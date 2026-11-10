Készpénzhegyen ül a Richter, Orbán Gábor elárulta, jót vár az új amerikai gyógyszerbiztostól: "a női egészségügy területén aktív orvosnő"

Nagyon erős három hónapról számolhatott be a Richter, amelynek köszönhetően az első kilenchavi teljesítmény is tovább javult, ami lehetővé tette, hogy 2026 egészére vonatkozóan megemelje eredménycéljait a gyógyszergyártó társaság – hangzott el a harmadik negyedéves gyorsjelentését követő sajtótájékoztatón.

A Richternek áll a zászló, emelte éves céljait a gyógyszergyártó / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ugyan az erős forint továbbra is ellenszelet jelentett – mintegy 60 milliárd forinttal visszafogva az árbevételt – az árfolyamhatással szűrt (CER) forgalom 11,7 százalékkal bővült, a tisztított üzemi eredmény (EBIT) pedig 25 százalékkal haladta meg a bázist.

Az eddigi teljesítmény elegendő magabiztosságot ad számunkra, hogy ismét megemeljük egész évre vonatkozó céljankat

– hangsúlyozta a gyógyszergyártó társaság harmadik negyedéves gyorsjelentését követő sajtótájékoztatón Kovács László András, a Richter gazdasági vezérigazgatóhelyettese.

Az árfolyamszűrt forgalom ennek megfelelően több mint 10 százalékkal haladhatja meg a tavalyi szintet, a CER EBIT pedig magas-kétszámjegyű mértékben gyarapodhat.

Rekordmennyiségű készpénzt termelt a Richter, na de mi lesz a sorsa?

A cash flow dinamikusan, 12 százalékkal 223,4 milliárd forintra emelkedett, minden korábbinál magasabbra. A rekordra futó készpénztermelés mellett az eredményességi mutatók is javultak, köszönhetően annak, hogy az erős forint ezúttal már kisebb ellenszelet jelentett.

A tekintélyes készpénzmenyiségből a befektetők is szívesen látnának újabb felvásárlást, az ezzel kapcsolatos várakozásokat azonban némileg hűtötte Orbán Gábor vezérigazgató.

Az akvizíciós tevékenységünket két korlátozó tényező határozza meg. Viszonylag sok pénz van a világban, a versenytársaknál pedig több, kevés célpontra sok vevő jut, ami nehezíti a tranzakciók végrehajtását. A másik a Richter már jelenleg is komplex működési szerkezete, ami négy üzletágra terjed ki, a lehetséges felvásárlási lehetőségeket ezek is behatárolják

– magyarázta a cégvezető. Ezzel együtt folyamatosan vizsgálják a piaci lehetőségeket.

Az osztalékpolitikában nincs változás, a cash flow 30-35 százalékát tervezik erre elkölteni. Amennyiben emelkedik a megtermelt készpénz, úgy értelemszerűen a részvényesi juttatásra fordítható összeg is emelkedik. Ezt ugyanakkor adott esetben egy akvizíció és egyéb külső tényezők is befolyásolhatják.