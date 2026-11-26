Bíznak az elemzők az OTP-ben, hatalmas lehetőség nyílt a piaci viharoktól megtépázott bankrészvényben
Nincs megállás a tőzsdei hullámvasúton, az OTP részvényei az elmúlt napok zuhanását követően csütörtökön magára talált, és délelőtt közel öt százalékos ralival igyekezett javítani a hazai részvénypiac teljesítményét.
A csütörtöki lendületes emelkedést több egymást erősítő tényező is segítheti. Egyrészt a jelenlegi, volatilis piaci környezetben ma a vételi oldal dominálja a kereskedést Európában, másrészt két OTP-specifikus hír is javíthatta a bankpapír megítélését. Csányi Péter vezérigazgató egy külföldi lapnak adott interjújában a bankcsoport akvizíciós terveiről beszélt, megerősítve az OTP lengyel bankpiac iránti érdeklődését, valamint a 11 országra kiterjedő csoport újabb országokba történő belépését, valamint konkrétabban két, privatizáció előtt álló ukrán pénzintézet iránti érdeklődését is előrevetítette.
A bankvezéri megszólalás mellett egy friss céláremelés is támogathatja az árfolyamugrást. A Morgan Stanley ma megjelent elemzésében 1000 forinttal srófolta fel árfolyamvárakozását, immár 51 ezer forintra taksálva a bankpapír értékét.
Az elmúlt hetek lecsorgását követően ez igencsak méretes, 38 százalékos felértékelődési lehetőséget kínál egyéves távlaton. Az amerikai befektetési bank ezért vételre ajánlja a legnagyobb magyar blue chip részvényt.
Az OTP árfolyama zuhant, az elemzői remények magasan szárnyalnak
Az előző héten – vagyis már az AI-pánik közepette – több meghatározó bank- és elemzőház is megerősítette, vagy feljebb húzta a célárat:
- az Autonomous Research 55 703 forintos,
- a Citi 47 835 forintos,
- a BM Pekao 48 718 forintos,
- a JPMorgan pedig 54 000 forintos várakozást tart érvényen.
Ezek 28-50 százalék közötti árfolyamralit vetítenek előre.
A Bloomberg adatbázisában szereplő szélesebb elemzői konszenzus 51 123 forint, ami a Mogan Stanley várakozásával összhangban 38 százalékos emelkedést feltételez a szerdai záróárhoz képest.
Az OTP részvényeit követő 20 bróker közül 15 vételt, négy tartást javasol, és mindössze egy eladásra vonatkozó jelzés szerepel ezek mellett.
Az elmúlt hetek piaci viharainak nagy vesztesévé vált az OTP is, melyek részvényárfolyama erős nyomás alá került a technológiai szektor adóssága, valamint a mesterséges intelligencia-beruházásokkal kapcsolatos aggodalmak erősödése miatt. A legnagyobb magyar bank kurzusa bő két hónapja, szeptember második felében állt lejtőre, a szeptember 17-én elért történelmi csúcsúról 22 százalékkal – több mint 10 ezer forinttal – zsugorodott a bankrészvény piaci kapitalizációja.
Pedig a fundamentumok továbbra is erősek, amit a friss elemzői felülvizsgálatok mellett a november elején közzétett gyorsjelentés is visszaigazolt: a július és augusztus közötti három hónapban 355 milliárd forint adózott nyereséget termelt a hitelező, ami éves alapon hát százalékos, az előző negyedévhez képest pedig 16 százalékos növekedést jelent. A vezetőség pedig az egész éves eredménycélokat is megerősítette.
A mai felpattanással együtt idén 10 százalékos plusznál jár az árfolyam.