Elképesztő, mire készül az OTP: Bencsik László elárulta, mi hozhat hatalmas fordulatot a magyar gazdaságban

Megint sikeres három hónapos periódust zárt az OTP Bank, s megvannak az alapjai a jövő évi jó teljesítménynek is - kezdte meg a bank harmadik negyedéves gyorsjelentését bemutató sajtótájékoztatót Bencsik László vezérigazgató-helyettes.

Jövőre gyorsuló növekedésre számít a régióban a Forbesnál és az S&P-nél is előkelő helyre került OTP csoport / Fotó: Vémi Zoltán

A nagy terhek dacára jól teljesített az OTP idehaza

Az egyik legjobb hír, hogy a hitelállomány 12 százalékkal nőtt éves bázison, illetve, hogy a nettó kamatmarzs 4,5 százaléknál stabilizálódott. Az eredményeknél kiszűrte a bank a devizaváltozások, azaz a forinterősödés hatását.

Az üzleti folyamatokat híven tükröző normalizált adózás előtti eredmény árfolyamszűrten 11 százalékkal bővült.

Dinamikusan nőttek ugyanakkor a működési költségek, s ezek 15 százalékos dinamikája meghaladja a bevételek bővüléséét, amit a menedzsmentnek le kell majd faragnia.

A kockázati költségek a tavalyihoz hasonló mértékben alakultak.

Az OTP Core adózott eredménye nagyot ugrott a második negyedévhez mérten, ám a tőkearányos megtérülés (ROE) még mindig nem az igazi, aminek fő oka a magyar csoporttagokat terhelő brutális kormányzati teher. Ráadásul 2027-ben még mindig nem enyhül a nyomás, a bank bízik benne, hogy erre 2028-ban sor kerül. Véleményük szerint az eurózónába nem lehet ilyen különadókkal belépni, mivel hatalmas versenyhátrányt jelentene az övezet többi bankjához mérten.

A magyar bank teljesítményét nagyban segítette az Otthon Start program, amelynek állománya ugyan csökken, de még várható egy nagy roham a negyedik negyedévben.

A jövőre nézve kedvező, hogy nem tűnt el teljesen a lakáshitelezés kamattámogatása, ha szűkítették is. Kisebb hitelezési volumenek jelennek majd meg, de az új program (Wekerle plusz) révén is áthidalható lesz az eurózóna belépéshez közeledve csökkenő kamatszintekig terjedő időszak. A zónához nemrég csatlakozott Bulgáriában is felpörgött a lakáshitelezés a kisebb eurókamatok hatására.

Fotó: Vémi Zoltán

A lakossági betétek terén csökkent az OTP részesedése tavaly év végéhez képest, ennek oka, hogy a bank egyik versenytársa statisztikailag már hazai betétekként tünteti fel eddig külföldiként nyilvántartott állományát, tehát a csökkenésnek statisztikai oka van.

A magyar vállalati hitelezésben a tavalyi dinamikus bővülés után az idei első 9 hónapban is tovább nőtt az OTP részaránya, amely új történelmi csúcsra, 22 százalék fölé emelkedett.

Javuló jövedelmezőség a régióban

Külföldön Szlovéniában (a korábbi svájci frankos hitelezés miatt elkülönített céltartalék miatt), valamint Ukrajnában egy jogszabályváltozás, Oroszországban pedig a devizakonverzió markáns visszaesés miatt romlott a jövedelmezőség. A többi országban javult a mutató. Üzbegisztán pedig kiemelkedő volt.