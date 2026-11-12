Deviza
EUR/HUF365,5 +0,18% USD/HUF330,58 +0,53% GBP/HUF437,64 +0,22% CHF/HUF395,88 +0,2% PLN/HUF82,99 +0,32% RON/HUF68,35 +0,14% CZK/HUF14,99 +0,18% EUR/HUF365,5 +0,18% USD/HUF330,58 +0,53% GBP/HUF437,64 +0,22% CHF/HUF395,88 +0,2% PLN/HUF82,99 +0,32% RON/HUF68,35 +0,14% CZK/HUF14,99 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 252,73 -0,23% MTELEKOM2 982 +2,12% MOL4 822 -2,59% OTP41 960 -1,27% RICHTER13 590 +3,35% OPUS193 -1,23% ANY5 700 -0,52% AUTOWALLIS118 +1,29% WABERERS4 150 +1,97% BUMIX8 537 +0,48% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 166,43 +0,62% BUX146 252,73 -0,23% MTELEKOM2 982 +2,12% MOL4 822 -2,59% OTP41 960 -1,27% RICHTER13 590 +3,35% OPUS193 -1,23% ANY5 700 -0,52% AUTOWALLIS118 +1,29% WABERERS4 150 +1,97% BUMIX8 537 +0,48% CETOP4 899,95 +0,62% CETOP NTR3 166,43 +0,62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Erre büszkék lehetünk: magyar tudással erősít az amerikai gyógyszeróriás – tartós felértékelődést és új sikerterméket hozhat a Richternek az Eli Lilly

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy több milliárd dolláros piachoz nyithatja meg az utat az Eli Lilly partnersége a magyar gyógyszervállalatnak. A Richter részvényei is tartósan emelkedő pályára állhatnak az amerikai céggel megkötött statégiai megállapodás következtében.
Kadlót Tibor
2026.11.12, 18:20
Szóljon hozzá!

A befektetők és az elemzők is kedvezően fogadták a Richter csütörtök reggeli bejelentését, melyben az Eli Lilly-vel megkötött stratégiai partnerségi megállapodásról számolt be a magyar gyógyszergyártó.

Richter, Eli Lilly, gyógyszer
Hosszabb részvényáremelkedést és egy kiemelkedő bevételű készytményt hozhat a Richternek az Eli Lilly-deal / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Richter részvényei több mint három százalékkal lőttek ki a tőzsderajtnál, ezzel pedig megdöntötte az augusztusban felállított, 13 550 forintos csúcsot is az árfolyam. A délelőtt folyamán ebből némileg alább adott a kurzus, de cikkünk írásakor is két százalék körüli pluszban jegyzik a papírt.

A magyar és az amerikai gyógyszeripari óriás közötti stratégiai megállapodás részeként globális licencmegállapodás született olyan új nőgyógyászati készítmények fejlesztésére, melyek a Richter saját kutatáson alapuló eszterolját (E4) a Lilly hatóanyagaival kombinálják.

Az amerikai vállalat emellett opciós jogot kap, hogy az Egyesült Államokban együtt forgalmazzák a Richter orálisan alkalmazható, E4-alapú ösztrogén-monoterápiáját, amennyiben a készítmény megszerzi az FDA-engedélyt. A készítmény Fylrevy néven már megkapta a forgalmazási engedélyt az Európai Unióban. A vállalatok szállítási megállapodást is kötöttek a szóban forgó hatóanyag, illetve az ösztrogén-monoterápiás készítményre vonatkozóan is.

Tartós lendöletet adhat a részvénynek az Eli Lilly-vel kötött megállapodás

A Richter részvényei a mai emelkedéssel együtt már 36 százalék feletti ralinál járnak idén, ezzel kissé felülteljesítő a 32 százalékot ralizó BUX indexen belül.

A hír fontos lépésnek tekinthető a Fylrevy jövője és az Egyesült Államokban várhatóan 2028-tól vagy 2027 végétől induló potenciális értékesítése szempontjából. Az ösztrogénpótló terápia kiemelkedő árbevételű készítménnyé válhat, és részben ellensúlyozhatja a Vraylar értékesítésének 2030-tól várt csökkenését

 

értékelte a megállapodást Miró József, az Erste vezető elemzője.

A szakértő szerint ezért a hír hatására emelkedhet a Richter jelenleg nyomás alatt álló értékeltsége. Az Eli Lillynek szánt részvényeket a Richter a saját részvényállományából értékesítheti, mivel 3,3 millió darab saját részvénnyel rendelkezik; ez önmagában nagy valószínűséggel nem befolyásolja a részvényárfolyamot, de a hír egyértelműen egy hosszabb áremelkedést indíthat el.

Miró József korábban úgy becsülte, a menopauza tüneteit kezelő gyógyszerpiac 5-6 milliárd dolláros, amelynek nagyjából felét teszik ki a hormonpótló készítmények.

Egy sikeres értékesítési stratégiával a Richter új gyógyszere – amelynek értékesítése az EU-ban idén júliusban indult el – ha nem is Vraylar méretű, de azzal összehasonlítható gyógyszere lehet a cégnek 

hangsúlyozta az Erste stratégája.

Van még tér a Richter részvényei előtt a csúcsdöntést követően is

A Richter részvényei a mai emelkedéssel együtt már 36 százalék feletti ralinál járnak idén, ezzel kissé felülteljesítő a 32 százalékot ralizó BUX indexen belül.

A szélesebb elemzői kör is bízik a gyógyszerrészvényben, noha az Eli Lilly-dealt még nem árazták be e befektetési szolgáltatók. A társaságot követő nyolc brókerház közül három vételt, öt pedig tartást javasol, eladás nem szerepel a napirenden.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 590 HUF 0 / +3,35 %
Forgalom: 10 726 010 320 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Refinitiv adatbázisában szereplő konszenzusos árfolyamvárakozás 13 312 forint, ami másfél százalékkal magasabb a szerdai záróárnál. A legfrissebb célárfrissítést jegyző bankházak ugyanakkor már jócskán 14 ezer forint fölé várják az árfolyamot. A 

  • Jefferies 14 742 forintra, 
  • az Erste 14 945 forintra, 
  • a legoptimistább Concorde pedig 15 080 forintra várja 

a gyógyszerpapírt egyéves távlaton.

A három legmagasabb célár alapján 12-14 százalék közötti felértékelődési lehetőség állhat még a Richter előtt.

Szóljon hozzá!
elemzés
tőzsde
gyógyszeripar
Eli Lilly
Richter

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu