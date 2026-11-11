OTP Bank: a holttérből ugrott elő váratlanul a paraguayi bankcsőd - kellemetlen az ügy

A paraguayi Ueno Bank esetében olyan problémák kerültek a felszínre, amelyeket külső befektetők nem láthattak előre - nyilatkozta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese szerdán a pénzintézeti csoport által elszenvedett váratlan veszteség kapcsán.

Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese / Fotó: Vémi Zoltán

Későn kapcsolt a szabályozó

A paraguayi hatóságok a múlt héten vették át az irányítást a gyorsan növekvő Ueno Bank felett és nyilvánították fizetésképtelennek a pénzintézetet, miután kivizsgálták a bank működését.

A lépést megelőzően sajtóértesülések jelentek meg feltételezett kapcsolt hitelezési ügyletekről, s végül az ország egyik legnagyobb pénzügyi botrányává nőtte ki magát az ügy.

Különösen kínos, hogy mire a dél-amerikai ország felügyelete akcióba lépett, a digitális bank már Paraguay hatodik legnagyobb hitelintézetének számított a betétállománya alapján. A bankcsőd hatalmas botránnyá terebélyesedett olyannyira, hogy még az ország elnöke is - aki nem mellesleg az Ueno anyavállalatának az egyik korábbi befektetője is volt - belebukott.