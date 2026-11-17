Óriási hírt adott a nagy magyar cég: visszautasíthatatlan ajánlatot tett, zsebből vásárol ausztrál gyógyszergyártót a Richter – százmilliárdos üzlet a láthatáron
A Richter Gedeon vállalatfelvásárlásimegállapodást (SID) kötött a Mayne Pharma Group Limited-vel, amelynek alapján a magyar gyógyszergyártó társaság 6,4 ausztrál dolláros (AUD) vételáron megszerzi a Mayne Pharma részvényeinek 100 százalékát egy bíróság és részvényesek által jóváhagyott részvényvásárlási ügylet keretében. Az ügyletet hétfő éjfél előtt jelentette be a BÉT honlapján a magyar vállalat.
A részvényenkénti 6,4 AUD összegű vételár hozzávetőlegesen 604 millió ausztrál dollárra (134,6 milliárd forintra) értékeli a Mayne Pharma-t. Ez 99,4 százalékos prémiumot jelent az ausztrál cég részvényeinek 2026 november 16-i záróárfolyamához képes.
A tranzakció finanszírozása teljes mértékben biztosított és a lezárása a szokásos, korlátozott számú feltétel teljesüléséhez kötött, ideértve többek között
- a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését,
- a Mayne Pharma részvényeseinek jóváhagyását,
- valamint a bírósági jóváhagyást.
A felvásárlás megvalósításának további előfeltétele, hogy a Mayne Pharma lezárja nemzetközi üzletágának értékesítését az Evaris Pharma részére, amelyet a társaság 2026. november 6-án jelentett be az Ausztrál Tőzsdén. Az ügylet az Ausztrál Verseny- és Fogyasztóvédelmi Bizottság (ACCC) jóváhagyásához kötött, ugyanakkor nem igényli a Külföldi Befektetéseket Felülvizsgáló Testület FIRB) engedélyét.
Az ausztrál cégnél rábólintottak a Richter ajánlatára, de a végső döntés a részvényeseké
A Mayne Pharma Igazgatósága egyhangúlag azt javasolja a részvényeseknek, hogy szavazzanak a tranzakció mellett, feltéve, hogy nem érkezik kedvezőbb ajánlat, valamint, hogy a független szakértő megállapítása szerint az ügylet a Mayne Pharma részvényeseinek legjobb érdekeit szolgálja és ezt az álláspontját fenntartja. A fenti feltételek teljesülése esetén a Mayne Pharma valamennyi igazgatója jelezte, hogy a tulajdonában levő vagy rendelkezése alatt álló részvények tekintetében a felvásárlás jóváhagyása mellett szavaz.
Az ausztrál társaság három legnagyobb részvényese, a Funicular Funds (9,82 százalék), Bruce Mathieson (6,46 százalék) és a Trium Capital (5,85 százalék) szintén jelezték, hogy a javasolt tranzakció mellett kívánnak szavazni, amennyiben nem érkezik kedvezőbb ajánlat.
Nagy várakozással tekintünk azon új lehetőségek elé, amit ezen akvizíció kínál mindkét vállalat, valamint a betegeink számára egyaránt. Az innováció kulcsszerepet játszott abban, hogy a Richter a nemzetközi piac egyik meghatározó nőgyógyászati szereplőjévé váljon
– mondta el Kovács László, a Richter vezérigazgató-helyettese.
A cégvezető szerint a Mayne meglévő portfóliója, köztük az Estetrol-alapú innovatív kombinált fogamzásgátló készítményünk, valamint a társaság kereskedelmi jelenléte erős alapot biztosít a további növekedéshez, és lehetővé teszi a Richter számára, hogy új terápiás megoldásokat juttassunk el nők millióihoz az Egyesült Államokban, számos olyan terápiás területen is, ahol még jelentős megoldatlan orvosi igény áll fenn.
“Meggyőződésünk, hogy ajánlatunk a Mayne értékét teljes mértékben tükrözi, miközben a Richter részvényesei számára is értéket teremt azáltal, hogy felgyorsítja jelenlétünk bővítését a világ legnagyobb gyógyszerpiacán” – tette hozzá Kovács László.
A Mayne Pharma részvényesei a jelenlegi várakozások szerint 2027. január végén tartandó részvényesi közgyűlésen szavazhatnak a felvásárlásról. Amennyiben a tranzakciót a Mayne Pharma részvényesei jóváhagyják, és a további feltételek is teljesülnek vagy azokról lemondanak, az ügylet végrehajtására a jelenlegi várakozások szerint 2027. márciusában kerülhet sor.
Felpörögtek az események a gyorsjelentés óta
A jelenlegi immár a második jelentős céges megállapodás, amiről a Richter beszámolt a harmadik negyedéves eredményszámok közétételét követően.
A magyar gyóygszergyártó társaság az előző héten a szektor egyik éllovasával, az Eli Lillyvel kött stratégiai partnerséget , melynek értelmében közös nőgyógyászati készítmények fejlesztésében is együttműködik a két társaság, valamint a Lilly kizárólagos forgalmazási jogokat kap a Richter új, Fylrevy nevű hotmonpótló készítményére anna amerikai piacra történő bevezetését követően. Az amerikai óriáscég 15 millió dollár értékben tulajdonrészt is vásárol a magyar vállalatban.
A Richter profitja 65 százalékkal 71,4 milliárd forintra ugrott a harmadik negyedévben, az év első kilenc hónapjában pedig 175 milliárdos nettó nyereséget termelt. A társaság szabad készpénztermelése eközben rekordszintre pörgött, szeptember végén 223,4 milliárd forintos készpénzhegyen ült a társaság. Így valóban biztosítottnak tűnik a tervezett felvásárlás külső források nélküli végehajtása.