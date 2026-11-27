Széles körű felpattanás rajzolódott ki a globális részvénypiacokon pénteken, a befektetők egy rendkívül volatilis, a mesterséges intelligencia (AI) szektor körüli aggodalmak és az új amerikai vámfenyegetések által terhelt hetet zárnak le egy látványos felütéssel.

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A hét eleji heves eladási hullám után visszatért a kockázati étvágy a tech-szektorba is. A "Magnificent Seven" papírjai közül a Meta Platforms és az Amazon egyaránt 3 százalék körüli pluszban forog, a Broadcom pedig 2 százalékkal erősödött. A SanDisk (+8 százalék) és az Anthropic (+9 százalék) azonban még nagyobbat ugrott.

Ezzel szemben az Nvidia továbbra is nyomás alatt áll (-2 százalék körül), miután az amerikai csipexport-korlátozások és hitelminősítői figyelmeztetések megtépázták az árfolyamot.

Jó hír viszont, hogy ezek szerint az Nvidia gyengélkedése már nem kergeti depresszióba az egész Nasdaqot.

A befektetők egyelőre túlléptek azon is, hogy a Trump-adminisztráció a héten újabb, 15–40 százalékos importvámok kivetését helyezte kilátásba 14 kereskedelmi partnerrel - köztük Kínával, az EU-val, Japánnal és Indiával - szemben.

Az Egyesült Államokban amúgy a tegnapi hálaadásnapi szünnap után ma a New York-i tőzsde (NYSE) és a Nasdaq is rövidített nyitvatartással üzemel, magyar idő szerint este 7 órakor zár.

Eközben a nyersolaj jegyzése napon belül visszaesett - a Brent hordóára 97,77 dollárról 95,04 dollár környékére, a WTI-é pedig 83,75 dollárra -, ami főként a négynapos ralit követő profitrealizálásra, a hétvégi OPEC+ ülés előtti kivárásra, valamint a globális kínálati többletre vonatkozó előrejelzésekre vezethető vissza.

Az arany határidős jegyzése viszont 15 havi mélypontjáról több mint 3 százalékkal pattant vissza, unciánként 3655 dollár fölé, az ezüsté pedig 9,5 százalékkal lőtt ki.

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