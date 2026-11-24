Gyorsan kifulladt kedden a hétfői hatalmas, Nvidia-vezette technológiai rali és a globális részvénypiacok újra markánsan lefordultak.

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A befektetők óvatosabbá váltak a mesterséges intelligencia (AI) szektor kilátásaival kapcsolatban, a technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite 1 százalék körüli mínuszba csúszott, illetve az S&P 500, valamint a Dow Jones is gyengült.

A hangulatot az esetleges új amerikai kereskedelmi vámokkal kapcsolatos aggodalmak és a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól szóló jelentések is hűtötték, mivel a hírek szerint Washington egy újabb átfogó vámemelési hullámot készít elő Kína, az Európai Unió és több tucat más ország ellen.

Európában főként a német DAX- és a milánói FTSE MIB-indexek estek, míg a londoni FTSE 100 csupán minimálisan csúszott vissza.

A Saxo Bank szerint viszont a nyersolaj ára tovább esett, a Brent hordónkénti jegyzése 90 dollár alá csúszott, miután a líbiai olajvezetékek újraindítása növelte a kínálatot. Az arany a tegnapi felpattanás után 3 600 dollár környékén konszolidálódik, míg az ezüst jelentősebb korrekciót mutatott.

A spanyol CaixaBank Research adatai viszont arról árulkodnak, hogy az amerikai 10 éves államkötvényhozam 4,9–4,95 százalék körül stabilizálódott, a befektetők pedig már a holnapi amerikai inflációs (PCE) és GDP-adatokra készülnek a csütörtöki hálaadásnapi tőzsdeszünet előtt.

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