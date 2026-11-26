Nincs megállás a tőzsdei hullámvasúton, az OTP részvényei az elmúlt napok zuhanását követően csütörtökön magára talált, és délelőtt közel öt százalékos ralival igyekezett javítani a hazai részvénypiac teljesítményét.

Nagy tér nyílt az OTP részvényei előtt, záporoznak a magas célárak a pesszimista piaci hangulatban is / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A csütörtöki lendületes emelkedést több egymást erősítő tényező is segítheti. Egyrészt a jelenlegi, volatilis piaci környezetben ma a vételi oldal dominálja a kereskedést Európában, másrészt két OTP-specifikus hír is javíthatta a bankpapír megítélését. Csányi Péter vezérigazgató egy külföldi lapnak adott interjújában a bankcsoport akvizíciós terveiről beszélt, megerősítve az OTP lengyel bankpiac iránti érdeklődését, valamint a 11 országra kiterjedő csoport újabb országokba történő belépését, valamint konkrétabban két, privatizáció előtt álló ukrán pénzintézet iránti érdeklődését is előrevetítette.

A bankvezéri megszólalás mellett egy friss céláremelés is támogathatja az árfolyamugrást. A Morgan Stanley ma megjelent elemzésében 1000 forinttal srófolta fel árfolyamvárakozását, immár 51 ezer forintra taksálva a bankpapír értékét.

Az elmúlt hetek lecsorgását követően ez igencsak méretes, 38 százalékos felértékelődési lehetőséget kínál egyéves távlaton. Az amerikai befektetési bank ezért vételre ajánlja a legnagyobb magyar blue chip részvényt.

Az OTP árfolyama zuhant, az elemzői remények magasan szárnyalnak

Az előző héten – vagyis már az AI-pánik közepette – több meghatározó bank- és elemzőház is megerősítette, vagy feljebb húzta a célárat:

az Autonomous Research 55 703 forintos,

a Citi 47 835 forintos,

a BM Pekao 48 718 forintos,

a JPMorgan pedig 54 000 forintos várakozást tart érvényen.

Ezek 28-50 százalék közötti árfolyamralit vetítenek előre.

A Bloomberg adatbázisában szereplő szélesebb elemzői konszenzus 51 123 forint, ami a Mogan Stanley várakozásával összhangban 38 százalékos emelkedést feltételez a szerdai záróárhoz képest.

Az OTP részvényeit követő 20 bróker közül 15 vételt, négy tartást javasol, és mindössze egy eladásra vonatkozó jelzés szerepel ezek mellett.