A globális tőkepiacokon továbbra is az eladói nyomás és az óvatosság dominál, mivel a befektetők az AI-szektor körüli aggodalmakra és az Nvidia piaczárás után érkező negyedéves gyorsjelentésére fókuszálnak.

Leforrázta a piacot a Magyar Telekom, nem kegyelmeztek az OTP-nek az elemzők, alávágtak a forintnak is / Fotó: tete_escape / Shutterstock

Az amerikai tőzsdék mínuszban kezdték a napot: a nyitás után a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is lejjebb csúszott a hétfői jelentős technológiai eladási hullámot követően.

A piacok kiemelt figyelemmel várják az Nvidia amerikai tőzsdezárás utáni jelentését, miután a társalapító-vezérigazgató Jensen Huang a múlt héten távozott a cég éléről.

A nyitás előtt jelentő Walt Disney részvényei amúgy emelkedtek a közzététel után, miközben a befektetők az októberi kiskereskedelmi eladási adatokat és a Fed döntéshozóinak nyilatkozatait is elemzik még.

Az európai részvénypiacok is lefordultak az AI-szektorral kapcsolatos aggodalmak miatt, a kötvényhozamok ugyanakkor valamelyest csökkentek.

A Brent nyersolaj jegyzése hordónként 93–94 dollár körül alakult.

Beszakadt a magyar részvénypiac is

Nagyot esett az OTP árfolyama, a legnagyobb magyar bank záróára 2,5 százalékkal, 40 810 forintig zuhant.

A kedvezőtlen nemzetközi hangulat mellett a pénzintézeti csoportot sújtotta az is, hogy két elemzőház, az Autonomous Research és a Citigroup is csökkentette a célárát, bár mindkét leszállított célár messze meghaladja a jelenlegi árfolyamot. .