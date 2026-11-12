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Breaking: történelmi csúcson a Richter és a Magyar Telekom is, megroggyant viszont a forint

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A BUX mégis gyengült csütörtökön. Hiába lőtt ki a Richter és a Magyar Telekom is, a Mol és az OTP visszahúzta az indexet.
Murányi Ernő
2026.11.12, 17:21
Frissítve: 2026.11.12, 17:43
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A globális tőkepiaci fejleményeket csütörtökön elsősorban az Nvidia vezetőségi válsága, Jensen Huang vezérigazgató lemondása határozta meg, ami világszerte eladási hullámot indított el a technológiai és félvezetőipari részvények körében. A hangulatot emellett a közel-keleti feszültségek miatt emelkedő olajárak és az inflációs aggodalmak is rontották.

richter_LUS_8753 Richter
Breaking: történelmi csúcson a Richter és a Magyar Telekom is, megroggyant viszont a forint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Nvidia nyitóára 14 százalékkal zuhant, miután a cég igazgatótanácsa bejelentette Jensen Huang vezérigazgató lemondását a magánéleti botrányai - köztük egy feltételezett kínai kémnővel folytatott viszonya - miatt. Az átmeneti vezérigazgatói posztot Colette Kress pénzügyi igazgató vette át. Később ugyan felfelé indult a mélypontról az árfolyam, ám még a BÉT kicsengetése idején is 5,4 százalék volt a mínusz.

Míg tehát az Nvidia és a felhőszolgáltató Nebius Group jelentős veszteséget szenvedett el, a rivális chipgyártók, mint például az AMD és a Broadcom árfolyama emelkedésnek indult.

A technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite, az S&P 500 és a Dow Jones-index is csökkenéssel indította a napot.

Az európai részvénypiacok a szerdai rekorddöntés után csütörtökön óvatosan és vegyesen mozogtak, a délutáni órákban azonban az amerikai nyitás hatására stagnálásközeli szintre kerültek.

A Bloomberg és az AFP jelentései szerint a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos remények halványulása felfelé hajtotta a nyersolaj árát. A WTI típusú nyersolaj hordónkénti ára 0,4 százalékkal 86,87 dollárra, míg a Brenté 0,9 százalékkal, 93,60 dollárra emelkedett, ami tovább fűtötte az inflációs és kamatemelési aggodalmakat.

Az euró gyengült a dollárral szemben, a keresztárfolyam 1,1059 dollár körül alakult a szerdai 1,1092-es szint után.

Bombahírre száguldott a Richter

Az OTP árfolyama 1,3 százalékos gyengüléssel, 41 960 forinton zárt.                 .

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 41 960 HUF 0 / -1,27 %
Forgalom: 11 161 278 250 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol még ennél is nagyobb mínuszba került, az olajrészvény kurzusa 2,6 százalékkal, 4822 forintra zuhanva zárta a napot.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 822 HUF 0 / -2,59 %
Forgalom: 3 732 403 356 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kora reggel szenzációs hírt közlő Richter árfolyama viszont 3,4 százalékkal, 13 590 forintos új történelmi csúcsra száguldott.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 13 590 HUF 0 / +3,35 %
Forgalom: 10 726 010 320 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom sem maradt ki a jóból, 2,1 százalékos ralival, 2982 forinton búcsúzott a parkettől, szintén megjavítva eddigi rekordját. A távközlési részvény kurzusa maholnap átlépheti a 3000 forintos álomhatárt.

Kérdés, valaha történt-e már ilyen, hogy ugyanaznap két magyar vezető részvény is rekordot döntött. 

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 982 HUF 0 / +2,12 %
Forgalom: 2 398 141 086 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A BUX-ot ellenben visszahúzta a két betliző blue chip, a záróértéke ezért 0,2 százalékkal, 146 253 pontra süllyedt. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 28,5 milliárd forintot.  

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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Míg a kora délelőtti órákban az euró még 364 forint körül, a dollár pedig 328 forint alatt is járt, a délutáni kereskedésben a hazai fizetőeszköz látványosan veszített értékéből. Délután 5 óra körül  - vélhetően a dollárerősödés és a szigorodó amerikai kamatvárakozások miatt - az euró árfolyama 365,5 forint, a dollár jegyzése pedig 330,4 forint fölé emelkedett.

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu