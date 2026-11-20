Fokozódott az eladói nyomás délután az európai tőzsdéken, és a pesti parketten is régen látott mínuszokkal szembesülhetnek a kereskedők, az OTP közel öt százalékot zuhant. A technológiai szektorral, és ezen belül is a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmek magukal rántották a tőkepiacokat pénteken.

Mélyrepülésben a tőzsdék, a BUX és az OTP is hatalmasat zuhant / Fotó: Golden Dayz

Nyugat-Európában jelentős esést mutatnak a legnagyobb piacpok:

a frankfurti DAX 2,2 százalékot,

a párizsi CAC 40 1,6 százalékot,

a londoni FTSE 100 egy százalékot zuhan 15 óráig.

A pesti tőzsdén is lendületet vettettek az eladók, a BUX index 3,2 százalékos mélyrepülésnél jár, egyre messzebb kerülve a 140 ezer pontos szinttől. Cikkünk írásakor már 138 500 pont alatt kereskednek a részvénykosárral.

A legnagyobb magyar tőzsdei cégek egyaránt pirosba borultak. A legnagyobbat az OTP részvényesei bukták, a bankpapír 4,7 százalékkal 38 700 forintig szakadt.