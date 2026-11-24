Elsőre sokkolóan hangzik, hogy a Barclays brutálisan, 2000 euróról 1340 euróra vágta vissza a Rheinmetall célárát, a bank elemzője szerint azonban a kisbefektetőknek most egyáltalán nem pánikolniuk, hanem figyelniük kell.

Sokkoló célárcsökkentést kapott a Rheinmetall, lesz mit tisztázni a befektetői napon / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német hadiipari óriás részvényesei az utóbbi időben kemény pofonokat kaptak, hiszen a cég november elején visszavágta a 2026-os bevételi terveit, a projektek pedig csúsznak. A héten, november 26–27-én azonban jön a nagy nap: Hamburgban tartja befektetői napját a Rheinmetall, ahol tiszta vizet önthetnek a pohárba.

Afonso Osorio, a Barclays elemzője szerint a menedzsment várhatóan visszavesz a korábbi, túlzó ígéretekből – és pont ez indíthatja el a papírok szárnyalását!

Miért jó a befektetőknek, ha kisebb számokat mond be a cég?

A tőzsdén gyakran nem az számít, mi a valóság, hanem az, hogy mire számít a piac. A Rheinmetall esetében jelenleg óriási a szakadék a cég régi ígéretei és a befektetők félelmei között.

A Rheinmetall korábban 50 milliárd eurós bevételt és 20 százalék feletti profitrátát ígért 2030-ra, a jelenlegi nyomott árfolyam alapján azonban a tőzsde már csak 30 milliárd eurós bevétellel és 18,5 százalékos nyereséghányaddal számol.

A Barclays szerint viszont a cég 35–40 milliárd eurós bevételt és 19 százalék feletti profitrátát tűzhet ki új célként.

Ha a Rheinmetall valóban visszavágja a korábbi grandiózus terveit, de az új számok még így is bőven verik azt, amit a pesszimista piac már beárazott, az komoly megkönnyebbülést és árfolyam-emelkedést hozhat.

Ráadásul az 1340 eurós új célár is hatalmas felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi, 736 euró körüli árfolyamhoz képest, így a Barclays továbbra is felülsúlyozásra ajánlja a részvényt.

Mire kell mégis nagyon figyelni?

Mindamellett persze továbbra is akadnak árnyoldalak, melyeket a kisbefektetőknek sem szabad szem elől téveszteniük. A lőszerárak a vártnál gyorsabban kezdenek normalizálódni, a rövid távú számokat pedig az elcsúszó megrendelések veszélyeztetik.

Bár a harmadik negyedéves számok erősek voltak, és a vállalat rendelésállománya történelmi csúcson, 78 milliárd eurón áll, a menedzsment három hónapon belül másodszor volt már kénytelen visszavágni az idei terveket.

A 2026-os bevételi célt 13,2 milliárd euróra mérsékelték, mivel a német hadsereg 12 milliárd eurós Boxer-Arminius páncélozott járműves megrendelésének jóváhagyása és egyes tüzérségi lőszerek átvétele is jövő évre csúszik