Alig felfedték fel lapjaikat, máris újabb megmérettetés vár az OTP-re és társaira: éjjel jön el a magyar blue chipek számára az igazság pillanata

Bár a Magyar Telekom és a Mol múlt heti jelentését követően kedden a Richter, szerdán pedig az OTP is közzétette negyedéves beszámolóját, a hazai blue chipekre még egy nagy megmérettetés vár a héten. Az MSCI indexszolgáltató ugyanis szerda késő este vizsgálja felül az általa számított részvénykosarak összetételét, ami potenciálisan a magyar részvényeket is érintheti.

Az OTP mellett csupán négy másik magyar részvény szerepel az MSCI indexeiben / Fotó: Shutterstock

Az amerikai befektetési szolgáltató indexeinek negyedévenként esedékes, ezúttal november 11-ére eső átsúlyozásának eredményét 23 órakor teszi majd közzé. A magyar piac szempontjából az indexszolgáltató több termékét is érinti a felülvizsgálat.

Az OTP fejnehéz az MSCI kosaraiban

A magyar tőzsde nagy kapitalizációjú cégeit tartalmazó MSCI Hungary Indexbe jelenleg csupán három papír tartozik:

az OTP 71,62 százalékos,

a Mol 14,56 százalék,

a Richter pedig 13,82 százalékos súllyal.

Ennél is szűkebb a kisebb piaci értékű vállalatokat követő MSCI Hungary Small Cap Index, melynek összetételén a Magyar Telekom és az Opus osztozik, igencsak polarizált, 94,01-5,99 százalékos arányban.

A nagy, közepes és kis méretű magyar tőzsdecégek teljesítményét egyaránt figyelembe vevő MSCI Hungary Investable Market Indexben (IMI) is csak a fenti öt cég szerepel. A tőkesúlyt itt is az OTP jelenti 67,37 százalékkal, mellette a Mol 13,69 százalékot, a Richter 13 százalékot, a Magyar Telekom 5,58 százalékot, az Opus pedig 0,36 százalékot foglal el a kosárban.

A fentiek mellett a három legnagyobb méretű magyar társaság – minimális súllyal – tagja a közel 1200 részvényt tartalmazó feltörekvő piaci, MSCI Emerging Markets Indexnek is.

Az MSCI részvénykosarait – a világ legtöbb meghatározó indexéhez hasonlóan – a közkézhányaddal súlyozott piaci kapitalizáció alapján számítják. A részvény árfolyama és darabszáma (melynek szorzata a társaság tőzsdei kapitalizációja) mellett azt is figyelembe veszik, hogy a részvényállomány mekkora része, amivel a kis- vagy intézményi befektetők szabadon kereskedhetnek. Ezek jellemzően az öt százalékot meg nem haladó részesedések összesített aránya.