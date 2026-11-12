Erre büszkék lehetünk: magyar tudással erősít az amerikai gyógyszeróriás – tartós felértékelődést és új sikerterméket hozhat a Richternek az Eli Lilly

A befektetők és az elemzők is kedvezően fogadták a Richter csütörtök reggeli bejelentését, melyben az Eli Lilly-vel megkötött stratégiai partnerségi megállapodásról számolt be a magyar gyógyszergyártó.

Hosszabb részvényáremelkedést és egy kiemelkedő bevételű készytményt hozhat a Richternek az Eli Lilly-deal / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Richter részvényei több mint három százalékkal lőttek ki a tőzsderajtnál, ezzel pedig megdöntötte az augusztusban felállított, 13 550 forintos csúcsot is az árfolyam. A délelőtt folyamán ebből némileg alább adott a kurzus, de cikkünk írásakor is két százalék körüli pluszban jegyzik a papírt.

A magyar és az amerikai gyógyszeripari óriás közötti stratégiai megállapodás részeként globális licencmegállapodás született olyan új nőgyógyászati készítmények fejlesztésére, melyek a Richter saját kutatáson alapuló eszterolját (E4) a Lilly hatóanyagaival kombinálják.

Az amerikai vállalat emellett opciós jogot kap, hogy az Egyesült Államokban együtt forgalmazzák a Richter orálisan alkalmazható, E4-alapú ösztrogén-monoterápiáját, amennyiben a készítmény megszerzi az FDA-engedélyt. A készítmény Fylrevy néven már megkapta a forgalmazási engedélyt az Európai Unióban. A vállalatok szállítási megállapodást is kötöttek a szóban forgó hatóanyag, illetve az ösztrogén-monoterápiás készítményre vonatkozóan is.

Tartós lendöletet adhat a részvénynek az Eli Lilly-vel kötött megállapodás

A Richter részvényei a mai emelkedéssel együtt már 36 százalék feletti ralinál járnak idén, ezzel kissé felülteljesítő a 32 százalékot ralizó BUX indexen belül.

A hír fontos lépésnek tekinthető a Fylrevy jövője és az Egyesült Államokban várhatóan 2028-tól vagy 2027 végétől induló potenciális értékesítése szempontjából. Az ösztrogénpótló terápia kiemelkedő árbevételű készítménnyé válhat, és részben ellensúlyozhatja a Vraylar értékesítésének 2030-tól várt csökkenését

– értékelte a megállapodást Miró József, az Erste vezető elemzője.

A szakértő szerint ezért a hír hatására emelkedhet a Richter jelenleg nyomás alatt álló értékeltsége. Az Eli Lillynek szánt részvényeket a Richter a saját részvényállományából értékesítheti, mivel 3,3 millió darab saját részvénnyel rendelkezik; ez önmagában nagy valószínűséggel nem befolyásolja a részvényárfolyamot, de a hír egyértelműen egy hosszabb áremelkedést indíthat el.