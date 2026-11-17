Leforrázta a piacot a Magyar Telekom, nem kegyelmeztek az OTP-nek az elemzők, alávágtak a forintnak is
A globális tőkepiacokon továbbra is az eladói nyomás és az óvatosság dominál, mivel a befektetők az AI-szektor körüli aggodalmakra és az Nvidia piaczárás után érkező negyedéves gyorsjelentésére fókuszálnak.
Az amerikai tőzsdék mínuszban kezdték a napot: a nyitás után a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is lejjebb csúszott a hétfői jelentős technológiai eladási hullámot követően.
A piacok kiemelt figyelemmel várják az Nvidia amerikai tőzsdezárás utáni jelentését, miután a társalapító-vezérigazgató Jensen Huang a múlt héten távozott a cég éléről.
A nyitás előtt jelentő Walt Disney részvényei amúgy emelkedtek a közzététel után, miközben a befektetők az októberi kiskereskedelmi eladási adatokat és a Fed döntéshozóinak nyilatkozatait is elemzik még.
Az európai részvénypiacok is lefordultak az AI-szektorral kapcsolatos aggodalmak miatt, a kötvényhozamok ugyanakkor valamelyest csökkentek.
A Brent nyersolaj jegyzése hordónként 93–94 dollár körül alakult.
Beszakadt a magyar részvénypiac is
Nagyot esett az OTP árfolyama, a legnagyobb magyar bank záróára 2,5 százalékkal, 40 810 forintig zuhant.
A kedvezőtlen nemzetközi hangulat mellett a pénzintézeti csoportot sújtotta az is, hogy két elemzőház, az Autonomous Research és a Citigroup is csökkentette a célárát, bár mindkét leszállított célár messze meghaladja a jelenlegi árfolyamot. .
A blue chipek közül egyedül a Mol emelkedett, mégpedig 0,2 százalékkal, 4936 forintra.
A kora reggel új akvizíciót bejelentő Richter kurzusa viszont hír ellenére 0,7 százalékkal, 13 600 forintra csökkent.
A Magyar Telekom váratlanul közölte, hogy a makrogazdasági körülményekre tekintettel jövőre mellőzi az inflációkövető díjindexálást, ami jó hír az ügyfeleinek, ám kellemetlen a részvényeseknek. Ennek megfelelően 2 százalékkal gyengült a papír, egészen 2950 forintig.
A BUX mindennek következtében 1,2 százalékot veszített értékéből, s 145 087 ponton búcsúzott a kereskedéstől. Az azonnali részvényforgalom csaknem 20,4 milliárd forint volt.
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Lejtőre került a forint is. Délután 5 óráig az euró árfolyama 0,6 százalékkal, 366,6 forintra nőtt, a dollár jegyzése pedig már 333 forintnál jár.