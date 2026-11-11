OTP Bank: a holttérből ugrott elő váratlanul a paraguayi bankcsőd - kellemetlen az ügy
A paraguayi Ueno Bank esetében olyan problémák kerültek a felszínre, amelyeket külső befektetők nem láthattak előre - nyilatkozta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese szerdán a pénzintézeti csoport által elszenvedett váratlan veszteség kapcsán.
Későn kapcsolt a szabályozó
A paraguayi hatóságok a múlt héten vették át az irányítást a gyorsan növekvő Ueno Bank felett és nyilvánították fizetésképtelennek a pénzintézetet, miután kivizsgálták a bank működését.
A lépést megelőzően sajtóértesülések jelentek meg feltételezett kapcsolt hitelezési ügyletekről, s végül az ország egyik legnagyobb pénzügyi botrányává nőtte ki magát az ügy.
Különösen kínos, hogy mire a dél-amerikai ország felügyelete akcióba lépett, a digitális bank már Paraguay hatodik legnagyobb hitelintézetének számított a betétállománya alapján. A bankcsőd hatalmas botránnyá terebélyesedett olyannyira, hogy még az ország elnöke is - aki nem mellesleg az Ueno anyavállalatának az egyik korábbi befektetője is volt - belebukott.
Az OTP kisbefektetőként szállt be az Ueno Bankba
Az OTP kisebbségi befektetőként volt jelen a paraguayi pénzügyi csoportban, ám csupán 10 százalék alatti részesedést birtokol összesen 47 millió dolláros befektetéssel. Tavaly első lépésben 30 milliót, idén júniusban pedig további 17 millió dollárt invesztáltak. A harmadik negyedéves jelentésében a legnagyobb magyar bank 32 millió dolláros negatív valósérték-korrekciót számolt el a részesedéshez kapcsolódóan.
Nem tudtunk a problémákról, és a szabályozó sem tudott róluk
– tette hozzá Bencsik László, kiemelve, hogy a gondokra csak akkor derült fény, amikor már túl késő volt érdemben reagálni.
A topmenedzser szerint az OTP a befektetés előtt átvilágította a céltársaságot, bár nem olyan mélységben, mint egy teljes felvásárlási tranzakció esetén tette volna.
Az OTP az elmúlt negyedszázadban 25 bankot vásárolt fel elsősorban Kelet-Európában és a Balkánon, így jelentős tapasztalattal rendelkezik a pénzintézeti akvizíciók terén.
Az Ueno körül amúgy már szeptember elején erősödtek a kételyek, amikor az ABC paraguayi lap olyan központi banki dokumentumokat és levelezéseket tett közzé, amelyek a bank tulajdonosi köréhez köthető vállalatok finanszírozásával kapcsolatos aggályokat vetettek fel. A paraguayi jegybank ezt követően indított vizsgálatot.
Bencsik László szerint a Wirecard-botrányra hajaz az eset
A bankvezető az esetet a német Wirecard 2020-as összeomlásához hasonlította. A fizetési szolgáltató mérlegében szereplő több mint 2 milliárd dollárnyi készpénz nagy sohasem létezett, s az ügyből az európai pénzügyi szektor egyik legnagyobb csalási botránya kerekedett.
Bár az OTP számára az Ueno Bankba történő befektetés több tízmillió dolláros veszteséget okozott, annak hatása korlátozott a bank egészére nézve.
Az OTP a július és szeptember közötti időszakban 355 milliárd forintos nyereséget ért el. Bencsik László szerint a veszteség a bank méretéhez képest nem számottevő, ugyanakkor az ügyet „nagyon rossznak és kellemetlennek” nevezte.
Az OTP amúgy már korábban közölte, hogy a 47 millió dolláros befektetés a bank piaci kapitalizációjának nagyjából 2 ezrelékét teszi ki.
Még mindig sokkal jobban járt tehát, mint az a 2,9 millió ember, aki betétet helyezett el a paraguayi bankban. Valóságos családi tragédiák rázták meg a dél-amerikai ország társadalmát, amint az alábbi videó is bemutatja.