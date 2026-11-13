Deviza
EUR/HUF365,23 -0,04% USD/HUF330,58 -0,03% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF394,48 -0,28% PLN/HUF82,86 -0,11% RON/HUF68,29 -0,08% CZK/HUF14,96 -0,19% EUR/HUF365,23 -0,04% USD/HUF330,58 -0,03% GBP/HUF437,45 0% CHF/HUF394,48 -0,28% PLN/HUF82,86 -0,11% RON/HUF68,29 -0,08% CZK/HUF14,96 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 093,13 +0,57% MTELEKOM3 000 +0,6% MOL4 982 +3,21% OTP41 830 -0,31% RICHTER13 600 +0,07% OPUS192 -0,52% ANY5 770 +1,21% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 080 -1,72% BUMIX8 498,95 -0,45% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 185,14 +0,59% BUX147 093,13 +0,57% MTELEKOM3 000 +0,6% MOL4 982 +3,21% OTP41 830 -0,31% RICHTER13 600 +0,07% OPUS192 -0,52% ANY5 770 +1,21% AUTOWALLIS117 -0,85% WABERERS4 080 -1,72% BUMIX8 498,95 -0,45% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 185,14 +0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom: rekordprofitot termelnek a magyar tőzsde ászai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Minden korábbinál nagyobb, 700 milliárd forint feletti nyereséget termelt a legutóbbi negyedévben a négy legnagyob magyar tőzsdecég. Az OTP hozzájárulása volt a legnagyobb, a Mol profitja szökött fel a legmeredekebben. A kiemelkedő eredményeket követően izgalmas céges sztorik alakíthatják a részvényárfolyamokat.
Kadlót Tibor
2026.11.13, 14:15
Frissítve: 2026.11.13, 14:25
Szóljon hozzá!

A vártnál is erősebb teljesítménnyel zárták a legutóbbi, harmadik negyedévet a magyar tőzsde legnagyobb cégei. Az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom négyese három hónap alatt minden eddiginél nagyobb profitot termelt. A blue chipek erős fundamentumai az idei részvényhozamok is tükrözik, de vajon maradt-e még tér a további felértékelődésük előtt?

Mol, Magyar Telekom, Richter, OTP, blue chipek, tőzsde montázs
Az OTP szállította a legnagyobb proditot, a Mol nyeresége ugrott a lagnagyobbat – merre tovább bue chipek? Fotó: Shutterstock

A négy legnagyobb tőzsdei társaség rekordszintű, 739 milliárd forint adózott nyereséget ért el a szeptember végén zárult három hónapban, ami az elemzői várakozásit is kissé felülmúlta. A magyar tőkepiacot szorosan követő Erste 709 milliárdos nettó profitot jelzett előre, prognózisukat négy százalékkal teljesítették túl a hazai blue chipek. Az elmúlt egy év során ezzel bőven 2000 milliárd forint fölé nőtt a profittömegük.

Az OTP szállította a legtöbb profitot, a Mol nyereslge ugrott a legnagyobbat

Az elmúlt másfél hétben közzétett negyedéves beszámolók alapján 

A távközlési társaság árbevételét és nyereségét a szolgáltatásai iránti kereslet töretlen bővülése és a júliusi díjkorrekció hajtotta új történelmi csúcsra.

Az olajtársaság a közel-keleti háború következtében elszálló olaj- és gázárakból profitált, miközben az európai finomítói árrések is nagyot ugrottak, hozzásegítve története legerősebb negyedévéhez.

A gyógyszergyártót ugyan továbbra is fékezte az erős forint, dollármilliárdos forgalmú csúcskészítménye, a Vraylar továbbra is jól húz, és a nőgyógyászati portfólió is egyre meggyőzőbben teljesít.

A vezető magyar bank pedig a leánybankok lendületének és a robusztus jelzáloghitel-keresletnek köszönhetően ajándékozta meg hatalmas nyereséggel a befektetőket.

A vállalati jelentésekre vegyes piaci reakció érkezett, a Magyar Telekom és a Richter részvényei is csúcsra futottak, a Molnak és az OTP-nek viszont nem sikerült jelentősen erősödnie az egyébként igen változékony nemzetközi tőzsdei hangulatban.

Melyik magyar blue chip részvényt érdemes még venni?

A friss pénzügyi számokra az elemzők is frissítették előrejelzéseiket, több céláremeléssel honorálva a négy magyar nagypapírt. Ezeket is figyelembe véve, a Bloombergben szereplő átlagos célárak alapján a bankrészvény kilátásai a legjobbak. Az OTP Bank negyedével érhet többet a brókerházak célárainak átlaga alapján, amely jelenleg 52 177 forint. A magyar nagybank részvényeit követő 20 elemzőház háromnegyede vételre ajánlja, emellett négy tartásra és egy eladásra vonatkozó javaslat szerepel az adatbázisban.

 OTP részvény
OTP részvény14:50:17
Árfolyam: 41 830 HUF -130 / -0,31 %
Forgalom: 9 433 556 210 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol papírjaira vonatkozó konszenzusos árfolyamvárakozás 5481 forint, ami 12 százalékos hozamlehetőséget kínál. Tizennégy befektetési szolgáltató közül kilenc vételt, négy tartást javasol, és ezek mellett csupán egy eladási jelzés van érvényben.

 MOL részvény
MOL részvény14:50:29
Árfolyam: 4 986 HUF +164 / +3,29 %
Forgalom: 2 095 539 888 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Magyar Telekomban még 5,6 százalékos tartalék maradhatott az idei ralit követően, ennyi hiányzik ahhoz, hogy az árfolyam elérje a piaci szakértők átlagolt, 3141 forintos várakozását. A társaság papírjait követő kilenc elemző kétharmada szerint még most is venni kell a részvényt, a maradék három szakértő pedig tartást javasol.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény14:48:50
Árfolyam: 3 000 HUF +18 / +0,6 %
Forgalom: 1 113 806 446 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter előtt már csak kisebb, átlagosan 4,5 százalékos emelkedést látnak a szakértők, legalábbis a 14 112 forintos konszenzus alapján. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény14:50:22
Árfolyam: 13 590 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 1 925 229 640 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A négy vételi ajánlás mellett hét bankház tartást javasol jelenleg, eladás ugyanakkor nem szerepel a brókerek napirendjén.

A Molnak a NIS-felvásárlás, a Richternek az Eli Lilly beszállása adhat lendületet

Bár a Mol számára meghatározó iparági környezet némileg romlott, a finomítói marzsok továbbra is magasak, emellett az elemzők szerint 90 százalékos valószínűséggel megvalósuló szerb finomító, a NIS felvásárlása jelenthet további húzóerőt. Az olajtársaság rekordévet futhat 2026-ban, amiből jövőre akár 450-500 forint osztalékot is kifizethet részvényenként.

Az OTP háza táján az orosz banküzletág sorsa, valamint a Luminor felvásárlása tarthatja lázban a befektetőket. Az Erste szerint ugyanakkor még az oroszországi operáció nélkül is jelentős diszkonttal forog jelenleg az első számú magyar bankpapír.

A döntően exportra termelő Richternél a devizaárfolyamok alakulásán túl arra is érdemes figyelni, hogy a jelenlegi csúcskészítmény, a cariprarine (Vraylar) mellett mennyire tud felutni a többi saját gyártású gyógyszer értékesítése. A világ vezető gyógyszercégei közé tartozó amerikai Eli Lillyvel megkötött stratégiai együttműködés tartós részvényárfolyamemelkedést eredményezhet.

A Magyar Telekom az inflációkövető áremelésekből és a viszonylag korlátozott hazai távközlési veryenyből meríthet erőt profitjának stabil bővüléséhez.
 

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu