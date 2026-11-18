Egyre lejjebb az OTP; szárnyaszegett a forint is, már az euróval sem bírja a tempót
Mérsékelt korrekciós kísérlet várható szerdán a globális piacokon, miután az Nvidia vártnál erősebb bevételi előrejelzése némileg enyhítette az elmúlt napok technológiai szektort érintő eladási hullámát.
Négy nap esést követően reggel a pozitív tartományban mozognak az amerikai határidős indexek. A technológiai fókuszú Nasdaq 100 határidős jegyzései 0,8–1,3 százalék körüli emelkedést, míg az S&P 500 határidős kontraktusai 0,5 százalék körüli pluszt mutatnak a CNN Markets és a Business Insider adatai szerint.
A Bloomberg elemzése viszont kiemeli, hogy bár az Nvidia számai megnyugtatták a befektetőket a mesterséges intelligencia (AI) iránti kereslet tartósságáról, a piacot továbbra is aggasztja a magas kamatkörnyezet. A Federal Reserve döntéshozói a makacs infláció miatt újabb kamatemelések lehetőségét vetették fel, ami az amerikai 10 éves államkötvényhozamot 5,09 százalék körül tartja, az arany árfolyamát pedig egyéves mélypontra, 3 800 dollár alá nyomta.
Az európai tőzsdék tegnap jelentős, 2 százalék körüli mínuszban zártak - az Euro Stoxx 50 index egészen 6 219 pontig esett - a Trading Economics adatai alapján, míg ma reggel Ázsiában vegyes, de inkább kismértékben pozitív elmozdulás látható, így az európai nyitásban is óvatos iránykeresés és kisebb visszapattanás valószínűsíthető.
A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX tegnap 1,24 százalékos eséssel, 145 087,09 ponton zárt, amit elsősorban két nagy súlyú papír gyengélkedése okozott:
- az OTP 2,49 százalékkal (40 810 forintra),
- a Magyar Telekom pedig 1,99 százalékkal (2 950 forintra) került lejjebb.
A Richter is lefelé tartott, bár jóval visszafogottabban, miközben a Mol enyhe, 0,16 százalékos emelkedéssel búcsúzott a parkettől.
A Trading Economics BUX előrejelzése a régiós és globális kockázatkerülés enyhülésével párhuzamosan a hazai piacon is a keddi esés megtorpanását és kivárást valószínűsít a nyitást követően.
Tovább süllyed a BUX, egyre lejjebb az OTP
Remek Nvidia-beszámoló ide vagy oda, a hazai piac nem találja a fogódzót szerda reggel.
A BUX nyitó értéke 0,2 százalékkal, 144 835 pontra csökkent.
Az OTP-részvények 0,3 százalékos mínuszban, 40 710 forinton startoltak el.
A Mol kurzusa 0,1 százalékkal, 4930 forintra csökkent, miközben a Brent jegyzése 1,6 százalékkal, hordónként 91,7 dollárra süllyedt.
Hétfőn 140 ezer darab Mol részvényt értékesített a Csányi Sándorral szoros kapcsolatban lévő Unity Vagyonkezelő Alapítvány, az átlagár 4 936 forinton alakult.
A Richter papírjai 13 600 forinton stagnálnak.
A Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal, 2942 forintra csúszott vissza.
A társaság nem sokkal a keddi zárás előtt bejelentette, hogy figyelembe véve a jelenlegi makrogazdasági környezetet és kilátásokat, valamint a piaci folyamatokat és az ügyfelek fogyasztási szokásainak alakulását, eltekint a díjkorrekciótól 2027-ben. A bejelentést követően jelentősen csökkent a papír árfolyama - írja az Equilor Befektetési Zrt.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Folytatódott a forint gyengülése. Az euró jegyzése 0,1 százalékkal, 367 forint fölé kapaszkodott, míg a dollár 0,5 százalékkal, 334,5 forintra lőtt ki.
A tegnap délutáni forintgyengülést követően az ellenállás fölé szökött a jegyzés, mely így támaszt jelent 365,96-nál. A következő akadályok az Equilor szerint 367,90-nél, majd 369,50-nél húzódnak.