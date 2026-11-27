Bár a Rheinmetall jelentősen, 50 milliárd euróról 33–37 milliárd euróra vágta vissza 2030-as bevételi célját a pénteki befektetői napon, a kisbefektetőknek ez paradoxmódon még jó hír is lehet.

Miért örül a piac a Rheinmetall alacsonyabb célszámának? / Fotó: Daniel Karmann / AFP

A német hadiipari óriás lépése ugyanis lezárta az elmúlt hónapok bizonytalanságát, miután a cég új számai még mindig jobbak annál, mint amit a pánikoló piac már beárazott.

A magyar kisbefektetők körében is rendkívül népszerű részvény idei éve valóságos hullámvasút volt. Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése utáni elképesztő szárnyalást követően a papír idén januárban 1920–1966 euró között tetőzött, azóta viszont több mint a felét elveszítette értékének, és a múlt héten 680 euró környékén éves mélypontjára zuhant.

Miért örül a piac a Rheinmetall alacsonyabb célszámának?

A tőzsdén nem a múltbeli ígéretek, hanem a jövőbeli várakozások mozgatják az árakat. A Rheinmetall pénteken bemutatott prezentációja szerint a menedzsment a 2026-os kudarcok – két bevételi tervcsökkentés és egy elvesztett haditengerészeti tender – után „konzervatívabb tervezésre” állt át, és a korábbi, 20 százalék feletti profitráta helyett már csak "nagyjából 20 százalékos" működési árréssel számol 2030-ra.

Afonso Osorio, a Barclays elemzője azonban korábban rámutatott, miért nem szabad pánikba esniük a részvényeseknek, sőt ... A nyomott részvényár alapján a piac ugyanis már csak 30 milliárd eurós 2030-as bevételt és 18,5 százalékos nyereséghányadot árazott be. A most bejelentett 33–37 milliárdos sáv és a 20 százalékos marzs ehhez képest pozitív meglepetés, tehát árfolyamemelkedést hozhat.

Osorio bölcsességét igazolja a Rheinmetall-részvények árfolyamának pénteki alakulása, hiszen pontosan ez történt. A cég papírjai koradélutánig 3,7 százalékkal, 793 euró fölé lőttek ki.

Bár több nagybank is drasztikusan vágta a célárát - a Barclays 2000-ről 1340 euróra, a Goldman Sachs 1350 euróra -, a 700 euró körüli árfolyamhoz képest ezek még mindig 75–80 százalékos emelkedési lehetőséget jeleznek előre.

Mire figyeljenek a befektetők?

A Jefferies elemzője, Chloe Lemarie üdvözölte a „sokkal elérhetőbb célokat”, ugyanakkor kiemelte: a befektetők bizalmának teljes visszaszerzéséhez a vezetőségnek azt is bizonyítania kell, hogy valóban kézben tartja a folyamatokat.