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Erős harmadik negyedévet zárt az OTP csoport: a külföldi leánybankok és a bővülő marzsok hajtották a profitot

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Jelentős egyszeri tételek – köztük a szlovén struktúraátalakítás adóhatása és a devizahiteles céltartalék-képzés – is formálták a csoport harmadik negyedéves mérlegét. A hazai különadók terhei ellenére a leánybankok lendületének és a robusztus jelzáloghitel-keresletnek (Otthon Start program) hála ismét szép eredménnyel ajándékozta meg az OTP a részvényeseket.
Murányi Ernő
2026.11.11, 01:12
Frissítve: 2026.11.11, 03:00
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Erős fundamentális teljesítményről számolt be az OTP csoport a harmadik negyedéves gyorsjelentésében, amelyet a dinamikus organikus hitelbővülés és a nettó kamatmarzs (NIM) javulása fűtött - derül ki a bank szerdára virradóra publikált gyorsjelentéséből.

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Erős harmadik negyedévet zárt az OTP csoport: a külföldi leánybankok és a táguló marzsok hajtották a profitot / Fotó: Mehaniq

A jelentett konszolidált adózás utáni eredmény 355 milliárd forintot ért el a harmadik negyedévben, ami negyedéves alapon (q/q) 16 százalékos, éves összevetésben (y/y) pedig 7 százalékos bővülést jelent.

 Az első kilenc hónap halmozott nyeresége 838 milliárd forint lett, miközben a külföldi leánybankok dominanciája tovább erősödött, már a normalizált kilenchavi profit 70 százalékát szállították.

Bővülő marzs és árfolyamszűrt növekedés az OTP csoportnál

Az első negyedévben egy összegben elkönyvelt éves speciális különadó-terhek időarányos elszámolásával korrigált, normalizált adózás utáni eredmény 306 milliárd forintot tett ki a harmadik negyedévben (+20 százalék q/q, +4 százalék y/y).

A kilenchavi normalizált profit pedig 887 milliárd forint lett. 

Bár a forint euróval szembeni jelentős, 8 százalékos átlagos erősödése nominálisan fékezte a forintban kimutatott dinamikát, árfolyamszűrten a kilenchavi normalizált eredmény 6 százalékkal haladta meg a bázisidőszakot.

 A csoport tőkearányos megtérülése (ROE) a harmadik negyedévben 24,7 százalékra ugrott, a kilenchavi normalizált ROE pedig 21,1 százalékon állt.

A bevételi oldalon a nettó kamateredmény volt a fő hajtóerő, amely kilenc hónap alatt 13 százalékkal (árfolyamszűrten 19 százalékkal) 1623 milliárd forintra nőtt. 

A harmadik negyedévben pedig 554,8 milliárd forintot gyűjtött be nettókamat-ágon a csoport, 3 milliárd forintot verve az elemzői konszenzusra.

A konszolidált nettó kamatmarzs 31 bázisponttal 4,61 százalékra nőtt éves alapon. 

A növekedést az állománybővülés mellett a kedvező összetételhatás is támogatta, hiszen a magasabb marzsú üzbég, ukrán és orosz divízió súlya nőtt a portfólión belül. 

Az év első 9 hónapjában nettó díjakból és jutalékokból a bázishoz mérten 1 százalékkal kevesebb, 440,6 milliárd forint, a harmadik negyedévben pedig 150,3 milliárd forint  folyt be; utóbbi csaknem 5 milliárdos elmaradás a piaci várakozáshoz viszonyítva.   

Az egyéb nem kamatjellegű bevételek 27 százalékkal estek vissza, 216,2 milliárd forintra az első háromnegyed évben, elsősorban az oroszországi devizakonverziós marzsok szűkülése és a bulgáriai euróbevezetés hatásai miatt. A harmadik negyedévben ezen a soron 63 milliárd forintra tett szert a bankcsoport, mintegy 4 milliárddal alulmúlva az elemzői várakozást.  

A működési költségek éves szinten 10 százalékkal (árfolyamszűrten 15 százalékkal) emelkedtek a bérinfláció és az IT-beruházások nyomán, így a kilenchavi normalizált költség/bevétel (CIR) mutató 41,3 százalékra módosult.

Egyszeri tételek a mérleg két oldalán

A harmadik negyedéves normalizált eredmény 50 milliárd forintos q/q javulásából mintegy 39 milliárd forintot három jelentős egyszeri tétel magyaráz: 

  • A szlovén leánybank (OTP Banka d.d.) közvetlenül az anyabank tulajdonába került. Az OTP Luxembourg részesedésén elszámolt értékvesztés csoportszinten 39 milliárd forintos egyszeri pozitív társasági adóhatást generált. Ezt részben ellensúlyozta, hogy a szlovén bank 80 millió eurós (29 milliárd forintos) céltartalékot képzett a svájci frank alapú hitelekkel kapcsolatos peres kockázatokra, ami 27 milliárd forinttal rontotta a negyedéves nettó profitot.
  • Magyarországon a támogatott lakossági hitelek (Otthon Start program) és a kapcsolódó kamatfedezeti swapok átértékelése 9 milliárd forinttal javította az eredményt, szemben a második negyedéves 21 milliárd forintos mínusszal.
  • Az OTP Core eredményét továbbra is súlyos különadók terhelik. 

Az első kilenc hónapban elszámolt bankadó és extraprofitadó levonások utáni nettó terhe elérte a 158,5 milliárd forintot, míg az effektív adókulcs az OTP Core-nál 53,2 százalékra ugrott.

Kirobbanó hiteldinamika, stabil tőkepozíció és megerősített várakozás

A hitelportfólió minősége tovább javult: a nem teljesítő (Stage 3) hitelek aránya 3,2 százalékra csökkent. A teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány pedig árfolyamszűrten 12 százalékkal bővült az év eleje óta. 

Magyarországon az Otthon Start lakáshitel-program 25 százalékos jelzáloghitel-bővülést hozott, ahol az OTP 41 százalékos piaci részesedést szerzett.

 A külföldi leánybankok közül az ukrán üzletág 29 százalékos hitelbővüléssel, az üzbég Ipoteka Bank pedig 50 százalékos profitnövekedéssel (26,2 százalékos ROE mellett) emelkedett ki.

A csoport tőkehelyzete robusztus: a konszolidált tőkemegfelelési mutató (CAR) 20,5 százalékon, a CET1 ráta pedig 17,8 százalékon állt szeptember végén. A mérlegzárás utáni események közül a paraguayi Ueno Bank november eleji szanálása érdemel említést. 

Az OTP a 47 millió dolláros pénzügyi befektetésére már a harmadik negyedévben 10,3 milliárd forintos negatív valós érték korrekciót számolt el, a tőkecsökkentő hatás azonban elenyésző, a saját tőke kevesebb mint két ezreléke.

A menedzsment a kedvező kilenchavi folyamatok tükrében nem változtatott a 2026-os előrejelzésén (guidance). Továbbra is 15 százalék körüli árfolyamszűrt organikus hitelbővüléssel, a tavalyi 4,34 százalékot meghaladó nettó kamatmarzzsal, valamint a csökkenő tőkeáttétel miatt a 2025-ös 21,6 százaléknál kissé alacsonyabb éves ROE-val számolnak.

 

 

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