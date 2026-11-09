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Nagy fordulat a Revolutnál: fontos akadály gördült el az átalakítás elől, egy kedvezménynek is búcsút inthetnek a magyarok

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Nagy átalakulás kezdődik a Revolut európai működésében, miután az Európai Központi Bank is jóváhagyta a pénzügyi szolgáltató átszervezését, miközben a magyar ügyfeleket egy másik kellemetlen változás is érinti. A bank két európai központra osztja működését, Magyarországról azonban éppen most vonul ki az egyik partnere, így a Revolut-előfizetők egy nemrég bevezetett kedvezménytől is búcsúzhatnak.
Gergely Máté
2026.11.09, 16:29
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Két fontos fejlemény is történt a Revolut körül: az Európai Központi Bank jóváhagyta a pénzügyi szolgáltató európai átszervezését, miközben Magyarországról kivonul az egyik partnercég, amelynek szolgáltatását nemrég még előfizetői kedvezményként kínálták. A banki változás egyelőre nem érinti érdemben a magyar felhasználókat, a rollerbérlésre vonatkozó ajánlat viszont hamarosan itthon használhatatlanná válik.

Nagy fordulat a Revolutnál: fontos akadály gördült el az átalakítás elől, egy kedvezménynek is búcsút inthetnek a magyarok
Nagy fordulat a Revolutnál: fontos akadály gördült el az átalakítás elől, egy kedvezménynek is búcsút inthetnek a magyarok / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Zöld utat kapott a Revolut európai átalakítása

Az Európai Központi Bank (EKB) október 22-én jóváhagyta a litvániai Revolut Bank UAB határokon átnyúló átszervezését, a döntés azonban csak november 6-án jelent meg a litván jegybank adatai között – írta a RevB.hu. A december 2. és 6. közötti átalakítás során a litván bank bizonyos eszközei és kötelezettségei átkerülnek a francia Revolut Bank S.A.-hoz. Az első körben mintegy hétmillió francia ügyfelet helyeznek át a párizsi központú pénzintézethez.

A Revolut májusban jelentette be, hogy két európai központra építi a működését. A litvániai egység elsősorban a közép- és kelet-európai piacokra összpontosít, míg az augusztusban banki engedélyt kapott francia részleg Nyugat-Európában terjeszkedik. 

A francia ügyfeleket idővel a német, ír, olasz, portugál és spanyol felhasználók követhetik. 

A litván bank jelenleg körülbelül 55 millió ügyfelet kezel, közülük hosszabb távon mintegy 30 millió kerülhet át a francia egységhez. Ezzel az új központ méretben akár meg is előzheti a litvánt.

A magyar revolutosok helyzetét ugyanakkor az átszervezés érdemben nem érinti. A hazai felhasználók továbbra is a litvániai bankhoz tartoznak, amely az európai átalakítás után is kiszolgálja a nyugat-európai régión kívüli országok ügyfeleit.

Alig vezették be a kedvezményt, máris eltűnik Magyarországról

Egy másik változást azonban már a magyar ügyfelek is megérezhetnek. A Dott elektromosroller-szolgáltató kivonul Magyarországról, ezzel pedig megszűnik a Revolut fizetős csomagjaihoz nemrég hozzáadott egyik partneri előny hazai felhasználási lehetősége. A Revolut október közepén tette elérhetővé a Dott-ajánlatot: a Premium és a magasabb előfizetési csomagok ügyfelei havonta egy, csomagtól függően 15–30 perces díjmentes utazást vehetnek igénybe, a feloldási díj elengedésével. Csakhogy Budapestről már november 1-jén elszállították a Dott valamennyi bérelhető rollerét. Gödöllő önkormányzata pedig november 5-én arról tájékoztatott, hogy 

a szolgáltató bejelentése szerint november 15-től Magyarországon befejezi a működését.

A korábban TIER néven ismert szolgáltató távozásával a Revolut frissen bevezetett kedvezménye idehaza gyakorlatilag elveszíti az értelmét. A lehetőség ugyanakkor nem szűnik meg mindenhol: az előfizetők külföldön továbbra is élhetnek vele azokban a városokban, ahol a Dott működik. A RevB.hu felidézi, hogy nem ez az egyetlen olyan Revolut-partnerajánlat, amely Magyarországon nem használható: a WeWork közösségi irodáihoz kapcsolódó belépőket szintén csak külföldön lehet igénybe venni.

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