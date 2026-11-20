Az OTP megállapodott az Üzbég Köztársaság Gazdasági és Pénzügyminisztériuma („MoEF”) tulajdonában álló fennmaradó, az Ipoteka Bank jegyzett tőkéjének 17,5 százalékát képviselő részvénycsomag megvásárlásáról – jelentette be péntek reggel a vezető magyar pénzintézet.

AZ OTP 90 százalékra növeli részesedését az üzbéh Ipoteka Bankban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tranzakció pénzügyi teljesítését követően, amelyre várhatóan a következő néhány héten belül kerül sor,

az OTP tulajdoni hányada 90,4 százalékra emelkedik.

Az OTP és a MoEF között 2022-ben aláírt részvény-adásvételi szerződés óta eltelt mintegy négy évben számos gazdasági és pénzügyi körülmény megváltozott. Ezért az eredeti megállapodás feltételei felülvizsgálatra kerültek annak érdekében, hogy a kockázatok és az előnyök kiegyensúlyozottabban oszoljanak meg a felek között. A módosításnak 2026 negyedik negyedévében konszolidált szinten összességében 55 millió USD negatív eredményhatása lesz.

A módosítás összhangban áll az OTP Bank üzbég gazdaság iránti hosszú távú elkötelezettségével, és tükrözi azt a jelentős stratégiai értéket, amelyet az OTP a MoEF-fel és Üzbegisztán kormányával fennálló kapcsolatának tulajdonít.

A terv szerint növeli részesedését üzbég bankjában az OTP

A Csányi Péter vezette és Csányi Sándor elnökölte OTP 2022-ban jelentette be a legnagyobb üzbég bank megvásárlását, megvetve a lábát Közép-Ázsiában is.

Az akvizíció első lépését 2023-ban zárta le a magyar bank az üzbég gazdasági és pénzügyminisztérium tulajdonában lévő részvények 75 százalékának megszerzésével. Az eredeti tervek szerint a második lépésben a fennmaradó üzbég állami részesedés megvételére három évvel később, azaz 2026-ban esedékes. A ma bejelentett tranzakcióra tehát a korábbi megállapodás értelmében kerül sor.

Az üzbég állam tulajdona időközben 25-ről 17,5 százlaékra csökkent, 2026 nyarán pedig egy új pénzügyi befektető is megjelent, miután az International Finance Corporation („IFC”), élve a konverziós jogával, tőkévé konvertálta az üzbég Ipoteka Bank részére az akvizíciót megelőzően nyújtott konvertálható hitelét. Az IFC ezáltal 8,7 százalékos tulajdonossá vált az Ipoteka Bankban.