Végre pozitív hangulatú nyitás - és a technológiai szektor iránti felfokozott érdeklődés - várható csütörtökön, míg a magyar piac az előző napi jelentős esés után korrekcióba kezdhet.

Pattan az OTP, de visszanyomták a víz alá a forintot / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A Bloomberg reggeli összefoglalója szerint a mai nap legfontosabb eseménye a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése lesz: az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalat csütörtökön debütál a Nasdaqon (ANT ticker alatt), miután 81,8 milliárd dollárt vont be az IPO során. Az előzetes (úgynevezett szürkepiaci) kereskedésben a papírok 20–26 százalékos nyitóugrást jeleznek előre.

Az amerikai határidős indexek is pluszban járnak az európai nyitás előtt a Business Insider és a Yahoo Finance adatai alapján: a Nasdaq 100 határidős jegyzése nagyjából 1 százalékkal, az S&P 500 0,6 százalékkal, a Dow Jones pedig 0,4 százalékkal emelkedik, megtörve a globális részvénypiacok hatnapos eső szériáját.

Az Admiral Markets elemzése kiemeli, hogy a befektetők ma a sencseni APEC-csúcson tartott Donald Trump–Hszi Csin-ping találkozó kereskedelmi üzeneteire is figyelnek. Emellett a kiskereskedelmi szektor gyorsjelentései (például a Walmart) és friss amerikai makroadatok is mozgathatják a piacot a TradingView szerint.

A BUX index az előző kereskedési napon jelentős, 1,67 százalékos eséssel 142 664,5 ponton zárt. A mai nyitásban a kedvezőbb nemzetközi hangulat támogathatja a hazai blue chipek korrekcióját.

A Trading Economics konszenzusa a magyar gazdaságban 2,0 százalékos inflációval és 5,50 százalékos alapkamattal számol jelenleg, ami stabil kamatkörnyezetet biztosít a hazai eszközöknek, de a forgalom és az iránykeresés továbbra is erősen függ a nyugat-európai tőzsdei hangulattól.

Pattan az OTP és a többi blue chip

Ezúttal be is jött az elemzők várakozása.

A BUX nyitóértéke 0,6 százalékkal, 143 566 pontra nőtt.