Alig felfedték fel lapjaikat, máris újabb megmérettetés vár az OTP-re és társaira: éjjel jön el a magyar blue chipek számára az igazság pillanata
Bár a Magyar Telekom és a Mol múlt heti jelentését követően kedden a Richter, szerdán pedig az OTP is közzétette negyedéves beszámolóját, a hazai blue chipekre még egy nagy megmérettetés vár a héten. Az MSCI indexszolgáltató ugyanis szerda késő este vizsgálja felül az általa számított részvénykosarak összetételét, ami potenciálisan a magyar részvényeket is érintheti.
Az amerikai befektetési szolgáltató indexeinek negyedévenként esedékes, ezúttal november 11-ére eső átsúlyozásának eredményét 23 órakor teszi majd közzé. A magyar piac szempontjából az indexszolgáltató több termékét is érinti a felülvizsgálat.
Az OTP fejnehéz az MSCI kosaraiban
A magyar tőzsde nagy kapitalizációjú cégeit tartalmazó MSCI Hungary Indexbe jelenleg csupán három papír tartozik:
- az OTP 71,62 százalékos,
- a Mol 14,56 százalék,
- a Richter pedig 13,82 százalékos súllyal.
Ennél is szűkebb a kisebb piaci értékű vállalatokat követő MSCI Hungary Small Cap Index, melynek összetételén a Magyar Telekom és az Opus osztozik, igencsak polarizált, 94,01-5,99 százalékos arányban.
A nagy, közepes és kis méretű magyar tőzsdecégek teljesítményét egyaránt figyelembe vevő MSCI Hungary Investable Market Indexben (IMI) is csak a fenti öt cég szerepel. A tőkesúlyt itt is az OTP jelenti 67,37 százalékkal, mellette a Mol 13,69 százalékot, a Richter 13 százalékot, a Magyar Telekom 5,58 százalékot, az Opus pedig 0,36 százalékot foglal el a kosárban.
A fentiek mellett a három legnagyobb méretű magyar társaság – minimális súllyal – tagja a közel 1200 részvényt tartalmazó feltörekvő piaci, MSCI Emerging Markets Indexnek is.
Az MSCI részvénykosarait – a világ legtöbb meghatározó indexéhez hasonlóan – a közkézhányaddal súlyozott piaci kapitalizáció alapján számítják. A részvény árfolyama és darabszáma (melynek szorzata a társaság tőzsdei kapitalizációja) mellett azt is figyelembe veszik, hogy a részvényállomány mekkora része, amivel a kis- vagy intézményi befektetők szabadon kereskedhetnek. Ezek jellemzően az öt százalékot meg nem haladó részesedések összesített aránya.
Nagy meglepetésre nem számít az elemző, kívül maradhat a Magyar Telekom
Nagy András, az Erste részvényelemzője a Világgazdaság megkeresésére elmondta, nem várható érdemi változás a magyar indexek összetételében és súlyozásában sem. A szakértő úgy látja, az MSCI indexek
- összeállításának metódusa,
- a bekerülési kritériumok,
- valamint a hazai részvénypiac szerkezete
egyaránt nagyban behatárolják az összetételt.
A standard, MSCI Hungary Indexben szereplő három blue chip mellé így várhatóan továbbra sem tud bekerülni negyedikként a Magyar Telekom.
Amiről gyakran elfeledkeznek a Magyar Telekom kapcsán, hogy viszonylag alacsony a közkézhányada, a többségi (69 százalékos) részesedés a Deutsche Telekomnál van. Így hiába értékelődtek fel idén jelentősen a társaság részvényei, a közkézhányaddal súlyozott piaci kapitalizáció alapján nincs valós esélye bekerülni az MSCI magyar blue chip indexébe
– hangsúlyozta az Erste részvényelemzője.
A fő index mellett a Small Cap Indexben, valamint a kis- és nagyrészvényeket is tartalmazó, MSCI Hungary Investable Market Index öt tagú mezőnyében sem várható változás.
Az alapok kivárnak, a spekulánsok már most helyezkednek
Az új indexösszetételek november 30-án lépnek majd életbe. Az esetleges átsúlyozások így a hónap végén okozhatják a legnagyobb tőkemozgásokat, ahogy az indexkövető befektetési alapok, illetve passzív ETF-ek összetétele leköveti ezeket a változásokat.
Az alapkezelők ezzel együtt jellemzően nem hagyják az utolsó napokra a portfóliók átsúlyozását, így akár már a késő esti bejelentést követően, csütörtöktől megindulhat az átpozicionálás.
Emellett természetesen vannak olyan spekulatív piaci szereplők is, akik már a hivatalos bejelentést megelőzően lekereskedik azt a saját számításaik vagy várakozásaiknak megfelelően – magyarázta Nagy András.
A magyar piaci kitettséget adó MSCI indexek egyébként kifejezetten erős teljesítményt nyújtanak idén. Az MSCI Hungary 39,9 százalékot, az MSCI Hungary IMI 40,3 százalékot, az MSCI Hungary Small Cap pedig 47,1 százalékot ralizott, ezzel mindhárom, tisztán hazai részvényeket tartalmazó kosár messze felülmúlja az MSCI széles feltörekvő piaci indexének 12,9 százalékos teljesítményét.