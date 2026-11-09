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Szárnyaltak az európai bankrészvények, kilőtt az OTP is: több mint 3 százalékot ugrott az árfolyam

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Valósággal megtáltosodott az OTP hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén: a bankpapír árfolyama több mint 3 százalékkal emelkedett a szerdán érkező harmadik negyedéves gyorsjelentés előtt. Az OTP ralija nem volt egyedülálló, hétfőn Európa-szerte szárnyaltak a bankrészvények.
VG
2026.11.09, 16:19
Frissítve: 2026.11.09, 16:21
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Az OTP az előző negyedévnél magasabb nyereséget érhetett el az elemzők szerint, hétfőn szárnyalt is az árolyam - felülve az európai bankrészvények emelkedési hullámára. A Banco BPM részvénye 10 százalékot ugrott, a UniCredité pedig több mint 5 százalékkal emelkedett.

otp bank OTP Csányi Sándor, Csányi Péter
Hasított az OTP  gyorsjelentés előtt. / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Nagyot mozdultak az európai bankpapírok

Az OTP eredményvárakozásai mellett az európai bankszektorban is több jelentős fejleményre figyeltek a befektetők. A Reuters beszámolója szerint a Banco BPM árfolyama 10 százalékkal emelkedett, miután a Crédit Agricole javaslatot tett olasz leánybankja és a Banco BPM egyesítésére.

Az összeolvadással Olaszország harmadik legnagyobb bankja jönne létre. 

A francia Crédit Agricole részvénye ugyanakkor 1 százalékkal gyengült. 

Az UniCredit papírjai 5,2 százalékkal drágultak, miután a bank a vártnál jóval erősebb harmadik negyedéves eredményt közölt. Nyeresége éves alapon 24 százalékkal nőtt, és az egész évre kitűzött profitcélját is megemelte. A bank eközben a Commerzbank stratégiájának alakítására készül; a német pénzintézet részvénye 2,8 százalékkal került feljebb.

Az Ipek Ozkardeskaya, a Swissquote Bank vezető piaci elemzője szerint az európai bankokat idén a mesterséges intelligencia terjedése is segítette. Ennek hatása a hatékonyabb működésben és a kapcsolódó beruházások finanszírozásában is megjelent, miközben a kereskedési bevételek szintén támogatták az eredményeket.

A Reuters által idézett piaci árazások alapján a befektetők legalább 0,25 százalékpontos kamatemelésre számítanak 2027 februárjában. Ez piaci várakozás, nem jegybanki döntés.

 OTP részvény
OTP részvény2026.11.09.
Utolsó ár: 42 800 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP gyorsjelentésére spekulál a piac

A bank által közölt konszenzus szerint 329,2 milliárd forintos adózott nyereséget érhetett el az OTP Csoport 2026 harmadik negyedévében a november 6-án összeállított felmérés szerint. 

A 14 elemző becsléséből számított átlag közel 8 százalékkal magasabb az előző negyedév eredményénél.

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