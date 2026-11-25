Kissé negatív hangulat és fokozott volatilitás várható a globális és a hazai piacokon is szerdán, mivel a technológiai és AI-szektor eladási hulláma folytatódni látszik, a befektetők pedig a délutáni kulcsfontosságú amerikai GDP- és inflációs adatokra várnak.

Összecsuklott a forint, tovább zuhan az OTP / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A keddi vegyes zárást követően – amikor a hagyományos szektorokat képviselő Dow Jones 0,85 százalékkal emelkedett, míg a technológiai túlsúlyos Nasdaq 1,48 százalékkal esett – a mai nyitás előtt ismét lefelé mutatnak az indexek. Az S&P 500 és a Nasdaq 100 határidős jegyzései egyaránt mínuszban állnak (0,3 és 1,5 százalék közötti esést vetítve előre), a Dow Jones pedig csekély, 0,2 százalékos csökkenéssel nyithat.

A piacok a délután érkező amerikai harmadik negyedéves GDP-adatra, a heti munkanélküliségi kérelmekre, valamint a Fed által kiemelten figyelt októberi PCE (termelői) inflációs mutatóra várnak. Ezek az utolsó meghatározó adatok a decemberi kamatdöntés előtt, amelyre a piac jelenleg 97 százalékos valószínűséggel kamatemelést áraz, miután az amerikai maginfláció az elmúlt három hónapban tartósan 0,3 százalékkal nőtt havi alapon. A csütörtöki amerikai hálaadásnapi ünnepnap miatt ma a szokásosnál nagyobb lehet a pozíciózárásokból eredő mozgás.

Az európai tőzsdéken megosztottak a várakozások: míg a Dow Jones / Morningstar reggeli jelentése enyhe pluszos nyitást jelzett előre, addig az XTB elemzői mérsékelt negatív korrekcióra számítanak az amerikai tech-szektor gyengélkedése miatt. A vén kontinensen a német GDP-adatokra és a francia fogyasztói bizalmi indexre figyelnek a kereskedők.

Szabadesésben az OTP és a forint

Idehaza kedden a defenzív részvényeink, - azaz a Richter és a Magyar Telekom - felülteljesítettek, és ma emelkedéssel kezdődhet a kereskedés. Az OTP megpróbált tegnap 40 ezer forint fölé emelkedni de végül az eladói oldal volt az erősebb, az árfolyam visszatért a 38 683 forintos ellenállás alá, további támasz 36 337 forintnál húzódik - írja az Equilor Befektetési Zrt.

A Mol árfolyamát továbbra is a csökkenő olajárak nyomják, a részvények a 4 554 forintos támasz fölött zártak, ami alatt 4 429 forintnál látható további szint, ellenállás 4 630 forintnál látható.