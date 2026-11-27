Óriási német arcraesés: mégse jön be a háborús készülődés, a Rheinmetall már lépett is – aztán furcsa dolog történt
Bár a Rheinmetall jelentősen, 50 milliárd euróról 33–37 milliárd euróra vágta vissza 2030-as bevételi célját a pénteki befektetői napon, a kisbefektetőknek ez paradoxmódon még jó hír is lehet.
A német hadiipari óriás lépése ugyanis lezárta az elmúlt hónapok bizonytalanságát, miután a cég új számai még mindig jobbak annál, mint amit a pánikoló piac már beárazott.
A magyar kisbefektetők körében is rendkívül népszerű részvény idei éve valóságos hullámvasút volt. Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése utáni elképesztő szárnyalást követően a papír idén januárban 1920–1966 euró között tetőzött, azóta viszont több mint a felét elveszítette értékének, és a múlt héten 680 euró környékén éves mélypontjára zuhant.
Miért örül a piac a Rheinmetall alacsonyabb célszámának?
A tőzsdén nem a múltbeli ígéretek, hanem a jövőbeli várakozások mozgatják az árakat. A Rheinmetall pénteken bemutatott prezentációja szerint a menedzsment a 2026-os kudarcok – két bevételi tervcsökkentés és egy elvesztett haditengerészeti tender – után „konzervatívabb tervezésre” állt át, és a korábbi, 20 százalék feletti profitráta helyett már csak "nagyjából 20 százalékos" működési árréssel számol 2030-ra.
Afonso Osorio, a Barclays elemzője azonban korábban rámutatott, miért nem szabad pánikba esniük a részvényeseknek, sőt ... A nyomott részvényár alapján a piac ugyanis már csak 30 milliárd eurós 2030-as bevételt és 18,5 százalékos nyereséghányadot árazott be. A most bejelentett 33–37 milliárdos sáv és a 20 százalékos marzs ehhez képest pozitív meglepetés, tehát árfolyamemelkedést hozhat.
Osorio bölcsességét igazolja a Rheinmetall-részvények árfolyamának pénteki alakulása, hiszen pontosan ez történt. A cég papírjai koradélutánig 3,7 százalékkal, 793 euró fölé lőttek ki.
Bár több nagybank is drasztikusan vágta a célárát - a Barclays 2000-ről 1340 euróra, a Goldman Sachs 1350 euróra -, a 700 euró körüli árfolyamhoz képest ezek még mindig 75–80 százalékos emelkedési lehetőséget jeleznek előre.
Mire figyeljenek a befektetők?
A Jefferies elemzője, Chloe Lemarie üdvözölte a „sokkal elérhetőbb célokat”, ugyanakkor kiemelte: a befektetők bizalmának teljes visszaszerzéséhez a vezetőségnek azt is bizonyítania kell, hogy valóban kézben tartja a folyamatokat.
A kisbefektetőknek a következő hetekben három kulcstényezőt érdemes szorosan követniük:
- A német hadsereg nagyszabású fegyverbeszerzési programja (Arminius) keretében a páncélos-szerződés aláírása: Armin Papperger vezérigazgató pénteken közölte, hogy hamarosan pont kerülhet a több mint ezer darab Boxer páncélozott járműről szóló megrendelésre, amennyiben a cég elfogadja a német kormány által javasolt alacsonyabb árat. Ennek a 12 milliárd eurós üzletnek a lezárása lehet a részvényárfolyam legfőbb motorja.
- A csúszó megrendelések teljesítése: bár a vállalat rendelésállománya történelmi csúcson, 78 milliárd eurón áll, a tüzérségi lőszerek átvételének jövő évre tolódása rövid távon még okozhat kilengéseket.
- Árnyomás és geopolitika: A lőszerárak a vártnál gyorsabban normalizálódnak, ami szűkítheti a profitrátát, az ukrajnai békével kapcsolatos hírek pedig továbbra is érzékenyen érintik a hadiipari papírokat.