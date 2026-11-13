OTP, Mol, Richter, Magyar Telekom: rekordprofitot termelnek a magyar tőzsde ászai

A vártnál is erősebb teljesítménnyel zárták a legutóbbi, harmadik negyedévet a magyar tőzsde legnagyobb cégei. Az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom négyese három hónap alatt minden eddiginél nagyobb profitot termelt. A blue chipek erős fundamentumai az idei részvényhozamok is tükrözik, de vajon maradt-e még tér a további felértékelődésük előtt?

Az OTP szállította a legnagyobb proditot, a Mol nyeresége ugrott a lagnagyobbat – merre tovább bue chipek? Fotó: Shutterstock

A négy legnagyobb tőzsdei társaség rekordszintű, 739 milliárd forint adózott nyereséget ért el a szeptember végén zárult három hónapban, ami az elemzői várakozásit is kissé felülmúlta. A magyar tőkepiacot szorosan követő Erste 709 milliárdos nettó profitot jelzett előre, prognózisukat négy százalékkal teljesítették túl a hazai blue chipek. Az elmúlt egy év során ezzel bőven 2000 milliárd forint fölé nőtt a profittömegük.

Az OTP szállította a legtöbb profitot, a Mol nyereslge ugrott a legnagyobbat

Az elmúlt másfél hétben közzétett negyedéves beszámolók alapján

A távközlési társaság árbevételét és nyereségét a szolgáltatásai iránti kereslet töretlen bővülése és a júliusi díjkorrekció hajtotta új történelmi csúcsra.

Az olajtársaság a közel-keleti háború következtében elszálló olaj- és gázárakból profitált, miközben az európai finomítói árrések is nagyot ugrottak, hozzásegítve története legerősebb negyedévéhez.

A gyógyszergyártót ugyan továbbra is fékezte az erős forint, dollármilliárdos forgalmú csúcskészítménye, a Vraylar továbbra is jól húz, és a nőgyógyászati portfólió is egyre meggyőzőbben teljesít.

A vezető magyar bank pedig a leánybankok lendületének és a robusztus jelzáloghitel-keresletnek köszönhetően ajándékozta meg hatalmas nyereséggel a befektetőket.

A vállalati jelentésekre vegyes piaci reakció érkezett, a Magyar Telekom és a Richter részvényei is csúcsra futottak, a Molnak és az OTP-nek viszont nem sikerült jelentősen erősödnie az egyébként igen változékony nemzetközi tőzsdei hangulatban.