Erős harmadik negyedévet zárt az OTP csoport: a külföldi leánybankok és a bővülő marzsok hajtották a profitot

Erős fundamentális teljesítményről számolt be az OTP csoport a harmadik negyedéves gyorsjelentésében, amelyet a dinamikus organikus hitelbővülés és a nettó kamatmarzs (NIM) javulása fűtött - derül ki a bank szerdára virradóra publikált gyorsjelentéséből.

Erős harmadik negyedévet zárt az OTP csoport: a külföldi leánybankok és a táguló marzsok hajtották a profitot / Fotó: Mehaniq

A jelentett konszolidált adózás utáni eredmény 355 milliárd forintot ért el a harmadik negyedévben, ami negyedéves alapon (q/q) 16 százalékos, éves összevetésben (y/y) pedig 7 százalékos bővülést jelent.

Az első kilenc hónap halmozott nyeresége 838 milliárd forint lett, miközben a külföldi leánybankok dominanciája tovább erősödött, már a normalizált kilenchavi profit 70 százalékát szállították.

Bővülő marzs és árfolyamszűrt növekedés az OTP csoportnál

Az első negyedévben egy összegben elkönyvelt éves speciális különadó-terhek időarányos elszámolásával korrigált, normalizált adózás utáni eredmény 306 milliárd forintot tett ki a harmadik negyedévben (+20 százalék q/q, +4 százalék y/y).

A kilenchavi normalizált profit pedig 887 milliárd forint lett.

Bár a forint euróval szembeni jelentős, 8 százalékos átlagos erősödése nominálisan fékezte a forintban kimutatott dinamikát, árfolyamszűrten a kilenchavi normalizált eredmény 6 százalékkal haladta meg a bázisidőszakot.

A csoport tőkearányos megtérülése (ROE) a harmadik negyedévben 24,7 százalékra ugrott, a kilenchavi normalizált ROE pedig 21,1 százalékon állt.

A bevételi oldalon a nettó kamateredmény volt a fő hajtóerő, amely kilenc hónap alatt 13 százalékkal (árfolyamszűrten 19 százalékkal) 1623 milliárd forintra nőtt.

A harmadik negyedévben pedig 554,8 milliárd forintot gyűjtött be nettókamat-ágon a csoport, 3 milliárd forintot verve az elemzői konszenzusra.

A konszolidált nettó kamatmarzs 31 bázisponttal 4,61 százalékra nőtt éves alapon.

A növekedést az állománybővülés mellett a kedvező összetételhatás is támogatta, hiszen a magasabb marzsú üzbég, ukrán és orosz divízió súlya nőtt a portfólión belül.

Az év első 9 hónapjában nettó díjakból és jutalékokból a bázishoz mérten 1 százalékkal kevesebb, 440,6 milliárd forint, a harmadik negyedévben pedig 150,3 milliárd forint folyt be; utóbbi csaknem 5 milliárdos elmaradás a piaci várakozáshoz viszonyítva.