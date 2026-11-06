Elfogyott a türelem, az Alkotmánybírósághoz fordul az OTP a kamatstoppal szemben
Az OTP Bank több más piaci szereplővel közösen, pénteken alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróság előtt a kamatstoppal szemben - közölte a nagybank péntek délután.
Az OTP Bank álláspontja szerint a törvényi rendelkezés alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, és nem felel meg az Alaptörvény szerinti jogbiztonsági követelményeknek. A kérelmezők ezért azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy a testület állapítsa meg a 2026. évi XIV. törvény 1. paragrafusának alkotmányellenességét.
Az OTP Bank és társai korábban már három alkotmányjogi panaszbeadványban kifogásolták a kamatstop intézkedést, ám ezekben még nem hozott érdemi döntést az Alkotmánybíróság.
Az említett törvény 1. paragrafusa az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel emelte törvényi szintre a kamatstopot elrendelő kormányrendeletet, vagyis az úgynevezett kamatstop-rendeletet.
A kamatstop jelenleg körülbelül 216 000 – 220 000 hitelszerződést (adóst) érint, ami a hazai jelzáloghitelek nagyjából 26 százalékát teszi ki.
Bár a kormány eredetileg tervezte az intézkedés kivezetését, a Bankszövetséggel való megállapodás hiányában a kamatstop továbbra is változatlan feltételekkel maradt érvényben.
Az intézkedés egyfajta állami védőernyő a változó kamatozású hiteleket felvevő magánszemélyeknek.
A legfontosabb jellemzői:
- Kamatrögzítés: a jogszabály a változó kamatozású, valamint a legfeljebb 5 éves kamatperiódusú lakossági jelzáloghitelek referencia-kamatlábát (jellemzően a 3, 6 vagy 12 havi BUBOR-t) a 2021. október 27-i szinten maximalizálja.
- A törlesztőrészletek korlátozása: mivel a piaci kamatok (BUBOR) az akkori 2 százalék körüli szintről jelentősen magasabbra emelkedtek, a kamatstop mesterségesen alacsonyan tartja a hitelek kamatát. E nélkül az adósok havi törlesztőrészletei ugyanis megugranának.
- Automatikus működés: az érintett lakossági ügyfeleknek nincs teendőjük, a bankoknak kötelezően és automatikusan a rögzített, kedvezőbb kamatszinttel kell kiszámolniuk a havi kötelezettségeket.