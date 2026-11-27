Hasít az OTP, ki tudja, hol áll meg
Széles körű felpattanás rajzolódott ki a globális részvénypiacokon pénteken, a befektetők egy rendkívül volatilis, a mesterséges intelligencia (AI) szektor körüli aggodalmak és az új amerikai vámfenyegetések által terhelt hetet zárnak le egy látványos felütéssel.
A hét eleji heves eladási hullám után visszatért a kockázati étvágy a tech-szektorba is. A "Magnificent Seven" papírjai közül a Meta Platforms és az Amazon egyaránt 3 százalék körüli pluszban forog, a Broadcom pedig 2 százalékkal erősödött. A SanDisk (+8 százalék) és az Anthropic (+9 százalék) azonban még nagyobbat ugrott.
Ezzel szemben az Nvidia továbbra is nyomás alatt áll (-2 százalék körül), miután az amerikai csipexport-korlátozások és hitelminősítői figyelmeztetések megtépázták az árfolyamot.
Jó hír viszont, hogy ezek szerint az Nvidia gyengélkedése már nem kergeti depresszióba az egész Nasdaqot.
A befektetők egyelőre túlléptek azon is, hogy a Trump-adminisztráció a héten újabb, 15–40 százalékos importvámok kivetését helyezte kilátásba 14 kereskedelmi partnerrel - köztük Kínával, az EU-val, Japánnal és Indiával - szemben.
Az Egyesült Államokban amúgy a tegnapi hálaadásnapi szünnap után ma a New York-i tőzsde (NYSE) és a Nasdaq is rövidített nyitvatartással üzemel, magyar idő szerint este 7 órakor zár.
Eközben a nyersolaj jegyzése napon belül visszaesett - a Brent hordóára 97,77 dollárról 95,04 dollár környékére, a WTI-é pedig 83,75 dollárra -, ami főként a négynapos ralit követő profitrealizálásra, a hétvégi OPEC+ ülés előtti kivárásra, valamint a globális kínálati többletre vonatkozó előrejelzésekre vezethető vissza.
Az arany határidős jegyzése viszont 15 havi mélypontjáról több mint 3 százalékkal pattant vissza, unciánként 3655 dollár fölé, az ezüsté pedig 9,5 százalékkal lőtt ki.
Nagyot ralizott az OTP
Idehaza megtáltosodott a nemzetközi tőzsdei hangulatokra legérzékenyebb OTP, a legnagyobb magyar bank záróára 4,8 százalékkal, 39 710 forintig hasított.
A többi blue chip közül a Mol kurzusa is nagyot ment, mégpedig 2,2 százalékkal, 4548 forintra erősödött.
A hatalmas céláremelést bekasszírozó Richter viszont ahhoz képest szerényen, csupán 1,3 százalékkal, 13 580 forintra drágult.
A Magyar Telekom is jó formában volt, 0,7 százalékkal, kereken 2900 forintig menetelt.
A BUX mindennek következtében nem kevesebb, mint 2,8 százalékkal száguldott, s 139 815 ponton búcsúzott a kereskedéstől. Az azonnali részvényforgalom valamivel több mint 27,2 milliárd forint volt.
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A forint is izmosodott némileg. Az euró árfolyama 0,3 százalékkal, 369,82 forintra csökkent, a dollár jegyzése pedig 0,03 százalékkal, 338,23 forintig csúszott vissza.