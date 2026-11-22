A hazai részvénypiacot sem kímélte a mesterséges intelligencia szektorral kapcsolatos félelmek következtében kiszélesedő eladási hullám, amely a Covid-19 világjárvány kezdete óta nem látott zuhanást eredményezett a tőzsdéken. A BUX közel hat százalékot esett, a legnagyobbat az OTP és a Mol papírjain ütöttek a kereskedők, utóbbit Csányi Sándor milliárdos tételben végrehajtott kitárazása is sújtotta. A legnagyobb hazai technológiai fókuszú vállalat ugyanakkor furcsa módon erősödni tudott a nemzetközi szektortásak kivéreztetése közepette is.

Az OTP-t és társait is megviselte a globális tőzsdei lefordulás, a 4iG viszont jól teljesített a héten / Fotó: Shutterstock

Hiába számolt be erős negyedéves teljesítményről a világ legértékesebb cégei között számon tartott Nvidia, a csipgyártó értéke 1400 milliárd dollárral zsugorodott a héten. Hiába vonzott magához minden eddigi részvénykibocsátási rekordot túlszárnyaló tőkét a Claude AI-botot fejlesztő Anthropic tőzsdei debütálása, a technológiai szektor értékeltségével és a mesterséges intelligenciába áramló beruházásokkal kapcsolatos általános pesszimizmust ezek a mérföldkövek sem tudták enyhíteni.

Az amerikai részvénypiac zászlóshajója, az S&P 500 index 8,6 százalékot zuhant, a főként technológiai papírokból álló Nasdaq Composite pedig pontosan 10 százalékkal olvadt le. Utóbbi öt százalék feletti mélyrepülést mutatott a hét utolsó kereskedési napján, de a legnagyobb amerikai index sem úszta meg három százalék alatti eséssel.

A magyar tőzsde is megszenvedte az AI-pánikot

A trendet az európai piacok is követték, és az eladók a pesti tőzsdén is masszív fölénybe kerültek, noha a magyar részvények között alig akad a technológiai szektorban tevékenykedő vállalat.