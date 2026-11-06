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Elfogyott a türelem, az Alkotmánybírósághoz fordul az OTP a kamatstoppal szemben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A jogbiztonság hiányát is sérelmezik a hitelezők. Az OTP Bank és panaszos társai szerint a kamatstopot bebetonozó törvény alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba.
Murányi Ernő
2026.11.06, 15:20
Frissítve: 2026.11.06, 15:46
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 Az OTP Bank több más piaci szereplővel közösen, pénteken alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróság előtt  a kamatstoppal szemben - közölte a nagybank péntek délután.

otp bank OTPCsányi Sándor, Csányi Péter
Elfogyott a türelem, az Alkotmánybírósághoz fordul az OTP a kamatstoppal szemben / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az OTP Bank álláspontja szerint a törvényi rendelkezés alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, és nem felel meg az Alaptörvény szerinti jogbiztonsági követelményeknek. A kérelmezők ezért azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy a testület állapítsa meg a 2026. évi XIV. törvény 1. paragrafusának alkotmányellenességét.  

 Az OTP Bank és társai korábban már három alkotmányjogi panaszbeadványban kifogásolták a kamatstop intézkedést, ám ezekben még nem hozott érdemi döntést az Alkotmánybíróság. 

Az említett törvény 1. paragrafusa az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel emelte törvényi szintre a kamatstopot elrendelő kormányrendeletet, vagyis az úgynevezett kamatstop-rendeletet. 

A kamatstop jelenleg körülbelül 216 000 – 220 000 hitelszerződést (adóst) érint, ami a hazai jelzáloghitelek nagyjából 26 százalékát teszi ki. 

Bár a kormány eredetileg tervezte az intézkedés kivezetését, a Bankszövetséggel való megállapodás hiányában a kamatstop továbbra is változatlan feltételekkel maradt érvényben.

Az intézkedés egyfajta állami védőernyő a változó kamatozású hiteleket felvevő magánszemélyeknek. 

A legfontosabb jellemzői:

  • Kamatrögzítés: a jogszabály a változó kamatozású, valamint a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatlábát (jellemzően a 3, 6 vagy 12 havi BUBOR-t) a 2021. október 27-i szinten maximalizálja.
  • A törlesztőrészletek korlátozása: mivel a piaci kamatok (BUBOR) az akkori 2 százalék körüli szintről jelentősen magasabbra emelkedtek, a kamatstop mesterségesen alacsonyan tartja a hitelek kamatát. E nélkül az adósok havi törlesztőrészletei ugyanis megugranának.
  • Automatikus működés: az érintett lakossági ügyfeleknek nincs teendőjük, a bankoknak kötelezően és automatikusan a rögzített, kedvezőbb kamatszinttel kell kiszámolniuk a havi kötelezettségeket.

 

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