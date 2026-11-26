Pattan az OTP, s a nyomában a többi blue chip, a Magyar Telekom kivételével
Miután szerdán az amerikai részvényindexek a kereskedés második felében már felfelé igyekeztek, igaz, csak a Dow Jones zárt végül a pozitív területen, már sejteni lehetett, hogy a kissé javuló hangulatban csütörtök reggel a BUX is emelkedéssel próbálkozhat.
Így is lett, a BUX 0,9 százalékkal erősödve, 136 439 ponton nyitotta a tőzsdenapot.
Az OTP vitte a prímet a vezető részvények közül, 2,1 százalékkal, egészen 37 750 forintig pattanva.
A Mol jóval szerényebb, 0,1 százalékos emelkedéssel, 4502 forinton startolt, holott a Brenttel már megint 94 dollár feletti hordónkénti áron kereskednek a szerda reggeli 89-90 dollárhoz képest.
A kora reggel remek hírt közlő Richter nyitóára 0,2 százalékkal feljebb, 13 550 forinton indította a napot.
A Magyar Telekom árfolyama viszont 0,7 százalékkal, 2870 forintra süllyedt.
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A forint enyhén gyengült. Az euró jegyzése 0,2 százalékkal, 372,8 forint fölé nőtt.
A New York-i tőzsde és a Nasdaq amúgy ma a hálaadás (Thanksgiving Day) miatt zárva tart, pénteken pedig rövidített kereskedés lesz.
A tegnapi amerikai kereskedésben a Dow Jones egyébként ledolgozott egy jelentős napközbeni esést és pluszban zárt, míg az S&P 500 és a technológiai túlsúlyos Nasdaq enyhe mínuszban fejezte be a napot, mivel a ragadós inflációs adatok (PCE) miatti kamatemelési aggodalmak sújtották a technológiai és AI-részvényeket.
Szépen kilőttek a főbb európai részvényindexek is, 1,5-2 százalékos ralival ébresztve a befektetőket.