Több mint hárommillió ügyfelet kiszolgáló bank működését állították le Paraguayban november 3-án. Az Ueno Bank ügyfelei nem tudnak utalni, kártyával fizetni vagy készpénzt felvenni, miután a jegybank súlyos tőkehiány miatt beavatkozott - írja a Bitcoin Bázis hírportál.

Gajra ment az OTP befektetése, leállították az Ueno Bank működését / Fotó: NurPhoto via AFP

A bank anyavállalatába az OTP összesen 47 millió dollárt fektetett. A történet egyúttal szemléletes példája annak, miért fontos a saját pénz feletti közvetlen rendelkezés - teszi hozzá a portál.

Hajnalban jelentették be a beavatkozást

A paraguayi jegybank, a Banco Central del Paraguay november 3-án hajnalban közölte, hogy megindítja az Ueno Bank hatósági rendezési eljárását. A döntést előző nap hozták meg, miután a pénzügyi kimutatások korrekciója során kiderült: a bank tőkemegfelelési mutatója az előírt minimum felét sem érte el

A helyi beszámolók szerint leállították az átutalásokat és a bankkártyás szolgáltatásokat. Az ügyfelek készpénzt sem tudtak felvenni, többen pedig az egyenlegüket sem látták az alkalmazásban.

Az Ueno októberi közlése szerint több mint hárommillió ügyfele volt. A június végi kimutatás 2,6 millió betétest tartott nyilván. A szolgáltatások felfüggesztése a bank teljes ügyfélkörét érinti.

Az OTP is megerősítette a hírt

Az OTP a 444 kérdésére megerősítette az Ueno bedőlésének tényét. Válaszukban azt emelték ki, hogy az Uenóban csak pénzügyi befektetőként jelentek meg, kevesebb mint 10 százalékos részesedést szerezve, tehát ez nem bankvásárlás volt a részükről. Nem is volt beleszólásuk az irányításba. Hangsúlyozták, a 47 millió dolláros befektetés nem adott nekik kontroll- vagy menedzsmentjogokat a dél-amerikai pénzintézetben.

Az OTP Bank konzervatív kockázatvállalási politikájába beleillik a 47 millió USD értékű pénzügyi befektetés, hiszen az az OTP több mint 18 milliárd dolláros saját tőkéjéhez viszonyítva csak töredékszázalékban kifejezhető, vagy az évi több mint 3 milliárd dolláros profitjához viszonyítva is 1,5%-os volumenű kitettséget jelent

– írták válaszukban.

Gyorsan jött a nagy pofon

Az U Holdings SARL, az Ueno Bank holdingtársasága tavaly év végén közölte, hogy a legnagyobb magyar bank beszállt Dél-Amerika elsőszámú digitális bankjába. Akkor ugyan még "csak" 30 millió dollárról szólt a fáma.