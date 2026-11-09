Szárnyaltak az európai bankrészvények, kilőtt az OTP is: több mint 3 százalékot ugrott az árfolyam

Az OTP az előző negyedévnél magasabb nyereséget érhetett el az elemzők szerint, hétfőn szárnyalt is az árolyam - felülve az európai bankrészvények emelkedési hullámára. A Banco BPM részvénye 10 százalékot ugrott, a UniCredité pedig több mint 5 százalékkal emelkedett.

Hasított az OTP gyorsjelentés előtt. / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Nagyot mozdultak az európai bankpapírok

Az OTP eredményvárakozásai mellett az európai bankszektorban is több jelentős fejleményre figyeltek a befektetők. A Reuters beszámolója szerint a Banco BPM árfolyama 10 százalékkal emelkedett, miután a Crédit Agricole javaslatot tett olasz leánybankja és a Banco BPM egyesítésére.

Az összeolvadással Olaszország harmadik legnagyobb bankja jönne létre.

A francia Crédit Agricole részvénye ugyanakkor 1 százalékkal gyengült.

Az UniCredit papírjai 5,2 százalékkal drágultak, miután a bank a vártnál jóval erősebb harmadik negyedéves eredményt közölt. Nyeresége éves alapon 24 százalékkal nőtt, és az egész évre kitűzött profitcélját is megemelte. A bank eközben a Commerzbank stratégiájának alakítására készül; a német pénzintézet részvénye 2,8 százalékkal került feljebb.

Az Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote Bank vezető piaci elemzője szerint az európai bankokat idén a mesterséges intelligencia terjedése is segítette. Ennek hatása a hatékonyabb működésben és a kapcsolódó beruházások finanszírozásában is megjelent, miközben a kereskedési bevételek szintén támogatták az eredményeket.

A Reuters által idézett piaci árazások alapján a befektetők legalább 0,25 százalékpontos kamatemelésre számítanak 2027 februárjában. Ez piaci várakozás, nem jegybanki döntés.