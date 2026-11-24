Ütik az OTP-t, mintha nem lenne holnap, de bombaformában a Richter
Gyorsan kifulladt kedden a hétfői hatalmas, Nvidia-vezette technológiai rali és a globális részvénypiacok újra markánsan lefordultak.
A befektetők óvatosabbá váltak a mesterséges intelligencia (AI) szektor kilátásaival kapcsolatban, a technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite 1 százalék körüli mínuszba csúszott, illetve az S&P 500, valamint a Dow Jones is gyengült.
A hangulatot az esetleges új amerikai kereskedelmi vámokkal kapcsolatos aggodalmak és a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól szóló jelentések is hűtötték, mivel a hírek szerint Washington egy újabb átfogó vámemelési hullámot készít elő Kína, az Európai Unió és több tucat más ország ellen.
Európában főként a német DAX- és a milánói FTSE MIB-indexek estek, míg a londoni FTSE 100 csupán minimálisan csúszott vissza.
A Saxo Bank szerint viszont a nyersolaj ára tovább esett, a Brent hordónkénti jegyzése 90 dollár alá csúszott, miután a líbiai olajvezetékek újraindítása növelte a kínálatot. Az arany a tegnapi felpattanás után 3 600 dollár környékén konszolidálódik, míg az ezüst jelentősebb korrekciót mutatott.
A spanyol CaixaBank Research adatai viszont arról árulkodnak, hogy az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,9–4,95 százalék körül stabilizálódott, a befektetők pedig már a holnapi amerikai inflációs (PCE) és GDP-adatokra készülnek a csütörtöki hálaadásnapi tőzsdeszünet előtt.
Kirántották a szőnyeget az OTP alól
Idehaza beszakadt a nemzetközi tőzsdei hangulatra legérzékenyebb OTP árfolyama, a legnagyobb magyar bank záróára 4,4 százalékkal, 38 300 forintig zuhant.
A többi blue chip közül a Mol kurzusa is nagyot esett, mégpedig 1,3 százalékkal, 4578 forintra.
A Richter viszont majd kicsattant az erőtől, a kedvezőtlen piaci hangulat dacára 2 százalékkal, 13 510 forintig hajrázott.
A Magyar Telekom is jó formában volt, 1,5 százalékkal, 2882 forintig menetelt.
A BUX mindennek következtében 1,7 százalékkal zsugorodott, s 137 958 ponton búcsúzott a kereskedéstől. Az azonnali részvényforgalom valamivel több mint 24,8 milliárd forint volt.
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A forint felemásan szerepelt. Az euró árfolyama 0,2 százalékkal, 369,23 forintra nőtt, ám a dollár jegyzése 0,4 százalékkal, 336,7 forintra süllyedt.