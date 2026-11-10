Kész meglepetés: hatalmas bejelentést tett a Richter, nagyon jól megy a magyar gyógyszeróriásnak – hamarosan érkezik az új sztárgyógyszer
Megemelte egész éves eredménycéljait a Richter a vártnál erősebb első kilenchavi teljesítmény tükrében. A magyar gyógyszergyártó társaság kedd reggel tette közzé friss időközi jelentését.
A budapesti központú gyógyszeripari vállalat 695,9 milliárd forint árbevételt termelt 2026 első kilenc hónapjában, ami 2,3 százalékos bővülést jelent éves alapon.
A döntően exportpiacra termelő Richter számára az erős forint továbbra is jelentős ellenszelet jelentett, kilenc százalékponttal visszafogva a forintban kifejezett forgalmat. A devizahatástól megtisztítva, az árfolyamszűrt gyógyszergyártási bevétel 11,7 százalékkal nőtt éves alapon, meghaladva a vezetőség által megcélzott dinamikát.
A bruttó fedezet 1,4 százalékkal 474,1 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított üzemi eredmény (EBIT) hat százalékkal haladta meg a 2025-ös szintet, 216,8 milliárd forintra befutva. Utóbbi ugyancsak gyorsabb növekedést mutat, mint amit a menedzsment az idei évre kijelölt.
A pénzügyi eredmény továbbra is negatív, mintegy 10 milliárd forintos veszteség volt, hasonlóan az egy évvel korábbi periódushoz.
Az adózás előtti eredmény így 209,3 milliárd forintra futott be, ami 6,1 százalékos bővülésnek felel meg.
Az adózott eredmény ezzel párhuzamosan 7,1 százalékkal 175,1 milliárd forintra emelkedett, ami egy részvényre vetítve 956 forintos profitot (EPS) jelent.
A Richtert továbbra is erős cash flow termelés jellemzi, kilenc hónap alatt 223,4 milliárd forintot mutatott ki ezen a soron a társaság. Ez 23,4 milliárd forinttal több a tavalyi bázisnál.
Az árfolyamszűrt (CER) saját tőke megtérülés is kifejezetten magas, 16,9 százalék volt az időszakban.
Hasít a Vraylar, egyre jobban teljesít a nőgyógyászati portfólió is
Az egyes üzletágak közül a CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevételei változatlan árfolyamon 19 százalékkal nőttek, amit a Vraylar töretlen sikere támogatott. Az amerikai értékesítési partner AbbVie nettó értékesítései éves összevetésben 17 százalékkal, 3,04 milliárd dollárra emelkedtek, miközben mind a bipoláris zavar, mind a kiegészítő MDD kezelés területén a teljesítmény rendkívül erős maradt. A Reagila értékesítése változatlan árfolyamon 37 százalékkal nőtt, amit több kiemelkedően teljesítő piac, valamint a szállítások időzítése támogatott.
A nőgyógyászati üzletág értékesítési növekedése tovább gyorsult a harmadik negyedévben, így az első három negyedév változatlan árfolyamon számított bevételnövekedése elérte a 11 százalékot. A harmadik negyedévben az összes régióban és minden terápiás szegmensben növekedés volt tapasztalható, beleértve a hagyományos orális fogamzásgátló készítményeket is. Az év első három negyedévének legfontosabb növekedési hajtóerői a Ryeqo, a Lenzetto és a Drovelis voltak.
A biotechnológiai üzletág bevételei változatlan árfolyamon 35 százalékkal emelkedtek az első három negyedévben. A növekedéshez egyaránt hozzájárultak a bioszimiláris készítmények, köztük a teriparatid erős értékesítése és az új termékbevezetések, valamint a CDMO-bevételek.
A general medicines üzletág bevételei változatlan árfolyamon egy százalékkal emelkedtek éves összevetésben kilenc hónap alatt. A harmadik negyedévben a dinamika tovább javult, az értékesítés 17 százalékkal (CER) nőtt az egy évvel korábbi mérsékelt bázishoz képest. A legfontosabb terápiás területek stabilan javuló trendeket mutattak, ugyanakkor a vény nélkül kapható (OTC) készítmények és a nem stratégiai terápiás területek gyengébb teljesítménye továbbra is jelentősen fékezte az üzletág 2026-os eredményeit.
Megemelte idei céljait a Richter, küszöbön az ígéretes új gyógyszer piaci bevezetése
A harmadik negyedév erős teljesítménye lehetővé teszi, hogy ismét emeljük teljes éves előrejelzésünket: immár 10 százalékot meghaladó árbevétel növekedésre és magas tizenpár százalékos tisztított EBIT-növekedésre számítunk változatlan árfolyamon
– hangsúlyozta a jelentés kapcsán Orbán Gábor vezérigazgató.
A cégvezető szerint
- a biotechnológiai üzletág első három negyedéves 35 százalékos bevételnövekedése nyomán a nullszaldó elérése már kézzelfogható közelségbe került.
- A cariprazine továbbra is kiemelkedő teljesítményt nyújt,
- míg a nőgyógyászati üzletág kétszámjegyű növekedést ér el a Ryeqo és a Lenzetto rendkívüli teljesítményének köszönhetően.
„Paradigmaváltás zajlik a hormonterápiák piacán, amely a menopauzakezelések iránti kereslet gyors növekedésében is megmutatkozik. Ez kedvező környezetet teremt új originális készítményünk, a Fylrevy bevezetéséhez, amely 2026 és az azt követő évek egyik kiemelt projektje” – tette hozzá Orbán Gábor.
A Richter részvényei 31 százalékot erősödtek az év eleje óta a pesti tőzsdén.