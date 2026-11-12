Erre büszkék lehetünk: magyar tudással erősít az amerikai gyógyszeróriás – tartós felértékelődést és új sikerterméket hozhat a Richternek az Eli Lilly
A befektetők és az elemzők is kedvezően fogadták a Richter csütörtök reggeli bejelentését, melyben az Eli Lilly-vel megkötött stratégiai partnerségi megállapodásról számolt be a magyar gyógyszergyártó.
A Richter részvényei több mint három százalékkal lőttek ki a tőzsderajtnál, ezzel pedig megdöntötte az augusztusban felállított, 13 550 forintos csúcsot is az árfolyam. A délelőtt folyamán ebből némileg alább adott a kurzus, de cikkünk írásakor is két százalék körüli pluszban jegyzik a papírt.
A magyar és az amerikai gyógyszeripari óriás közötti stratégiai megállapodás részeként globális licencmegállapodás született olyan új nőgyógyászati készítmények fejlesztésére, melyek a Richter saját kutatáson alapuló eszterolját (E4) a Lilly hatóanyagaival kombinálják.
Az amerikai vállalat emellett opciós jogot kap, hogy az Egyesült Államokban együtt forgalmazzák a Richter orálisan alkalmazható, E4-alapú ösztrogén-monoterápiáját, amennyiben a készítmény megszerzi az FDA-engedélyt. A készítmény Fylrevy néven már megkapta a forgalmazási engedélyt az Európai Unióban. A vállalatok szállítási megállapodást is kötöttek a szóban forgó hatóanyag, illetve az ösztrogén-monoterápiás készítményre vonatkozóan is.
Tartós lendöletet adhat a részvénynek az Eli Lilly-vel kötött megállapodás
A Richter részvényei a mai emelkedéssel együtt már 36 százalék feletti ralinál járnak idén, ezzel kissé felülteljesítő a 32 százalékot ralizó BUX indexen belül.
A hír fontos lépésnek tekinthető a Fylrevy jövője és az Egyesült Államokban várhatóan 2028-tól vagy 2027 végétől induló potenciális értékesítése szempontjából. Az ösztrogénpótló terápia kiemelkedő árbevételű készítménnyé válhat, és részben ellensúlyozhatja a Vraylar értékesítésének 2030-tól várt csökkenését
– értékelte a megállapodást Miró József, az Erste vezető elemzője.
A szakértő szerint ezért a hír hatására emelkedhet a Richter jelenleg nyomás alatt álló értékeltsége. Az Eli Lillynek szánt részvényeket a Richter a saját részvényállományából értékesítheti, mivel 3,3 millió darab saját részvénnyel rendelkezik; ez önmagában nagy valószínűséggel nem befolyásolja a részvényárfolyamot, de a hír egyértelműen egy hosszabb áremelkedést indíthat el.
Miró József korábban úgy becsülte, a menopauza tüneteit kezelő gyógyszerpiac 5-6 milliárd dolláros, amelynek nagyjából felét teszik ki a hormonpótló készítmények.
Egy sikeres értékesítési stratégiával a Richter új gyógyszere – amelynek értékesítése az EU-ban idén júliusban indult el – ha nem is Vraylar méretű, de azzal összehasonlítható gyógyszere lehet a cégnek
– hangsúlyozta az Erste stratégája.
Van még tér a Richter részvényei előtt a csúcsdöntést követően is
A Richter részvényei a mai emelkedéssel együtt már 36 százalék feletti ralinál járnak idén, ezzel kissé felülteljesítő a 32 százalékot ralizó BUX indexen belül.
A szélesebb elemzői kör is bízik a gyógyszerrészvényben, noha az Eli Lilly-dealt még nem árazták be e befektetési szolgáltatók. A társaságot követő nyolc brókerház közül három vételt, öt pedig tartást javasol, eladás nem szerepel a napirenden.
A Refinitiv adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyamvárakozás 13 312 forint, ami másfél százalékkal magasabb a szerdai záróárnál. A legfrissebb célárfrissítést jegyző bankházak ugyanakkor már jócskán 14 ezer forint fölé várják az árfolyamot. A
- Jefferies 14 742 forintra,
- az Erste 14 945 forintra,
- a legoptimistább Concorde pedig 15 080 forintra várja
a gyógyszerpapírt egyéves távlaton.
A három legmagasabb célár alapján 12-14 százalék közötti felértékelődési lehetőség állhat még a Richter előtt.