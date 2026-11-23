Heves felpattanással indították a hetet a globális tőkepiacok, miután a múlt heti, mesterséges intelligencia szektort érintő brutális eladási hullám után felröppent a hír, hogy Jensen Huang azonnali hatállyal visszaült az Nvidia vezérigazgatói székébe.

Borúra derű, hasított az OTP és a forint a jó hír hallattán / Fotó: Shutterstock AI

Az amerikai részvénypiacokon drámai fordulat állt be a nyitást követően, miután a múlt héten minden főbb index korrekciós zónába esett. Az Nvidia részvényei 30–34 százalékkal ugrottak meg arra a bejelentésre, hogy a cég igazgatótanácsa – az amerikai kormányzati szervek jóváhagyásával – visszahelyezte Jensen Huangot az elnök-vezérigazgatói posztra. A CNBC tudósítása szerint Donald Trump elnök is szorgalmazta a döntést a múlt heti piaci pánik mérséklése érdekében.

A technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite közel 7 százalékkal, az S&P 500 mintegy 4,7–5 százalékkal, míg a Dow Jones 2,3–2,5 százalékkal emelkedett a kereskedés első szakaszában.

Az európai tőzsdék valamivel óvatosabb emelkedéssel követték a nemzetközi hangulatjavulást a múlt heti – 2025 márciusa óta nem látott mértékű – heti esés után.

A páneurópai STOXX 600 index 0,7–0,9 százalékos pluszban járt a délutáni órákban. A német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,3 százalék körüli emelkedéssel kezdett.

A Reuters piaci összefoglalója alapján az európai technológiai papírok - köztük az ASML és az ASM International - vezették a felpattanást, ám az alapanyagipari részvények is erősödtek.

Felpattantak a magyar részvények is