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Gajra ment az OTP befektetése, leállították az Ueno Bank működését

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A paraguayi jegybank, a Banco Central del Paraguay november 3-án hajnalban közölte, hogy megindítja az Ueno Bank hatósági rendezési eljárását. A pórul járt bankban az OTP is részvényes.
Murányi Ernő
2026.11.03, 14:17
Frissítve: 2026.11.03, 14:42
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Több mint hárommillió ügyfelet kiszolgáló bank működését állították le Paraguayban november 3-án. Az Ueno Bank ügyfelei nem tudnak utalni, kártyával fizetni vagy készpénzt felvenni, miután a jegybank súlyos tőkehiány miatt beavatkozott - írja a Bitcoin Bázis hírportál.

OTP
Gajra ment az OTP befektetése, leállították az Ueno Bank működését / Fotó: NurPhoto via AFP

A bank anyavállalatába az OTP összesen 47 millió dollárt fektetett. A történet egyúttal szemléletes példája annak, miért fontos a  saját pénz feletti közvetlen rendelkezés - teszi hozzá a portál.

Hajnalban jelentették be a beavatkozást

A paraguayi jegybank, a Banco Central del Paraguay november 3-án hajnalban közölte, hogy megindítja az Ueno Bank hatósági rendezési eljárását. A döntést előző nap hozták meg, miután a pénzügyi kimutatások korrekciója során kiderült: a bank tőkemegfelelési mutatója az előírt minimum felét sem érte el

A helyi beszámolók szerint leállították az átutalásokat és a bankkártyás szolgáltatásokat. Az ügyfelek készpénzt sem tudtak felvenni, többen pedig az egyenlegüket sem látták az alkalmazásban.

Az Ueno októberi közlése szerint több mint hárommillió ügyfele volt. A június végi kimutatás 2,6 millió betétest tartott nyilván. A szolgáltatások felfüggesztése a bank teljes ügyfélkörét érinti.

Az OTP is megerősítette a hírt

Az OTP a 444 kérdésére megerősítette az Ueno bedőlésének tényét. Válaszukban azt emelték ki, hogy az Uenóban csak pénzügyi befektetőként jelentek meg, kevesebb mint 10 százalékos részesedést szerezve, tehát ez nem bankvásárlás volt a részükről. Nem is volt beleszólásuk az irányításba. Hangsúlyozták, a 47 millió dolláros befektetés nem adott nekik kontroll- vagy menedzsmentjogokat a dél-amerikai pénzintézetben.

Az OTP Bank konzervatív kockázatvállalási politikájába beleillik a 47 millió USD értékű pénzügyi befektetés, hiszen az az OTP több mint 18 milliárd dolláros saját tőkéjéhez viszonyítva csak töredékszázalékban kifejezhető, vagy az évi több mint 3 milliárd dolláros profitjához viszonyítva is 1,5%-os volumenű kitettséget jelent

 – írták válaszukban.

Gyorsan jött a nagy pofon

Az U Holdings SARL, az Ueno Bank holdingtársasága tavaly év végén közölte, hogy a legnagyobb magyar bank beszállt Dél-Amerika elsőszámú digitális bankjába. Akkor ugyan  még "csak" 30 millió dollárról szólt a fáma.

 OTP részvény
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

 

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