Kész meglepetés: hatalmas bejelentést tett a Richter, nagyon jól megy a magyar gyógyszeróriásnak – hamarosan érkezik az új sztárgyógyszer

Megemelte egész éves eredménycéljait a Richter a vártnál erősebb első kilenchavi teljesítmény tükrében. A magyar gyógyszergyártó társaság kedd reggel tette közzé friss időközi jelentését.

Várakozáson felül teljesít idén a Richter / Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

A budapesti központú gyógyszeripari vállalat 695,9 milliárd forint árbevételt termelt 2026 első kilenc hónapjában, ami 2,3 százalékos bővülést jelent éves alapon.

A döntően exportpiacra termelő Richter számára az erős forint továbbra is jelentős ellenszelet jelentett, kilenc százalékponttal visszafogva a forintban kifejezett forgalmat. A devizahatástól megtisztítva, az árfolyamszűrt gyógyszergyártási bevétel 11,7 százalékkal nőtt éves alapon, meghaladva a vezetőség által megcélzott dinamikát.

A bruttó fedezet 1,4 százalékkal 474,1 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított üzemi eredmény (EBIT) hat százalékkal haladta meg a 2025-ös szintet, 216,8 milliárd forintra befutva. Utóbbi ugyancsak gyorsabb növekedést mutat, mint amit a menedzsment az idei évre kijelölt.

A pénzügyi eredmény továbbra is negatív, mintegy 10 milliárd forintos veszteség volt, hasonlóan az egy évvel korábbi periódushoz.

Az adózás előtti eredmény így 209,3 milliárd forintra futott be, ami 6,1 százalékos bővülésnek felel meg.

Az adózott eredmény ezzel párhuzamosan 7,1 százalékkal 175,1 milliárd forintra emelkedett, ami egy részvényre vetítve 956 forintos profitot (EPS) jelent.

A Richtert továbbra is erős cash flow termelés jellemzi, kilenc hónap alatt 223,4 milliárd forintot mutatott ki ezen a soron a társaság. Ez 23,4 milliárd forinttal több a tavalyi bázisnál.

Az árfolyamszűrt (CER) saját tőke megtérülés is kifejezetten magas, 16,9 százalék volt az időszakban.

Hasít a Vraylar, egyre jobban teljesít a nőgyógyászati portfólió is

Az egyes üzletágak közül a CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevételei változatlan árfolyamon 19 százalékkal nőttek, amit a Vraylar töretlen sikere támogatott. Az amerikai értékesítési partner AbbVie nettó értékesítései éves összevetésben 17 százalékkal, 3,04 milliárd dollárra emelkedtek, miközben mind a bipoláris zavar, mind a kiegészítő MDD kezelés területén a teljesítmény rendkívül erős maradt. A Reagila értékesítése változatlan árfolyamon 37 százalékkal nőtt, amit több kiemelkedően teljesítő piac, valamint a szállítások időzítése támogatott.