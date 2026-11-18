Az elmúlt hetekben záporozó jó hírek után most egy kevésbé pozitív tengerentúli fejleményről számolhatunk be a Richterrel kapcsolatban. A Fehér Ház ugyanis az utolsó pillanatban kihátrált Heidi Overton jelölése mögül, a fiatal doktornő így mégsem kerül az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) élére. De mit is jelent ez a magyar gyógyszervállalat számára?

Heidi Overton mögül az utolsó pillanatban hátrált ki Donald Trump amerikai elnök, pedig a Richternél is sikat vártak tőle / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Richter háza táján igencsak felgyorsultak az események novemberben. A társaság

A hét közepén azonban egy kevésbé kedvező hír érkezett, szintén az Egyesült Államokból.

Donald Trump jelölte, de még a republikánus szenátorokat sem győzte meg Heidi Overton

Élete egyik legfontosabb napja várt volna szerdán a mindössze 37 éves Heidi Overtonra, akinek a az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) élére történő jelöléséről ma szavazott volna az amerikai szenátus egészségügyi bizottsága.

A kifejezetten abortuszellenes, Donald Trump elnök elkötelezett hívének számító orvosnő jelölését azonban alig egy nappal a sorsdöntő szenátusi döntés előtt visszavonta a Fehér Ház, mivel végül még a republikánus párti tagok körében sem kapott egyhangú támogatást, annak dacára, hogy Trump augusztusban maga jelölte Overtont erre a pozícióra.

A hírek szerint a kétpárti meghallgatás során nemcsak a demokrata, hanem egyes republikánus szenátorok is aggodalmukat fejezték ki, hogy az új FDA-jelölt hajlandó-e elhatárolódni a Trump-adminisztráció és az egészségügyi miniszter Robert F. Kennedy Jr. különösen a gyermekkorúaknak szánt oltások veszélyeiről szóló, alaptalan állításaitól.