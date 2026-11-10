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Készpénzhegyen ül a Richter, Orbán Gábor elárulta, jót vár az új amerikai gyógyszerbiztostól: "a női egészségügy területén aktív orvosnő"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Forint ellenszélben is erősen teljesített a magyar gyógyszergyártó társaság, amely egész éves céljait is megemelte. A Vraylar hasít, jövőre mára biotech ületág is nyereséges lehet. A nőgyógyászati igényekkel nehéz lépést tartani, a Fylevy amerikai bevezetése mellett egy 20 millió eurós beruházás hozhat szintlépést a Richternek.
Kadlót Tibor
2026.11.10, 11:57
Frissítve: 2026.11.10, 12:04
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Nagyon erős három hónapról számolhatott be a Richter, amelynek köszönhetően az első kilenchavi teljesítmény is tovább javult, ami lehetővé tette, hogy 2026 egészére vonatkozóan megemelje eredménycéljait a gyógyszergyártó társaság – hangzott el a harmadik negyedéves gyorsjelentését követő sajtótájékoztatón.

Richter, gyógyszergyártó
A Richternek áll a zászló, emelte éves céljait a gyógyszergyártó / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ugyan az erős forint továbbra is ellenszelet jelentett – mintegy 60 milliárd forinttal visszafogva az árbevételt – az árfolyamhatással szűrt (CER) forgalom 11,7 százalékkal bővült, a tisztított üzemi eredmény (EBIT) pedig 25 százalékkal haladta meg a bázist.

Az eddigi teljesítmény elegendő magabiztosságot ad számunkra, hogy ismét megemeljük egész évre vonatkozó céljankat 

– hangsúlyozta a gyógyszergyártó társaság harmadik negyedéves gyorsjelentését követő sajtótájékoztatón Kovács László András, a Richter gazdasági vezérigazgatóhelyettese.

Az árfolyamszűrt forgalom ennek megfelelően több mint 10 százalékkal haladhatja meg a tavalyi szintet, a CER EBIT pedig magas-kétszámjegyű mértékben gyarapodhat. 

Rekordmennyiségű készpénzt termelt a Richter, na de mi lesz a sorsa?

A cash flow dinamikusan, 12 százalékkal 223,4 milliárd forintra emelkedett, minden korábbinál magasabbra. A rekordra futó készpénztermelés mellett az eredményességi mutatók is javultak, köszönhetően annak, hogy az erős forint ezúttal már kisebb ellenszelet jelentett.

A tekintélyes készpénzmenyiségből a befektetők is szívesen látnának újabb felvásárlást, az ezzel kapcsolatos várakozásokat azonban némileg hűtötte Orbán Gábor vezérigazgató.

Az akvizíciós tevékenységünket két korlátozó tényező határozza meg. Viszonylag sok pénz van a világban, a versenytársaknál pedig több, kevés célpontra sok vevő jut, ami nehezíti a tranzakciók végrehajtását. A másik a Richter már jelenleg is komplex működési szerkezete, ami négy üzletágra terjed ki, a lehetséges felvásárlási lehetőségeket ezek is behatárolják

 – magyarázta a cégvezető. Ezzel együtt folyamatosan vizsgálják a piaci lehetőségeket.

Az osztalékpolitikában nincs változás, a cash flow 30-35 százalékát tervezik erre elkölteni. Amennyiben emelkedik a megtermelt készpénz, úgy értelemszerűen a részvényesi juttatásra fordítható összeg is emelkedik. Ezt ugyanakkor adott esetben egy akvizíció és egyéb külső tényezők is befolyásolhatják.

Jók a kormányzati kapcsolatok – itthon és a tengerentúlon egyaránt

Az új magyar kormánnyal jelenleg is intenzív párbeszédet folytatnak, az adminisztráció „hallgató-figyelő” üzemmódban van, ami már önmagában is pozitív Orbán Gábor szerint.

A Világgazdaság kérdésére a vezérigazgató elmondta, hogy az amerikai félidős választások törvényhozási erőviszonyokat átrajzoló eredményének gyógyszeriparra gyakorolt hatását egyelőre nehéz megítélni, mivel nem volt központi témája a kampánynak. A kialakult kettős vezetés vezethet akár patthelyzethez is. A cégvezető ezzel együtt bizakodó.

Az amerikai gyógyszerügynökség (FDA) következő biztosa kifejezetten a női egészségügy területén aktív orvosnő, ezért minden okunk megvan arra, hogy azt gondoljuk, hogy a Richter meg fogja találni a helyét ebben az új környezetben is

 

– mondta Orbán Gábor, aki erről személyesen is meggyőződhetett még tavaly a Heidi Overtonnal folytatott tárgyalása során.

A gyógyszeriparban zajló paradigmaváltás nyertese lehet a Richter

A társaság szerint a gyógyszeriparban paradigmaváltás zajlik a hormonpótlás tekintetében, melynek egyik nyertese a társaság új nőgyógyászati hormonpótló készítménye, a Fylrevy lehet. A Richter felkészült az iparágban zajló változásra, de a nőgyógyászati területen így is kihívást jelent a kínálattal lépést tartani, így tapasztalhatók átmeneti készlethiányok, például a Lanzetto tekintetében.

Szintet lépni 2028-tól tud majd a társaság, egy 20 millió eurós, kapacitásbővítő marosvásárhelyi beruházás megvalósításával.

Az egyes üzletágak közül a biotechnológiai szegmens bővült a legnagyobb mértékben, riportáltan 24 százalékkal, árfolyamszűrten pedig közel 35 százalékkal. A szegmens így már nullszaldós volt, az eredményességi fordulat jövőre történhet meg.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 000 HUF 0 / +0,31 %
Forgalom: 4 360 230 700 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Vraylar forgalma 17 százalékkal bővült. A csúcskészítménynek számító antipszichotikum 11 éve van az amerikai piacon, idén már több mint három milliárd dollár árbevételt szállított, és továbbra is kiemelkedő növekedésre képes.

A nőgyógyászati portfólió értékesítése is kétszámjegyű mértékben nőtt, és a jövőben is dinamikus bővülése számít a vállalat.
 

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