A PKO BP Securities 12 500 forintról 16 500 forintra emelte a Richter célárfolyamát, az ajánlást pedig tartásról vételre javította - írta pénteken az Equilor Befektetési Zrt.

Hatalmas céláremelés érkezett a Richterre, ilyen optimista prognózis eddig még nem látott napvilágot / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Rekordcélárat kapott a Richter

Az új célár több mint 21 százalékkal szárnyalja túl a Richter jelenlegi 13 600 forintos kurzusát.

A lengyelek céláremelésével a Londoni Tőzsdecsoport, vagyis az LSEG elemzői konszenzusa is 14 017 forintra, míg a mediáncélár 14 473 forintra nőtt, csaknem 900 forinttal meghaladva a péntek délelőtti árszintet.

Az elemzők ajánlási konszenzusa pedig egyértelműen vétel.

Az elemzői konszenzus kosarát alkotó elemzőházak közül amúgy már négyen módosították prognózisukat. Egy brókercég csökkentette, míg három növelte a célárat.

Az egyedüli csökkentő a franci-német ODDO BHF, amely 14 000 forintra vágta a várakozást.

A célárfolyamukat emelő stratégák közül az Erste új célára 14 945 forint, az amerikai Jefferiesé 15 774 forint, míg a brit HSBC-é 14 000 forint.

Egyébként is formába lendült a gyógyszergyártó

A Richter amúgy az utóbbi időben több pozitív hírt tett közzé. Ezek közé tartozik például, hogy szájon át szedhető fogyasztószer fejlesztésére kötött nemzetközi megállapodást, illetve, hogy egy nőgyógyászati fókuszú ausztrál céget vásárolt, de a legnagyobb port vélhetően az verte fel, hogy kizárólagos licencmegállapodást kötött az Ely Lilly-vel új, innovatív nőgyógyászati gyógyszerek fejlesztésére, ráadásul a világ legnagyobb gyógyszercégei közé tartozó amerikai vállalat részesedést is szerez a Richterben.

November 10-én pedig publikálta harmadik negyedéves gyorsjelentését is, amely olyannyira jól sikerült, hogy felfelé módosította a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó várakozásait is a magyar gyógyszergyártó vállalat. Bár a Richtert továbbra is fékezi az erős forint, a Vraylar azonban meggyőzően teljesít, és egyre jobban húz a nőgyógyászati portfólió is. Ráadásul küszöbön az ígéretes saját fejlesztésű termék piacra lépése is - emelték ki a beszámoló bemutatásakor.