Ezt már nézni is rossz: brutális mélyrepülésben az OTP, a 4iG, az Opus és a teljes piac – alig van olyan részvény, amely megúszta a vérengzést
Fokozódott az eladói nyomás délután az európai tőzsdéken, és a pesti parketten is régen látott mínuszokkal szembesülhetnek a kereskedők, az OTP közel öt százalékot zuhant. A technológiai szektorral, és ezen belül is a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmek magukal rántották a tőkepiacokat pénteken.
Nyugat-Európában jelentős esést mutatnak a legnagyobb piacpok:
- a frankfurti DAX 2,2 százalékot,
- a párizsi CAC 40 1,6 százalékot,
- a londoni FTSE 100 egy százalékot zuhan 15 óráig.
A pesti tőzsdén is lendületet vettettek az eladók, a BUX index 3,2 százalékos mélyrepülésnél jár, egyre messzebb kerülve a 140 ezer pontos szinttől. Cikkünk írásakor már 138 500 pont alatt kereskednek a részvénykosárral.
A legnagyobb magyar tőzsdei cégek egyaránt pirosba borultak. A legnagyobbat az OTP részvényesei bukták, a bankpapír 4,7 százalékkal 38 700 forintig szakadt.
A Mol árfolyama 2,8 százalékkal zuhant, 4620 forintig. A héten Csányi Sándor milliárdos, az olajtársaság alelnöke is nagy tételben szabadult a Mol-papíroktól.
A Richter kurzusa közel két százalékkal szédült le, a gyógyszerrészvény 13 340 forinton próbál megkapaszkodni.
A Magyar Telekom megúszta kisebb, 0,6 százalékos csökkenéssel, az árfolyam 2846 forintig ereszkedett.
Az általános és mély pesszimizmusra jellemző, hogy a több tucatnyi hazai részvény közül csupán az Unicumot gyártó Zwack részvényei, valamint a Gránit Bank, a Gloster, az Amixa, a Kermann IT és a Polyduct tudott erősödni.
A BUX-kosár legnagyobb vesztesei eddig a 7,3 százalékot zuhanó AutoWallis és a 6,3 százalékot szakadó Alteo, de 4iG részvényei is bő hat százalékot veszítettek értékükből, továbbá az Opus papírjai is 5,5 százalékos mélyrepülést mutatnak.