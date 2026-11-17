A Richter Gedeon vállalatfelvásárlásimegállapodást (SID) kötött a Mayne Pharma Group Limited-vel, amelynek alapján a magyar gyógyszergyártó társaság 6,4 ausztrál dolláros (AUD) vételáron megszerzi a Mayne Pharma részvényeinek 100 százalékát egy bíróság és részvényesek által jóváhagyott részvényvásárlási ügylet keretében. Az ügyletet hétfő éjfél előtt jelentette be a BÉT honlapján a magyar vállalat.

Ausztrál céget vásrol a Richter / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A részvényenkénti 6,4 AUD összegű vételár hozzávetőlegesen 604 millió ausztrál dollárra (134,6 milliárd forintra) értékeli a Mayne Pharma-t. Ez 99,4 százalékos prémiumot jelent az ausztrál cég részvényeinek 2026 november 16-i záróárfolyamához képes.

A tranzakció finanszírozása teljes mértékben biztosított és a lezárása a szokásos, korlátozott számú feltétel teljesüléséhez kötött, ideértve többek között

a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését,

a Mayne Pharma részvényeseinek jóváhagyását,

valamint a bírósági jóváhagyást.

A felvásárlás megvalósításának további előfeltétele, hogy a Mayne Pharma lezárja nemzetközi üzletágának értékesítését az Evaris Pharma részére, amelyet a társaság 2026. november 6-án jelentett be az Ausztrál Tőzsdén. Az ügylet az Ausztrál Verseny- és Fogyasztóvédelmi Bizottság (ACCC) jóváhagyásához kötött, ugyanakkor nem igényli a Külföldi Befektetéseket Felülvizsgáló Testület FIRB) engedélyét.

Az ausztrál cégnél rábólintottak a Richter ajánlatára, de a végső döntés a részvényeseké

A Mayne Pharma Igazgatósága egyhangúlag azt javasolja a részvényeseknek, hogy szavazzanak a tranzakció mellett, feltéve, hogy nem érkezik kedvezőbb ajánlat, valamint, hogy a független szakértő megállapítása szerint az ügylet a Mayne Pharma részvényeseinek legjobb érdekeit szolgálja és ezt az álláspontját fenntartja. A fenti feltételek teljesülése esetén a Mayne Pharma valamennyi igazgatója jelezte, hogy a tulajdonában levő vagy rendelkezése alatt álló részvények tekintetében a felvásárlás jóváhagyása mellett szavaz.

Az ausztrál társaság három legnagyobb részvényese, a Funicular Funds (9,82 százalék), Bruce Mathieson (6,46 százalék) és a Trium Capital (5,85 százalék) szintén jelezték, hogy a javasolt tranzakció mellett kívánnak szavazni, amennyiben nem érkezik kedvezőbb ajánlat.

Nagy várakozással tekintünk azon új lehetőségek elé, amit ezen akvizíció kínál mindkét vállalat, valamint a betegeink számára egyaránt. Az innováció kulcsszerepet játszott abban, hogy a Richter a nemzetközi piac egyik meghatározó nőgyógyászati szereplőjévé váljon

– mondta el Kovács László, a Richter vezérigazgató-helyettese.