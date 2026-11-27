Optimista hangulat és pluszos nyitás volt várható pénteken a fejlett és a hazai részvénypiacokon is, amit a technológiai és az MI-szektor magára találása, valamint a kereskedelmi feszültségek enyhülése fűt.

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Az amerikai hálaadás utáni napon (Black Friday) a Wall Street a szokásosnál rövidebb ideig magyar idő szerint 19:00 óráig tart nyitva, ami alacsonyabb forgalom mellett nagyobb kilengéseket eredményezhet.

A Bloomberg szerint a befektetők a hetek óta tartó volatilitás és eladási hullám után újra vásárolják a technológiai papírokat; a Nasdaq 100 határidős indexe több mint 2 százalékos pluszban állt a kora reggeli órákban.

A fekete pénteki kiskereskedelmi forgalom alakulása kiemelt figyelmet kap: a Mastercard és a Goldman Sachs elemzései szerint az amerikai fogyasztók továbbra is ellenállónak bizonyulnak, ami támogathatja a kiskereskedelmi papírokat (pl. Walmart, Amazon, Target).

Az ázsiai tőzsdék határozott emelkedéssel búcsúztak a tőzsdehéttől, Sanghaj és Szöul is 4 százalék körüli erősödéssel zárt, de Hongkongban és Tokióban is nagyjából 2 százalékos plusz alakult ki a nap végére.

Európában a csütörtöki rali - amely során a páneurópai STOXX 600 index 1,8 százalékkal erősödött - folytatódására utaltak a határidős jegyzések. A Reuters szerint a hangulatot javítja, hogy az Európai Unióval szemben tervezett amerikai vámok a korábban véltnél enyhébbek lehetnek, emellett Pablo Hernández de Cos jelölése az Európai Központi Bank élére a monetáris politikai folytonosság üzenetét hordozza.

Kockázatot jelent ugyanakkor a decemberi határidő közeledtével, hogy az uniós vezetők idejekorán és eredménytelenül rekesztették be a közel 2000 milliárd eurós uniós költségvetésről szóló csúcstalálkozót.

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Idehaza a BUX - csütörtökhöz hasonlóan - pénteken is 0,9 százalékkal erősödve, ám ezúttal 137 223 ponton indította a tőzsdenapot.