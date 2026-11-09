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Megérkeztek az eladók – az OTP és a Mol kilátásai is negatívak

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A Magyar Telekom rövid távú technikai képe mondható kedvezőnek, a Richteré semleges, az OTP és a Mol esetében fennáll a letörés veszélye.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője
2026.11.09, 07:00
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Jelentősen emelkedett a volatilitás a hazai részvénypiacon, miután a nemzetközi befektetői hangulat az amerikai félidős választás eredménye miatt elbizonytalanodott. A vezető részvények közül egyedül a Magyar Telekom rövid távú technikai képe mondható kedvezőnek, a Richteré semleges, az OTP és a Mol esetében fennáll a letörés veszélye.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

Az OTP árfolyama nem tudott tartósan a 200 napos mozgóátlag felett maradni, mely jelenleg 42 270 forintnál képez ellenállási szintet. Közben a jegyzés egy emelkedő ék alakzatból is kiesett, mely erős figyelmeztető jelzés. Amennyiben a későbbiekben letörik a 40 135 forintos támasz, nagyobb tér nyílhat lefelé. Ez esetben az MACD indikátor is eladási jelzést adhat. A volatilitás rendkívül magas maradhat a következő időszakban is. 

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Richter jegyzése visszatért a 13 010 forintos szint alá, mely fontos rövid távú ellenállást képez. Az MACD eladási jelzést készül adni, a keddi negyedéves jelentés viszont megzavarhatja a technikai képet. Fontos támaszt az 50 és a 30 napos mozgóátlag jelent 12 709 és 12 676 forintnál.

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Mol jegyzése is fontos szint alá került, a következő meghatározó támasz 4 800 forintnál húzódik. Ennek szignifikáns letörése nagyobb teret nyitna lefelé, mert a nyári emelkedés nagyobb korrekciók nélkül zajlott, így ott nem alakultak ki erősebb támaszok. Az indikátorok is lefelé mutatnak, összességében negatív a technikai kép. 

Fotó: Equilor / Equilor Trader

A Magyar Telekom technikai képe továbbra is kedvező, és ez mindaddig így van, amíg a rövid távú, zöld emelkedő trendvonal sértetlen. Az árfolyam a 2 850 forint közelében húzódó támasz felett próbál megkapaszkodni, míg a következő ellenállás 2 915 forintnál húzódik.

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