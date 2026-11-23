Borúra derű, hasított az OTP és a forint a jó hír hallattán
Heves felpattanással indították a hetet a globális tőkepiacok, miután a múlt heti, mesterséges intelligencia szektort érintő brutális eladási hullám után felröppent a hír, hogy Jensen Huang azonnali hatállyal visszaült az Nvidia vezérigazgatói székébe.
Az amerikai részvénypiacokon drámai fordulat állt be a nyitást követően, miután a múlt héten minden főbb index korrekciós zónába esett. Az Nvidia részvényei 30–34 százalékkal ugrottak meg arra a bejelentésre, hogy a cég igazgatótanácsa – az amerikai kormányzati szervek jóváhagyásával – visszahelyezte Jensen Huangot az elnök-vezérigazgatói posztra. A CNBC tudósítása szerint Donald Trump elnök is szorgalmazta a döntést a múlt heti piaci pánik mérséklése érdekében.
A technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite közel 7 százalékkal, az S&P 500 mintegy 4,7–5 százalékkal, míg a Dow Jones 2,3–2,5 százalékkal emelkedett a kereskedés első szakaszában.
Az európai tőzsdék valamivel óvatosabb emelkedéssel követték a nemzetközi hangulatjavulást a múlt heti – 2025 márciusa óta nem látott mértékű – heti esés után.
A páneurópai STOXX 600 index 0,7–0,9 százalékos pluszban járt a délutáni órákban. A német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,3 százalék körüli emelkedéssel kezdett.
A Reuters piaci összefoglalója alapján az európai technológiai papírok - köztük az ASML és az ASM International - vezették a felpattanást, ám az alapanyagipari részvények is erősödtek.
Felpattantak a magyar részvények is
Idehaza hasított az OTP árfolyama, a legnagyobb magyar bank záróára 4,2 százalékkal, 40 070 forintig száguldott.
A többi blue chip közül a Mol is emelkedett, mégpedig 1,9 százalékkal, 4636 forintra, holott a Brent olajfajta jegyzése 4,1 százalékkal, hordónként 89 dollár alá esett.
A Richter kurzusa viszont a kedvező piaci hangulat dacára 0,3 százalékkal, 13 250 forintra csökkent.
A Magyar Telekom is gyengült, méghozzá 1,1 százalékkal, 2840 forintra, de hát ez volt az egyetlen hazai blue chip, amely erősödött pénteken.
A BUX mindennek következtében 2 százalékkal értékelődött fel, s 140 363 ponton búcsúzott a kereskedéstől. Az azonnali részvényforgalom csaknem 34,9 milliárd forint volt.
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Szárnyra kapott a forint is, nem is akárhogy. Az euró árfolyama 1,3 százalékkal, 369 forintra esett, a dollár jegyzése pedig már 338,64 forintnál jár.