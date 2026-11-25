Lezárta szerdán az OTT az Ipoteka Bank előző héten beharangozott, 17,5 százalékos részesedésének megszerzésére vonatkozó tranzakciót, ezt a tőzsdezárást követően jelentette be a legnagyobb magyar hitelező.

Már 90 százalék feletti tulajdonos az OTP az Ipoteka Bankban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Csányi Péter vezette és Csányi Sándor elnökölte pénzintézet november 19-én kötött megállapodást az Üzbég Gazdasági és Pénzügyminisztériummal (MoEF) az üzletrész megszerzésére.

A tranzakcióval az OTP Bank részesedése 90,4 százalékra emelkedett az Ipoteka Bankban.

Az OTP és a MoEF között 2022-ben aláírt részvény-adásvételi szerződés óta eltelt mintegy négy évben számos gazdasági és pénzügyi körülmény megváltozott. Ezért az eredeti megállapodás feltételei felülvizsgálatra kerültek annak érdekében, hogy a kockázatok és az előnyök kiegyensúlyozottabban oszoljanak meg a felek között. A módosításnak 2026 negyedik negyedévében konszolidált szinten összességében 55 millió USD negatív eredményhatása lesz.

A magyar nagybank 2022-ban jelentette be a legnagyobb üzbég bank megvásárlását, megvetve a lábát Közép-Ázsiában is. Az akvizíció első lépését 2023-ban zárta le a magyar bank az üzbég gazdasági és pénzügyminisztérium tulajdonában lévő részvények 75 százalékának megszerzésével.

Az Ipoteka tavaly 49,5 milliárd forint adózott nyereséget termelt, 6 százalékkal elmaradva a 2024-es szinttől, az OTP csoport teljes profitjának 4,3 százaléka származott Üzbegisztánból.