A magyar részvények az OTP-vel az élükön rácáfoltak a várakozásokra, a 4iG rakétaként lőtt ki
Piaci források szerint óvatos, enyhén negatív hangulatú nyitás várható a hét első kereskedési napján a fejlett tőzsdéken és a Budapesti Értéktőzsdén egyaránt. A befektetői hangulatra elsősorban az amerikai technológiai szektor körüli bizonytalanságok és az ázsiai piacok gyengélkedése nyomják rá a bélyegét.
A reggeli órákban csökkenést mutatnak az amerikai határidős mutatók - írja a CNBC. A Nasdaq 100 határidős jegyzései 0,77 százalékkal, az S&P 500-é 0,37 százalékkal, míg a Dow Jones-é 0,20 százalékkal kerültek lejjebb.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények továbbra is nyomás alatt állnak az Nvidia körüli vezetői bizonytalanságok, a Microsoft leállásai és a magas értékeltségi szintek miatti aggodalmak következtében. A piacok feszülten várják az Nvidia kedden érkező gyorsjelentését és az Anthropic erre a hétre tervezett tőzsdei bevezetését. Utóbbi esetében szerdán közlik a bevezetési árat, csütörtökön pedig már el is startol a Nasdaqon a kereskz új
Az ázsiai tőzsdék jelentős mínuszban zártak, ami átragadhat az európai nyitásra is. A japán Nikkei 225 index 2,04 százalékkal esett a vártnál gyengébb harmadik negyedéves GDP-adatok miatt, míg a dél-koreai Kospi 3,48 százalékkal zuhant.
A hazai börzén a nemzetközi hangulatnak megfelelő, kiváró nyitás valószínűsíthető a rajtot követően.
A magyar piac az elmúlt egy évben kiemelkedő, több mint 36 százalékos emelkedést produkált, azonban rövid távon a nemzetközi részvénypiaci korrekció és a technológiai eladási hullám miatt a hazai blue chipeknélis óvatosabb mozgásokra lehet számítani - írja a Trading Economics.
Szárnyra kapott a BUX
Ehhez képest valamennyi blue chip emelkedéssel kezdte a napot, a 4iG pedig szabályosan kilőtt.
A BUX nyitó értéke 0,3 százalékkal, 146 515 pontra nőtt.
Az OTP-részvények 0,3 százalékos pluszban, 41 410 forinton startoltak el.
A Mol kurzusa szintén 0,3 százalékkal, 4996 forintig kapaszkodott fel.
A nemzetközi nyersanyagpiacokon az olajárak enyhe emelkedésnek indultak a hét elején, ami támaszt nyújthat a Mol árfolyamának a gyengébb általános piaci hangulat ellenére is. A Brent hordójával valamivel 96 dollár alatt kereskednek momentán.
A Richter papírjai 0,2 százalékkal, 13 560 forintra drágultak.
A Magyar Telekom árfolyama ugyancsak 0,2 százalékkal, 3010 forintra erőödött.
A 4ig pedig 4,6 százalékkal, 1425 forintra lőtt ki.
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A forint kurzusa valamelyest lejjebb került korareggel. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 364,72 forintig kúszott.