Amerikából érkezett a jó hír: történelmi csúcsról vehet lendületet a Richter – kiszámolták, jóval többet érhet a gyógyszerrészvény
Új történelmi csúcson kezdte a hetet a Richter részvényárfolyama, amihez a múlt héten közzétett erős negyedéves jelentés és megemelt éves eredmény-előrejelzés, valamint az Eli Lillyvel megkötött stratégiai partnerség mellett egy friss céláremelés is hozzájárulhatott.
A Jefferies hétfőn kiadott elemzésében bő ezer forinttal srófolta fel a gyógyszertársaság papírjaira vonatkozó, 14 742 forintos célárat, és immár 15 774 forintra várja a kurzust egy éven belül.
Ez – osztalék nélkül – 16,5 százalékos hozamlehetőséget jelent a pénteki záróárhoz képest.
A tekintélyes felértékelődési potenciál miatt az amerikai pénzügyi szolgáltató változatlanul vételre ajánlja a Richter részvényeit.
Jefferies: minden korábbinál magasabbra érhet a magyar gyógyszerrészvény
A Jefferies a második elemzőház, amely a magyar gyógyszeripari vállalat múlt keddi gyorsjelentését követően felülvizsgálta a tőzsdei kilátásokat. Az Oddo BHF még közvetlenül a beszámoló közzétételét követően erősítette meg 14 ezer forintos célárfolyamot.
A Jefferies a ma publikált árfolyamvárakozással visszavette a legoptimistább elemzőház címet a Richtert követő brókerek között,
- rálicitálva a Concorde 15 080 forintos,
- valamint az Erste 14 945 forintos prognózisára is.
Az LSEG adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyamvárakozás 13 441 forint, ami szűk egy százalékkal van a jelenlegi csúcsszint alatt. A magyar blue chip részvényt követő kilenc befektetési szolgáltató közül három vételt, hat pedig tartást javasol.
A társaság egy hete a várakozásokat összességében meghaladó harmadik negyedéves teljesítményről számolt be. Adózott nyeresége 65 százalékkal 71,4 milliárd forintra ugrott a szeptember végén zárult három hónapban, 2026 első kilenc hónapja során pedig 175,1 milliárd forint nettó profitról jelentett. Utóbbi 7,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Bár az erős forint továbbra is ellenszelet jelent, a Richter így is rekordmennyiségű, 223,4 milliárd forint készpénzt termelt. A vezetőség mindezek ismeretében megemelte az év egészére vonatkozó célkitűzéseit is. Ennek megfelelően immár 10 százalékot meghaladó árbevétel növekedésre és magas tizenpár százalékos tisztított EBIT-növekedésre számít árfolyamszűrten az Orbán Gábor vezette menedzsment.
Amerikai gyógyszeróriással szövetkezik a Richter
Az igazán nagy bejelentése pár nappal ezt követően, csütörtökön került sor, amikor a Richter az Eli Lillyvel megkötött stratégiai megállapodásról számolt be.
Ennek keretében a világ legnagyobb gyógyszercégei közé tartozó amerikai társaság értékesítheti a Richter által kifejlesztett, Fylrevy nevű nőgyógyászati termékét az Egyesült Államokban, amibt a hormonpótló készítmény megkapja a forgalomba hozatali engedélyt az FDA-től.
Az Eli Lilly emellett kizárólagos, globális jogokat kap az Richter kutatói által fejlesztett esterolt, valamint a Lilly hatóanyagait kombináló gyógyszerkészítmények fejlesztésére, gyártására és forgalmazására a női egészségügyi és kardiometabolikus betegségek kezelésére.
Az amerikai gyógyszeróriás emellett üzleti befektetőként is megjelenik, 15 millió dollár értékű részvénycsomagot vásárolva a Richtertől.
A Jefferies így már mindezek várható hatását is beépíthette frissített vállalatértékelési modelljébe.
A Richter részvényei 1,9 százalékkal 13 800 forintra drágultak hétfő délelőtt, ez történelmi csúcsot jelent a társaság tőzsdei életében. A részvényárfolyam ezzel már 40 százalékot erősödött idén.