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A magyar részvények az OTP-vel az élükön rácáfoltak a várakozásokra, a 4iG rakétaként lőtt ki

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Emelkedéssel rajtolt el a tőzsdehét a pesti börzén. Az OTP és a többi blue chip felfelé vette az irányt, a 4iG száguldásba kezdett.
Murányi Ernő
2026.11.16, 09:11
Frissítve: 2026.11.16, 09:20
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Piaci források szerint óvatos, enyhén negatív hangulatú nyitás várható a hét első kereskedési napján a fejlett tőzsdéken és a Budapesti Értéktőzsdén egyaránt. A befektetői hangulatra elsősorban az amerikai technológiai szektor körüli bizonytalanságok és az ázsiai piacok gyengélkedése nyomják rá a bélyegét.

tickerértéktőzsde OTP
A magyar részvények az OTP-vel az élükön rácáfoltak a várakozásokra, a 4iG rakétaként lőtt ki / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A reggeli órákban csökkenést mutatnak az amerikai határidős mutatók - írja a CNBC. A Nasdaq 100 határidős jegyzései 0,77 százalékkal, az S&P 500-é 0,37 százalékkal, míg a Dow Jones-é 0,20 százalékkal kerültek lejjebb.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények továbbra is nyomás alatt állnak az Nvidia körüli vezetői bizonytalanságok, a Microsoft leállásai és a magas értékeltségi szintek miatti aggodalmak következtében. A piacok feszülten várják az Nvidia kedden érkező gyorsjelentését és az Anthropic erre a hétre tervezett tőzsdei bevezetését. Utóbbi esetében szerdán közlik a bevezetési árat, csütörtökön pedig már el is startol a Nasdaqon a kereskz új 

Az ázsiai tőzsdék jelentős mínuszban zártak, ami átragadhat az európai nyitásra is. A japán Nikkei 225 index 2,04 százalékkal esett a vártnál gyengébb harmadik negyedéves GDP-adatok miatt, míg a dél-koreai Kospi 3,48 százalékkal zuhant.

A hazai börzén a nemzetközi hangulatnak megfelelő, kiváró nyitás valószínűsíthető a rajtot követően.

A magyar piac az elmúlt egy évben kiemelkedő, több mint 36 százalékos emelkedést produkált, azonban rövid távon a nemzetközi részvénypiaci korrekció és a technológiai eladási hullám miatt a hazai blue chipeknélis óvatosabb mozgásokra lehet számítani - írja a Trading Economics.

Szárnyra kapott a BUX

Ehhez képest valamennyi blue chip emelkedéssel kezdte a napot, a 4iG pedig szabályosan kilőtt.

A BUX nyitó értéke 0,3 százalékkal, 146 515 pontra nőtt.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az OTP-részvények 0,3 százalékos pluszban, 41 410 forinton startoltak el.

 OTP részvény
OTP részvény12:51:08
Árfolyam: 41 330 HUF +30 / +0,07 %
Forgalom: 1 777 316 120 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa szintén 0,3 százalékkal, 4996 forintig kapaszkodott fel.

A nemzetközi nyersanyagpiacokon az olajárak enyhe emelkedésnek indultak a hét elején, ami támaszt nyújthat a Mol árfolyamának a gyengébb általános piaci hangulat ellenére is. A Brent hordójával valamivel 96 dollár alatt kereskednek momentán.

 MOL részvény
MOL részvény12:50:24
Árfolyam: 4 954 HUF -26 / -0,52 %
Forgalom: 746 758 131 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter papírjai 0,2 százalékkal, 13 560 forintra drágultak.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény12:50:33
Árfolyam: 13 840 HUF +300 / +2,17 %
Forgalom: 2 843 243 700 HUF
Napi
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1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom árfolyama ugyancsak 0,2 százalékkal, 3010 forintra erőödött.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény12:51:34
Árfolyam: 3 020 HUF +16 / +0,53 %
Forgalom: 472 042 246 HUF
Napi
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Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4ig pedig 4,6 százalékkal, 1425 forintra lőtt ki.

 4IG részvény
4IG részvény12:47:09
Árfolyam: 1 389 HUF +27 / +1,94 %
Forgalom: 61 704 117 HUF
Napi
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Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

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A forint kurzusa valamelyest lejjebb került korareggel. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 364,72 forintig kúszott.

 

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