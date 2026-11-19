Hamvába holt a forint reggeli ralija, az OTP vezetésével pattannak a blue chipek
Végre pozitív hangulatú nyitás - és a technológiai szektor iránti felfokozott érdeklődés - várható csütörtökön, míg a magyar piac az előző napi jelentős esés után korrekcióba kezdhet.
A Bloomberg reggeli összefoglalója szerint a mai nap legfontosabb eseménye a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése lesz: az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat csütörtökön debütál a Nasdaqon (ANT ticker alatt), miután 81,8 milliárd dollárt vont be az IPO során. Az előzetes (úgynevezett szürkepiaci) kereskedésben a papírok 20–26 százalékos nyitóugrást jeleznek előre.
Az amerikai határidős indexek is pluszban járnak az európai nyitás előtt a Business Insider és a Yahoo Finance adatai alapján: a Nasdaq 100 határidős jegyzése nagyjából 1 százalékkal, az S&P 500 0,6 százalékkal, a Dow Jones pedig 0,4 százalékkal emelkedik, megtörve a globális részvénypiacok hatnapos eső szériáját.
Az Admiral Markets elemzése kiemeli, hogy a befektetők ma a sencseni APEC-csúcson tartott Donald Trump–Hszi Csin-ping találkozó kereskedelmi üzeneteire is figyelnek. Emellett a kiskereskedelmi szektor gyorsjelentései (például a Walmart) és friss amerikai makroadatok is mozgathatják a piacot a TradingView szerint.
A BUX index az előző kereskedési napon jelentős, 1,67 százalékos eséssel 142 664,5 ponton zárt. A mai nyitásban a kedvezőbb nemzetközi hangulat támogathatja a hazai blue chipek korrekcióját.
A Trading Economics konszenzusa a magyar gazdaságban 2,0 százalékos inflációval és 5,50 százalékos alapkamattal számol jelenleg, ami stabil kamatkörnyezetet biztosít a hazai eszközöknek, de a forgalom és az iránykeresés továbbra is erősen függ a nyugat-európai tőzsdei hangulattól.
Pattan az OTP és a többi blue chip
Ezúttal be is jött az elemzők várakozása.
A BUX nyitóértéke 0,6 százalékkal, 143 566 pontra nőtt.
Az OTP-részvények 1 százalékos pluszban, 40 710 forinton startoltak el.
A Mol kurzusa 0,5 százalékkal, 4828 forintra emelkedett, miközben a Brent jegyzése hordónként 92 dollár körül stagnál.
A Richter papírjai 0,4 százalékkal, 13 560 forintra drágultak.
A Magyar Telekom árfolyama pedig 0,9 százalékkal, 2936 forintig pattant fel.
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Hamvába holt ugyanakkor a forint kora reggeli erősödése, melynek folyamán 368,35 forintig gyengült az euró. Jött ugyanis egy hirtelen fordulat, amely ismét 369 forint közelébe repítette a közösségi devizát.
Folytatódott az intenzív emelkedés az euró-forint árfolyamában, melyet a keddi jegybanki kommunikáció indított el, majd a bizonytalan nemzetközi befektetői hangulat is erősített tegnap. A következő fontos ellenállási szintek 369,50-nél, majd 371-nél húzódnak, utóbbi a július óta tartó emelkedő trendcsatorna felső trendvonala. Támaszként a 200 napos mozgóátlag funkcionál 365,92-nél
- írja az Equilor Befektetési Zrt.