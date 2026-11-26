További akvizíciókra készül Európában és Közép-Ázsiában az OTP csoport, amely a már bejelentett balti terjeszkedés mellett Ukrajnában két állami bank privatizációját is figyelemmel kíséri, de Lengyelország, Közép-Ázsia, valamint több már meglévő balkáni piaca is szerepel a növekedési tervekben. Csányi Péter vezérigazgató a The Asian Bankernek adott interjúban hangsúlyozta: célja, hogy öt éven belül a csoport a jelenlegi 11-nél több országban szeretne jelen lenni, miközben meg kívánja őrizni kiemelkedő jövedelmezőségét is.

Képtelen leállni az OTP, további bankvásárlásokat tervez Európában és Közép-Ázsiában /Fotó: Vémi Zoltán/Világgazadaság

Az OTP balti nyitása és az ukrajnai tervek

A szeptember végi adatok szerint több mint 17 millió ügyfelet kiszolgáló, 133 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkező magyar bankcsoport következő nagy lépése a balti régióban működő Luminor megvásárlása, amellyel egyszerre három új piacra – Észtországba, Lettországba és Litvániába – lépne be. Csányi Péter szerint külön-külön valószínűleg nem vágtak volna bele a három kis piac meghódításába, a Luminor révén viszont a két nagy svéd versenytárs mellett a térség harmadik stratégiai befektetőjévé válhatnak.

A tranzakcióval az OTP nettó hitelállományán belül az eurózónás kitettség 42 százalékról 50 százalékra emelkedne.

Ezzel párhuzamosan az OTP az ukrajnai bővülésben is aktív lehetőségeket keres. A helyi jegybank által rendszerszinten jelentősnek minősített ukrajnai leánybank a háborús nehézségek ellenére gyorsan növekszik, a csoport pedig két olyan pénzintézetet is vizsgál az országban, amelyeket az állam privatizálhat.

Emellett a vezérigazgató

Horvátországban,

Szerbiában

és Albániában is

lát lehetőséget a meglévő operációk kiegészítésére, miközben Lengyelország sem került le a kívánságlistáról, hosszú távon pedig Közép-Ázsiában is terjeszkedne.

Az OTP amúgy éppen tegnap, azaz szerdán jelentette be, hogy lezárta az Ipoteka Bank 17,5 százalékának megvásárlását, s ezzel a részesedése 90,4 százalékra nőtt az üzbég bankban.

Szigorú szűrő és a megtérülés fenntartása

Az OTP erős organikus növekedése – a hitelállomány 2025-ben akvizíciók nélkül is 15 százalékkal bővült – lehetővé teszi, hogy a menedzsment rendkívül válogatós legyen. Az elmúlt negyedszázadban a bankcsoport legalább 100 átvilágítást végzett el, de csak 25 üzletet zárt le.

A célpontok kiválasztásánál az ország makrogazdasági kilátásai és szabályozási stabilitása mellett alapfeltétel, hogy az OTP belépéskor megszerezze a dobogós pozíciót, hosszú távon pedig piacvezetővé vagy második legnagyobb szereplővé váljon.

A terjeszkedés közepette kulcskérdés a magas jövedelmezőség megőrzése. Míg az OTP 2025-ben 21,6 százalékos, 2026 első kilenc hónapjában pedig 19,9 százalékos (normalizáltan 21,1 százalékos) sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) ért el, a Luminor 2025-ös ROE-mutatója mindössze 8,6 százalék volt (a célzott 15 százalékos tőkemegfelelési szint mellett is 11,9 százalék lett volna).