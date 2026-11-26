Képtelen leállni az OTP, további vásárlásokat terveznek Csányiék: kiderült, melyik piacokra vetettek szemet – csak a dobogós pozíció érdekli a nagybankot
További akvizíciókra készül Európában és Közép-Ázsiában az OTP csoport, amely a már bejelentett balti terjeszkedés mellett Ukrajnában két állami bank privatizációját is figyelemmel kíséri, de Lengyelország, Közép-Ázsia, valamint több már meglévő balkáni piaca is szerepel a növekedési tervekben. Csányi Péter vezérigazgató a The Asian Bankernek adott interjúban hangsúlyozta: célja, hogy öt éven belül a csoport a jelenlegi 11-nél több országban szeretne jelen lenni, miközben meg kívánja őrizni kiemelkedő jövedelmezőségét is.
Az OTP balti nyitása és az ukrajnai tervek
A szeptember végi adatok szerint több mint 17 millió ügyfelet kiszolgáló, 133 milliárd eurós mérlegfőösszeggel rendelkező magyar bankcsoport következő nagy lépése a balti régióban működő Luminor megvásárlása, amellyel egyszerre három új piacra – Észtországba, Lettországba és Litvániába – lépne be. Csányi Péter szerint külön-külön valószínűleg nem vágtak volna bele a három kis piac meghódításába, a Luminor révén viszont a két nagy svéd versenytárs mellett a térség harmadik stratégiai befektetőjévé válhatnak.
A tranzakcióval az OTP nettó hitelállományán belül az eurózónás kitettség 42 százalékról 50 százalékra emelkedne.
Ezzel párhuzamosan az OTP az ukrajnai bővülésben is aktív lehetőségeket keres. A helyi jegybank által rendszerszinten jelentősnek minősített ukrajnai leánybank a háborús nehézségek ellenére gyorsan növekszik, a csoport pedig két olyan pénzintézetet is vizsgál az országban, amelyeket az állam privatizálhat.
Emellett a vezérigazgató
- Horvátországban,
- Szerbiában
- és Albániában is
lát lehetőséget a meglévő operációk kiegészítésére, miközben Lengyelország sem került le a kívánságlistáról, hosszú távon pedig Közép-Ázsiában is terjeszkedne.
Az OTP amúgy éppen tegnap, azaz szerdán jelentette be, hogy lezárta az Ipoteka Bank 17,5 százalékának megvásárlását, s ezzel a részesedése 90,4 százalékra nőtt az üzbég bankban.
Szigorú szűrő és a megtérülés fenntartása
Az OTP erős organikus növekedése – a hitelállomány 2025-ben akvizíciók nélkül is 15 százalékkal bővült – lehetővé teszi, hogy a menedzsment rendkívül válogatós legyen. Az elmúlt negyedszázadban a bankcsoport legalább 100 átvilágítást végzett el, de csak 25 üzletet zárt le.
A célpontok kiválasztásánál az ország makrogazdasági kilátásai és szabályozási stabilitása mellett alapfeltétel, hogy az OTP belépéskor megszerezze a dobogós pozíciót, hosszú távon pedig piacvezetővé vagy második legnagyobb szereplővé váljon.
A terjeszkedés közepette kulcskérdés a magas jövedelmezőség megőrzése. Míg az OTP 2025-ben 21,6 százalékos, 2026 első kilenc hónapjában pedig 19,9 százalékos (normalizáltan 21,1 százalékos) sajáttőke-arányos megtérülést (ROE) ért el, a Luminor 2025-ös ROE-mutatója mindössze 8,6 százalék volt (a célzott 15 százalékos tőkemegfelelési szint mellett is 11,9 százalék lett volna).
Csányi Péter szerint azonban a csoport integrációs tapasztalataival hatékonyabbá tehető a balti bank működése. Jó példa erre Szlovénia, ahol a Nova KBM 2023-as felvásárlása és az SKB Bankkal való 2024-es egyesítése után 2025-ben közel 32 millió eurós költség- és adószinergia keletkezett, miközben a piaci részesedés a hiteleknél 25, a betéteknél 28 százalékra nőtt.
Oroszországi mérlegelés és tőkepiaci nyitás Ázsiában
A portfólió jövőjét az orosz leánybank sorsa is befolyásolja.
Bár az orosz operáció a helyi piac mindössze 0,4 százalékát fedi le és a lakossági hitelezésre korlátozódik, 2026 első kilenc hónapjában 157,8 milliárd forintos profitot termelt.
Az OTP harmadik negyedéves jelentése szerint azonban – részben a balti akvizíció és az osztalékfizetési korlátok miatt – aktívan vizsgálják az oroszországi stratégia felülvizsgálatát, beleértve a teljes kivonulás lehetőségét is, amelyről az év végéig dönthetnek.
Összességében a megtermelt tőke felét az organikus növekedés viszi el, a nyereség 20–25 százaléka osztalékra megy, a fennmaradó rész pedig az új akvizíciókat fedezi.
A hatékonyság fokozásában a belső folyamatokat átalakító mesterséges intelligenciára is támaszkodnak, amelyhez az ázsiai fintech-piacról is merítenek ötleteket.
A terjeszkedés és a szabályozói követelmények finanszírozása érdekében pedig a bank Ázsia felé is nyitott: november 24-én a Szingapúri Értéktőzsdén is bevezették 7 milliárd eurós kötvényprogramját és júniusi, 1 milliárd eurós Tier 2-es kötvényét, ami kedvezőbb forrásköltségeket és szélesebb befektetői bázist biztosít a csoportnak.