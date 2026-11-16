Piaci források szerint óvatos, enyhén negatív hangulatú nyitás várható a hét első kereskedési napján a fejlett tőzsdéken és a Budapesti Értéktőzsdén egyaránt. A befektetői hangulatra elsősorban az amerikai technológiai szektor körüli bizonytalanságok és az ázsiai piacok gyengélkedése nyomják rá a bélyegét.

A magyar részvények az OTP-vel az élükön rácáfoltak a várakozásokra, a 4iG rakétaként lőtt ki / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A reggeli órákban csökkenést mutatnak az amerikai határidős mutatók - írja a CNBC. A Nasdaq 100 határidős jegyzései 0,77 százalékkal, az S&P 500-é 0,37 százalékkal, míg a Dow Jones-é 0,20 százalékkal kerültek lejjebb.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények továbbra is nyomás alatt állnak az Nvidia körüli vezetői bizonytalanságok, a Microsoft leállásai és a magas értékeltségi szintek miatti aggodalmak következtében. A piacok feszülten várják az Nvidia kedden érkező gyorsjelentését és az Anthropic erre a hétre tervezett tőzsdei bevezetését. Utóbbi esetében szerdán közlik a bevezetési árat, csütörtökön pedig már el is startol a Nasdaqon a kereskz új

Az ázsiai tőzsdék jelentős mínuszban zártak, ami átragadhat az európai nyitásra is. A japán Nikkei 225 index 2,04 százalékkal esett a vártnál gyengébb harmadik negyedéves GDP-adatok miatt, míg a dél-koreai Kospi 3,48 százalékkal zuhant.

A hazai börzén a nemzetközi hangulatnak megfelelő, kiváró nyitás valószínűsíthető a rajtot követően.

A magyar piac az elmúlt egy évben kiemelkedő, több mint 36 százalékos emelkedést produkált, azonban rövid távon a nemzetközi részvénypiaci korrekció és a technológiai eladási hullám miatt a hazai blue chipeknélis óvatosabb mozgásokra lehet számítani - írja a Trading Economics.

Szárnyra kapott a BUX

Ehhez képest valamennyi blue chip emelkedéssel kezdte a napot, a 4iG pedig szabályosan kilőtt.

A BUX nyitó értéke 0,3 százalékkal, 146 515 pontra nőtt.