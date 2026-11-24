Sokkoló célárcsökkentést kapott a Rheinmetall, lesz mit tisztázni a befektetői napon – óriási a szakadék az ígéretek és befektetők félelmei között
Elsőre sokkolóan hangzik, hogy a Barclays brutálisan, 2000 euróról 1340 euróra vágta vissza a Rheinmetall célárát, a bank elemzője szerint azonban a kisbefektetőknek most egyáltalán nem pánikolniuk, hanem figyelniük kell.
A német hadiipari óriás részvényesei az utóbbi időben kemény pofonokat kaptak, hiszen a cég november elején visszavágta a 2026-os bevételi terveit, a projektek pedig csúsznak. A héten, november 26–27-én azonban jön a nagy nap: Hamburgban tartja befektetői napját a Rheinmetall, ahol tiszta vizet önthetnek a pohárba.
Afonso Osorio, a Barclays elemzője szerint a menedzsment várhatóan visszavesz a korábbi, túlzó ígéretekből – és pont ez indíthatja el a papírok szárnyalását!
Miért jó a befektetőknek, ha kisebb számokat mond be a cég?
A tőzsdén gyakran nem az számít, mi a valóság, hanem az, hogy mire számít a piac. A Rheinmetall esetében jelenleg óriási a szakadék a cég régi ígéretei és a befektetők félelmei között.
A Rheinmetall korábban 50 milliárd eurós bevételt és 20 százalék feletti profitrátát ígért 2030-ra, a jelenlegi nyomott árfolyam alapján azonban a tőzsde már csak 30 milliárd eurós bevétellel és 18,5 százalékos nyereséghányaddal számol.
A Barclays szerint viszont a cég 35–40 milliárd eurós bevételt és 19 százalék feletti profitrátát tűzhet ki új célként.
Ha a Rheinmetall valóban visszavágja a korábbi grandiózus terveit, de az új számok még így is bőven verik azt, amit a pesszimista piac már beárazott, az komoly megkönnyebbülést és árfolyam-emelkedést hozhat.
Ráadásul az 1340 eurós új célár is hatalmas felértékelődési potenciált jelent a jelenlegi, 736 euró körüli árfolyamhoz képest, így a Barclays továbbra is felülsúlyozásra ajánlja a részvényt.
Mire kell mégis nagyon figyelni?
Mindamellett persze továbbra is akadnak árnyoldalak, melyeket a kisbefektetőknek sem szabad szem elől téveszteniük. A lőszerárak a vártnál gyorsabban kezdenek normalizálódni, a rövid távú számokat pedig az elcsúszó megrendelések veszélyeztetik.
Bár a harmadik negyedéves számok erősek voltak, és a vállalat rendelésállománya történelmi csúcson, 78 milliárd eurón áll, a menedzsment három hónapon belül másodszor volt már kénytelen visszavágni az idei terveket.
A 2026-os bevételi célt 13,2 milliárd euróra mérsékelték, mivel a német hadsereg 12 milliárd eurós Boxer-Arminius páncélozott járműves megrendelésének jóváhagyása és egyes tüzérségi lőszerek átvétele is jövő évre csúszik
A hamburgi befektetői napon tehát a vezetőségnek nemcsak új számokat kell mondania, hanem azt is igazolnia kell, hogy valóban kézben tartja a folyamatokat.
Gyászosan alakult a Rheinmetall árfolyama
A részvény az idei, januári 1966 eurós rekordjához képest több mint 60 százalékot veszített az értékéből, és a múlt pénteken új, 52 hetes mélypontra (680 euró környékére) esett. Az eladási hullámot a csökkentett éves tervek mellett az ukrajnai békével kapcsolatos találgatások és több elemzőház célárcsökkentése - például a Goldman Sachs 1350 eurós új célára - is fűtötte.
Hétfőn és kedden ellenben új erőre kapott a papír, s visszahódította a lélektani 700 eurós szintet, sőt 725–736 euró környékére kapaszkodott vissza.
A jelenlegi árfolyam pedig nem kevesebb mint 76 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet, hiszen az LSEG elemzői konszenzusa 1291 eurós célár mellett ajánlja vételre a papírt.