt felkészülve a bank az Otthon Start program ilyen gyors ütemű lezárására, és október 28-ától zökkenőmentesen elérhetővé vált-e a Wekerle Plusz hitelkonstrukció az OTP fiókhálózatában?

 A jogszabályváltozások lekövetésére és a jogértelmezésre mindenképp szükség van felkészülési időre, hiszen kiemelten fontos, hogy az ügyfelek számára pontos információkat adjanak az értékesítő kollégák. A friss jogszabály alapján az értékesítésben résztvevő kollégáink felkészítését és az ügyfeleink számára is elérhető ügyféltájékoztatók elkészítését megkezdtük. 

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Kollégáink minden az OTP Banknál a Wekerle Plusz Program iránt érdeklődő ügyfelünket a folyamatosan frissített, rendelkezésre álló információk alapján fogják tájékoztatni, de arra számítunk, hogy a következő napokban elsősorban az Otthon Start Program megszűnése miatt lesz nagyobb az ügyfélérdeklődés.

 

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