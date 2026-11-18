Mérsékelt korrekciós kísérlet várható szerdán a globális piacokon, miután az Nvidia vártnál erősebb bevételi előrejelzése némileg enyhítette az elmúlt napok technológiai szektort érintő eladási hullámát.

Egyre lejjebb az OTP; szárnyaszegett a forint is, már az euróval sem bírja a tempót / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Négy nap esést követően reggel a pozitív tartományban mozognak az amerikai határidős indexek. A technológiai fókuszú Nasdaq 100 határidős jegyzései 0,8–1,3 százalék körüli emelkedést, míg az S&P 500 határidős kontraktusai 0,5 százalék körüli pluszt mutatnak a CNN Markets és a Business Insider adatai szerint.

A Bloomberg elemzése viszont kiemeli, hogy bár az Nvidia számai megnyugtatták a befektetőket a mesterséges intelligencia (AI) iránti kereslet tartósságáról, a piacot továbbra is aggasztja a magas kamatkörnyezet. A Federal Reserve döntéshozói a makacs infláció miatt újabb kamatemelések lehetőségét vetették fel, ami az amerikai 10 éves államkötvényhozamot 5,09 százalék körül tartja, az arany árfolyamát pedig egyéves mélypontra, 3 800 dollár alá nyomta.

Az európai tőzsdék tegnap jelentős, 2 százalék körüli mínuszban zártak - az Euro Stoxx 50 index egészen 6 219 pontig esett - a Trading Economics adatai alapján, míg ma reggel Ázsiában vegyes, de inkább kismértékben pozitív elmozdulás látható, így az európai nyitásban is óvatos iránykeresés és kisebb visszapattanás valószínűsíthető.

A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX tegnap 1,24 százalékos eséssel, 145 087,09 ponton zárt, amit elsősorban két nagy súlyú papír gyengélkedése okozott:

az OTP 2,49 százalékkal (40 810 forintra),

a Magyar Telekom pedig 1,99 százalékkal (2 950 forintra) került lejjebb.

A Richter is lefelé tartott, bár jóval visszafogottabban, miközben a Mol enyhe, 0,16 százalékos emelkedéssel búcsúzott a parkettől.

A Trading Economics BUX előrejelzése a régiós és globális kockázatkerülés enyhülésével párhuzamosan a hazai piacon is a keddi esés megtorpanását és kivárást valószínűsít a nyitást követően.

Tovább süllyed a BUX, egyre lejjebb az OTP

Remek Nvidia-beszámoló ide vagy oda, a hazai piac nem találja a fogódzót szerda reggel.