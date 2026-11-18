Váratlanul meggondolta magát Trump az éjjel, bánkódhat az egyik legnagyobb magyar cég: nem erre számított a Richter
Az elmúlt hetekben záporozó jó hírek után most egy kevésbé pozitív tengerentúli fejleményről számolhatunk be a Richterrel kapcsolatban. A Fehér Ház ugyanis az utolsó pillanatban kihátrált Heidi Overton jelölése mögül, a fiatal doktornő így mégsem kerül az amerikai gyógyszerhatóság (FDA) élére. De mit is jelent ez a magyar gyógyszervállalat számára?
A Richter háza táján igencsak felgyorsultak az események novemberben. A társaság
- a vártál is erősebb negyedéves eredményről és 65 százalékkal megugró nyereségről számolt be,
- majd egész éves pénzügyi céljait is megemelte.
- Ezt követően a gyógyszeripar globális nagyágyújával, az Eli Lilly-vel kötött stratégiai partnerségi megállapodást,
- majd a hét elején egy ausztrál cégfelvásárlással örvendeztette meg részvényeseit.
- A részvényárfolyam ezektől a bejelentésektől is fűtve történelmi csúcsra ért,
- a rali pedig jó eséllyel folytatódhat a Jefferies minden korábbinál magasabb céláremelése alapján.
A hét közepén azonban egy kevésbé kedvező hír érkezett, szintén az Egyesült Államokból.
Donald Trump jelölte, de még a republikánus szenátorokat sem győzte meg Heidi Overton
Élete egyik legfontosabb napja várt volna szerdán a mindössze 37 éves Heidi Overtonra, akinek a az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) élére történő jelöléséről ma szavazott volna az amerikai szenátus egészségügyi bizottsága.
A kifejezetten abortuszellenes, Donald Trump elnök elkötelezett hívének számító orvosnő jelölését azonban alig egy nappal a sorsdöntő szenátusi döntés előtt visszavonta a Fehér Ház, mivel végül még a republikánus párti tagok körében sem kapott egyhangú támogatást, annak dacára, hogy Trump augusztusban maga jelölte Overtont erre a pozícióra.
A hírek szerint a kétpárti meghallgatás során nemcsak a demokrata, hanem egyes republikánus szenátorok is aggodalmukat fejezték ki, hogy az új FDA-jelölt hajlandó-e elhatárolódni a Trump-adminisztráció és az egészségügyi miniszter Robert F. Kennedy Jr. különösen a gyermekkorúaknak szánt oltások veszélyeiről szóló, alaptalan állításaitól.
Miért fontos az FDA a Richternek?
A döntően exportra termelő magyar gyógyszergyártó egyik legfontosabb piaca az Egyesült Államok, ahol vezető készítménye, a cariprazine hatóanyagú Vraylar negyedéves szinten már dollármilliárdos bevételt termel. Az antipszichotikumot az AbbVie értékesíti a tengerentúlon, a forgalom mintegy egyötöde jogdíjbevételként a magyar társaságot illeti.
A Richter legújabb ígéretes saját fejlesztésű készítménye egy esterol hatóanyagú hormonpótló termék, amit a menopauzán átesett nők ösztrogénhiányos tüneteinek enyhítésére szolgál. A gyógyszer Fylrevy néven idén került forgalomba Európában, de a hiánypótló készítményre a tengerentúlon is nagy volna az igény, azt követően, hogy a korábbi szigorú szabályozást követően paradigmaváltás történt a hormonpótló terápiák megítélésében. Az esterol alapú gyógyszer törzskönyvezésére vonatkozó kérelmét októberben fogadta be az FDA, amely várhatóan 2027 harmadik negyedévéig hoz döntést róla.
A hatósági jóváhagyás esetén a Richter terméke lesz az első esterol hatóanyagú menopauzális hormonterápia az Egyesült Államokban, ami így újabb jelentős piacot nyithat meg a magyar társaság számára.
Az új gyógyszer amerikai értékesítési partnerét már meg is találta a Richter az Eli Lilly személyében.
Overton jelölésének elkaszálása azért lehet kedvezőtlen, ha nem is tragikus hír a Richternek, mert a doktornő éppen a magyar társaság egyik kulcsterülete, a nőgyógyászat területén rendelkezik szakmai tapasztalattal.
Orbán Gábor vezérigazgató is a fiatal orvosnő személyét emelte ki múlt héten, amikor a Világgazdaság az amerikai félidős választások következtében megforduló törvényhozási erőviszonyok esetleges hatásairól kérdezett a vállalat harmadik negyedéves eredményeit bemutató sajtótájékoztatóján.
Az amerikai gyógyszerügynökség következő biztosa kifejezetten a női egészségügy területén aktív orvosnő, ezért minden okunk megvan arra, hogy azt gondoljuk, hogy a Richter meg fogja találni a helyét ebben az új környezetben is
– válaszolta lapunknak a cégvezető, aki tavalyi tengerentúli útja során személyesen is felvette a kapcsolatot Overtonnal.
Így, bár a Richter új készítményének engedélyeztetését az FDA-elnök személye közvetlenül nem befolyásolja döntően, mégsem tűnik pozitív fejleménynek.
A határozottan abortuszellenes Overton jelölésének visszavonását a reproduktív jogokért küzdő szervezetek ugyanakkor üdvözölték. Öröm az ürömben, hogy a magyar társaság nőgyógyászati portfóliójának egyik fontos növekedési motorja a Drovelis – az Egyesült Államokban Nextstellis – nevű orális fogamzásgátló.
A Richter részvényei 0,2 százalékkal ereszkedtek a szerda délelőtti tőzsdei kereskedésben. Az idei év eleje óta ugyanakkor közel 40 százalékkal értékelődött fel a magyar gyógyszerrészvény.