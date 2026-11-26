Miután szerdán az amerikai részvényindexek a kereskedés második felében már felfelé igyekeztek, igaz, csak a Dow Jones zárt végül a pozitív területen, már sejteni lehetett, hogy a kissé javuló hangulatban csütörtök reggel a BUX is emelkedéssel próbálkozhat.

Pattan az OTP, s a nyomában a többi blue chip, a Magyar Telekom kivételével / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Így is lett, a BUX 0,9 százalékkal erősödve, 136 439 ponton nyitotta a tőzsdenapot.