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Elképesztő, mire készül az OTP: Bencsik László elárulta, mi hozhat hatalmas fordulatot a magyar gazdaságban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sikeres negyedévet zárt a bank a menedzsment szerint. A régió iparvezérelt országai a gazdasági növekedésben várhatóan felzárkóznak a turizmusorientált délkelet-európai országokhoz az OTP szerint.
Murányi Ernő
2026.11.11, 10:24
Frissítve: 2026.11.11, 11:52
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Megint sikeres három hónapos periódust zárt az OTP Bank, s megvannak az alapjai a jövő évi jó teljesítménynek is - kezdte meg a bank harmadik negyedéves gyorsjelentését bemutató sajtótájékoztatót Bencsik László vezérigazgató-helyettes.

Jövőre gyorsuló növekedésre számít a régióban a Forbesnál és az S&P-nél is előkelő helyre került OTP csoport / Fotó: Vémi Zoltán

A nagy terhek dacára jól teljesített az OTP idehaza 

Az egyik legjobb hír, hogy a hitelállomány 12 százalékkal nőtt éves bázison, illetve, hogy a nettó kamatmarzs 4,5 százaléknál stabilizálódott. Az eredményeknél kiszűrte a bank a devizaváltozások, azaz a forinterősödés hatását.

Az üzleti folyamatokat híven tükröző normalizált adózás előtti eredmény árfolyamszűrten 11 százalékkal bővült.

Dinamikusan nőttek ugyanakkor a működési költségek, s ezek 15 százalékos dinamikája meghaladja a bevételek bővüléséét, amit a menedzsmentnek le kell majd faragnia.

A kockázati költségek a tavalyihoz hasonló mértékben alakultak.

Az OTP Core adózott eredménye nagyot ugrott a második negyedévhez mérten, ám a tőkearányos megtérülés (ROE) még mindig nem az igazi, aminek fő oka a magyar csoporttagokat terhelő brutális kormányzati teher. Ráadásul 2027-ben még mindig nem enyhül a nyomás, a bank bízik benne, hogy erre 2028-ban sor kerül. Véleményük szerint az eurózónába nem lehet ilyen különadókkal belépni, mivel hatalmas versenyhátrányt jelentene az övezet többi bankjához mérten.

A magyar bank teljesítményét nagyban segítette az Otthon Start program, amelynek állománya ugyan csökken, de még várható egy nagy roham a negyedik negyedévben.

A jövőre nézve kedvező, hogy nem tűnt el teljesen a lakáshitelezés kamattámogatása, ha szűkítették is. Kisebb hitelezési volumenek jelennek majd meg, de az új program (Wekerle plusz) révén is áthidalható lesz az eurózóna belépéshez közeledve csökkenő kamatszintekig terjedő időszak. A zónához nemrég csatlakozott Bulgáriában is felpörgött a lakáshitelezés a kisebb eurókamatok hatására. 

 Fotó: Vémi Zoltán

A lakossági betétek terén csökkent az OTP részesedése tavaly év végéhez képest, ennek oka, hogy a bank egyik versenytársa statisztikailag már hazai betétekként tünteti fel eddig külföldiként nyilvántartott állományát, tehát a csökkenésnek statisztikai oka van.

A magyar vállalati hitelezésben a tavalyi dinamikus bővülés után az idei első 9 hónapban is tovább nőtt az OTP részaránya, amely új történelmi csúcsra, 22 százalék fölé emelkedett.

Javuló jövedelmezőség a régióban

Külföldön Szlovéniában (a korábbi svájci frankos hitelezés miatt elkülönített céltartalék miatt), valamint Ukrajnában egy jogszabályváltozás, Oroszországban pedig a devizakonverzió markáns visszaesés miatt romlott a jövedelmezőség. A többi országban javult a mutató. Üzbegisztán pedig kiemelkedő volt.

A hitelezésben - főként a lakosságiban - Magyarország és Bulgária, azaz a két legnagyobb egység egyaránt nagyot nőtt.

A csoport portfólióminősége továbbra is stabil, amit a CET 1 ráta 17,8 százalékos értéke is tükröz.

A 155 millió svájci frankos és 750 millió euró névértékű kötvénykibocsátásokkal tovább erősödött az OTP csoport finanszírozási pozíciója.

Nem véletlen, hogy az OTP Forbes Global listáján bekerült a világ TOP 400 vállalata közé, Európában pedig a második legjobban teljesítő bank a tőzsdén jegyzett pénzintézetek mezőnyében az S&P Global Market szerint.  

Makroszinten az OTP arra számít, hogy a régió iparvezérelt országai a gazdasági növekedésben várhatóan felzárkóznak a felülteljesítő turizmus orientált délkelet-európai országokhoz. 

Magyarországon 2,6 százalékos GDP-bővülésre, 4,7 százalékos munkanélküliségre, 4,9 százalékos költséGvetési hiányra, 2,9 százalékos inflációra, valamint 4,8 százalékos évvégi alapkamatra számít a csoport.

A Világgazdaság kérdésére az oroszországi jelenlét kapcsán Bencsik László elmondta, hogy két nagy európai bank van még jelen az orosz piacon (UniCredit, Raiffeisen), de néhány amerikai bank is aktív, miközben a többi amerikai pénzintézet sem adta vissza a licencét. Az OTP azonban kis jelenléttel bír, s béke esetén hatalmas verseny alakulna ki, nagyon gyorsan visszatérnének a méretes versenyzők.

Ukrajnában még nagyobb felhajtóerővel lehetne ebben az esetben számolni, sőt az egész régió növekedése meglódulna.   

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