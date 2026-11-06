Az OTP Bank több más piaci szereplővel közösen, pénteken alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróság előtt a kamatstoppal szemben - közölte a nagybank péntek délután.

Elfogyott a türelem, az Alkotmánybírósághoz fordul az OTP a kamatstoppal szemben / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az OTP Bank álláspontja szerint a törvényi rendelkezés alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, és nem felel meg az Alaptörvény szerinti jogbiztonsági követelményeknek. A kérelmezők ezért azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy a testület állapítsa meg a 2026. évi XIV. törvény 1. paragrafusának alkotmányellenességét.

Az OTP Bank és társai korábban már három alkotmányjogi panaszbeadványban kifogásolták a kamatstop intézkedést, ám ezekben még nem hozott érdemi döntést az Alkotmánybíróság.

Az említett törvény 1. paragrafusa az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel emelte törvényi szintre a kamatstopot elrendelő kormányrendeletet, vagyis az úgynevezett kamatstop-rendeletet.

A kamatstop jelenleg körülbelül 216 000 – 220 000 hitelszerződést (adóst) érint, ami a hazai jelzáloghitelek nagyjából 26 százalékát teszi ki.

Bár a kormány eredetileg tervezte az intézkedés kivezetését, a Bankszövetséggel való megállapodás hiányában a kamatstop továbbra is változatlan feltételekkel maradt érvényben.

Az intézkedés egyfajta állami védőernyő a változó kamatozású hiteleket felvevő magánszemélyeknek.

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