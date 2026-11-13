OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom: rekordprofitot termelnek a magyar tőzsde ászai
A vártnál is erősebb teljesítménnyel zárták a legutóbbi, harmadik negyedévet a magyar tőzsde legnagyobb cégei. Az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom négyese három hónap alatt minden eddiginél nagyobb profitot termelt. A blue chipek erős fundamentumai az idei részvényhozamok is tükrözik, de vajon maradt-e még tér a további felértékelődésük előtt?
A négy legnagyobb tőzsdei társaség rekordszintű, 739 milliárd forint adózott nyereséget ért el a szeptember végén zárult három hónapban, ami az elemzői várakozásit is kissé felülmúlta. A magyar tőkepiacot szorosan követő Erste 709 milliárdos nettó profitot jelzett előre, prognózisukat négy százalékkal teljesítették túl a hazai blue chipek. Az elmúlt egy év során ezzel bőven 2000 milliárd forint fölé nőtt a profittömegük.
Az OTP szállította a legtöbb profitot, a Mol nyereslge ugrott a legnagyobbat
Az elmúlt másfél hétben közzétett negyedéves beszámolók alapján
- a Magyar Telekom profitja 7,5 százalékkal 59,5 milliárd forintra nőtt,
- a Mol nyeresége bő két és félszeresére, 252,3 milliárd forintra szökött fel,
- a Richter 64,7 százalékkal 74,1 milliárd forintra ugró nyereséget könyvelt el,
- az utolsóként jelentő OTP pedig hét százalékkal 355 milliárd forintra tornázta fel adózott eredményét.
A távközlési társaság árbevételét és nyereségét a szolgáltatásai iránti kereslet töretlen bővülése és a júliusi díjkorrekció hajtotta új történelmi csúcsra.
Az olajtársaság a közel-keleti háború következtében elszálló olaj- és gázárakból profitált, miközben az európai finomítói árrések is nagyot ugrottak, hozzásegítve története legerősebb negyedévéhez.
A gyógyszergyártót ugyan továbbra is fékezte az erős forint, dollármilliárdos forgalmú csúcskészítménye, a Vraylar továbbra is jól húz, és a nőgyógyászati portfólió is egyre meggyőzőbben teljesít.
A vezető magyar bank pedig a leánybankok lendületének és a robusztus jelzáloghitel-keresletnek köszönhetően ajándékozta meg hatalmas nyereséggel a befektetőket.
A vállalati jelentésekre vegyes piaci reakció érkezett, a Magyar Telekom és a Richter részvényei is csúcsra futottak, a Molnak és az OTP-nek viszont nem sikerült jelentősen erősödnie az egyébként igen változékony nemzetközi tőzsdei hangulatban.
Melyik magyar blue chip részvényt érdemes még venni?
A friss pénzügyi számokra az elemzők is frissítették előrejelzéseiket, több céláremeléssel honorálva a négy magyar nagypapírt. Ezeket is figyelembe véve, a Bloombergben szereplő átlagos célárak alapján a bankrészvény kilátásai a legjobbak. Az OTP Bank negyedével érhet többet a brókerházak célárainak átlaga alapján, amely jelenleg 52 177 forint. A magyar nagybank részvényeit követő 20 elemzőház háromnegyede vételre ajánlja, emellett négy tartásra és egy eladásra vonatkozó javaslat szerepel az adatbázisban.
A Mol papírjaira vonatkozó konszenzusos árfolyamvárakozás 5481 forint, ami 12 százalékos hozamlehetőséget kínál. Tizennégy befektetési szolgáltató közül kilenc vételt, négy tartást javasol, és ezek mellett csupán egy eladási jelzés van érvényben.
A Magyar Telekomban még 5,6 százalékos tartalék maradhatott az idei ralit követően, ennyi hiányzik ahhoz, hogy az árfolyam elérje a piaci szakértők átlagolt, 3141 forintos várakozását. A társaság papírjait követő kilenc elemző kétharmada szerint még most is venni kell a részvényt, a maradék három szakértő pedig tartást javasol.
A Richter előtt már csak kisebb, átlagosan 4,5 százalékos emelkedést látnak a szakértők, legalábbis a 14 112 forintos konszenzus alapján.
A négy vételi ajánlás mellett hét bankház tartást javasol jelenleg, eladás ugyanakkor nem szerepel a brókerek napirendjén.
A Molnak a NIS-felvásárlás, a Richternek az Eli Lilly beszállása adhat lendületet
Bár a Mol számára meghatározó iparági környezet némileg romlott, a finomítói marzsok továbbra is magasak, emellett az elemzők szerint 90 százalékos valószínűséggel megvalósuló szerb finomító, a NIS felvásárlása jelenthet további húzóerőt. Az olajtársaság rekordévet futhat 2026-ban, amiből jövőre akár 450-500 forint osztalékot is kifizethet részvényenként.
Az OTP háza táján az orosz banküzletág sorsa, valamint a Luminor felvásárlása tarthatja lázban a befektetőket. Az Erste szerint ugyanakkor még az oroszországi operáció nélkül is jelentős diszkonttal forog jelenleg az első számú magyar bankpapír.
A döntően exportra termelő Richternél a devizaárfolyamok alakulásán túl arra is érdemes figyelni, hogy a jelenlegi csúcskészítmény, a cariprarine (Vraylar) mellett mennyire tud felutni a többi saját gyártású gyógyszer értékesítése. A világ vezető gyógyszercégei közé tartozó amerikai Eli Lillyvel megkötött stratégiai együttműködés tartós részvényárfolyamemelkedést eredményezhet.
A Magyar Telekom az inflációkövető áremelésekből és a viszonylag korlátozott hazai távközlési veryenyből meríthet erőt profitjának stabil bővüléséhez.