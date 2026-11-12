Breaking: történelmi csúcson a Richter és a Magyar Telekom is, megroggyant viszont a forint

A globális tőkepiaci fejleményeket csütörtökön elsősorban az Nvidia vezetőségi válsága, Jensen Huang vezérigazgató lemondása határozta meg, ami világszerte eladási hullámot indított el a technológiai és félvezetőipari részvények körében. A hangulatot emellett a közel-keleti feszültségek miatt emelkedő olajárak és az inflációs aggodalmak is rontották.

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Az Nvidia nyitóára 14 százalékkal zuhant, miután a cég igazgatótanácsa bejelentette Jensen Huang vezérigazgató lemondását a magánéleti botrányai - köztük egy feltételezett kínai kémnővel folytatott viszonya - miatt. Az átmeneti vezérigazgatói posztot Colette Kress pénzügyi igazgató vette át. Később ugyan felfelé indult a mélypontról az árfolyam, ám még a BÉT kicsengetése idején is 5,4 százalék volt a mínusz.

Míg tehát az Nvidia és a felhőszolgáltató Nebius Group jelentős veszteséget szenvedett el, a rivális chipgyártók, mint például az AMD és a Broadcom árfolyama emelkedésnek indult.

A technológiai túlsúlyos Nasdaq Composite, az S&P 500 és a Dow Jones-index is csökkenéssel indította a napot.

Az európai részvénypiacok a szerdai rekorddöntés után csütörtökön óvatosan és vegyesen mozogtak, a délutáni órákban azonban az amerikai nyitás hatására stagnálásközeli szintre kerültek.

A Bloomberg és az AFP jelentései szerint a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos remények halványulása felfelé hajtotta a nyersolaj árát. A WTI típusú nyersolaj hordónkénti ára 0,4 százalékkal 86,87 dollárra, míg a Brenté 0,9 százalékkal, 93,60 dollárra emelkedett, ami tovább fűtötte az inflációs és kamatemelési aggodalmakat.

Az euró gyengült a dollárral szemben, a keresztárfolyam 1,1059 dollár körül alakult a szerdai 1,1092-es szint után.

Bombahírre száguldott a Richter

Az OTP árfolyama 1,3 százalékos gyengüléssel, 41 960 forinton zárt. .