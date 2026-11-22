A magyar cégeket is elérte az AI-pánik, brutális ütést kapott az OTP és a Mol – még az egyik leggazdagabb magyar is készpénzre váltott
A hazai részvénypiacot sem kímélte a mesterséges intelligencia szektorral kapcsolatos félelmek következtében kiszélesedő eladási hullám, amely a Covid-19 világjárvány kezdete óta nem látott zuhanást eredményezett a tőzsdéken. A BUX közel hat százalékot esett, a legnagyobbat az OTP és a Mol papírjain ütöttek a kereskedők, utóbbit Csányi Sándor milliárdos tételben végrehajtott kitárazása is sújtotta. A legnagyobb hazai technológiai fókuszú vállalat ugyanakkor furcsa módon erősödni tudott a nemzetközi szektortásak kivéreztetése közepette is.
Hiába számolt be erős negyedéves teljesítményről a világ legértékesebb cégei között számon tartott Nvidia, a csipgyártó értéke 1400 milliárd dollárral zsugorodott a héten. Hiába vonzott magához minden eddigi részvénykibocsátási rekordot túlszárnyaló tőkét a Claude AI-botot fejlesztő Anthropic tőzsdei debütálása, a technológiai szektor értékeltségével és a mesterséges intelligenciába áramló beruházásokkal kapcsolatos általános pesszimizmust ezek a mérföldkövek sem tudták enyhíteni.
Az amerikai részvénypiac zászlóshajója, az S&P 500 index 8,6 százalékot zuhant, a főként technológiai papírokból álló Nasdaq Composite pedig pontosan 10 százalékkal olvadt le. Utóbbi öt százalék feletti mélyrepülést mutatott a hét utolsó kereskedési napján, de a legnagyobb amerikai index sem úszta meg három százalék alatti eséssel.
A magyar tőzsde is megszenvedte az AI-pánikot
A trendet az európai piacok is követték, és az eladók a pesti tőzsdén is masszív fölénybe kerültek, noha a magyar részvények között alig akad a technológiai szektorban tevékenykedő vállalat.
A BUX index 5,8 százalékkal csúszott vissza mindössze öt kereskedési nap alatt, és ezzel elég messzire került a 140 ezer pontos szinttől is a pénteki kereskedés végére.
A négy legnagyobb forgalmú és piaci kapitalizációjú magyar papír közül
- az OTP 6,9 százalékot esett,
- a Mol értékéből 8,6 százalék égett el,
- a Richter ugyanakkor megúszta 1,8 százalékos csökkenéssel,
- a Magyar Telekom kurzusa pedig 4,5 százalékkal apadt.
A sors, vagy inkább a piacok fura fintora, hogy a legnagyobb méretű technológiai és IT-fókuszú magyar tőzsdecég, a 4iG a pénteken kiszélesedő eladási hullám során elszenvedett 4,5 százalékos napi esés ellenére összességében öt százalékkal erősödött a hét egészét tekintve.
A magyar tőzsdét így alapvetően a pánikká erősödő nemzetközi hangulat rántotta magával, felülírva az egyedi sztorikat, melyekből egyébként a magunk mögött hagyott héten is szép számmal akadt.
Az OTP üzbég bevásárlása és a Richter ausztrál akvizíciója a háttérbe szorult
A Richter például egy ausztrál gyógyszergyártó felvásárlását jelentette be a hét elején, amivel elsősorban nőgyógyászati portfólióját és az amerikai piaci jelenlétét igyekszik még inkább erősíteni.
Az OTP a néhány évvel korábban megszerzett Ipoteka Bankban növelte részesedését, újabb 17,5 százalékkal 90 százalék fölé növelve tulajdonrészét az egyik legnagyobb üzbég pénzintézetben. Noha a tranzakciónak részvényenként 70 forintos negatív árfolyamhatást jelent, a vezető magyar bank papírjai ennél sokkal nagyobb ütést szenvedtek el.
A Molnak az olajárak további ereszkedése mellett azzal is szembe kellett néznie, hogy Magyarország második leggazdagabb embere, Csányi Sándor épp a nemzetközi hangulat romlásakor kezdte el nagy tételben kitárazni Mol-vagyonát . Az OTP-elnök egyben az olajvállalat alelnöke és igazgatósági tagja is, a három nap alatt végrehajtott, közel 1,2 milliárd forint értékű eladást már önmagában növelte a nyomást az árfolyamon, miközben a befektetők számára is negatív az üzenete.
A Magyar Telekomnál a munkaügyi fejlemények kerültek fókuszba: a távközlési vállalat több tucat munkavállalójának elbocsátása mellett átlagosan 2,8 százalékos bérfejlesztésről döntött, melyek együttesen mintegy ötmilliárd forinttal növelik a jövő évi kiadásokat.
A 4iG pedig némi meglepetésre az energiabizniszbe készül beszállni, és a tevékenységi kör bővítésének első nagyobb lépéseként egy amerikai társasággal írt alá előzetes megállapodást az adriai térség kritikus energetikai infrastruktúrájának közös fejlesztése céljából.
A Sentinel Midstream és a magyar vállalat partnersége a cseppfolyósított földgáz (LNG) és más folyékony szénhidrogének tárolására, szállítására, energiatermelési célú felhasználására, valamint a kapcsolódó energetikai infrastruktúra fejlesztésére fókuszál az adriai régióban.