A Richter részvényeit nem tudta fellendíteni a kedd reggel bejelentett cégfelvásárlási bejelentés, a célpontként megjelölt Mayne Pharma részvényei viszont fennállásuk legerősebb napját zárva 87 százalékot raliztak az ausztrál tőzsdén.

Régóta túlmutat az európai piacon a Richter tevékenysége, ausztrál céggel léphet előre az Egyesült Államokban / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Richter részvényeként 6,4 ausztrál dollárért vásárolná meg a nőgyógyászati készítményekre specializálódott vállalatot, amit ez 604 millió dollárra – mintegy 135 milliárd forintra – értékel. A társaság papírjai kedden szinte teljesen be is töltötték a felvásárlási ajánlatban szereplő árfolyamot.

A prémium meglehetősen jelentősnek tűnik, tekintve, hogy a Mayne alig termel nyereséget

– értékelt Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője. Szerinte ez ugyanakkor egy olyan szükséges lépés, ami megkönnyíti a vállalat menopauzára kifejlesztett gyógyszerének, a Fylrevynek a tervezett amerikai piaci bevezetését. A készítmény jelenleg hatósági engedélyeztetésre vár az Egyesült Államokban, amiről legkésőbb 2027 harmadik negyedévére várható döntés.

Milyen céget kap 135 milliárd forintért a Richter?

Alapvetően hasonlóan látja több más elemzőház is a ma reggel bejelentett Mayne Pharma-ügyletet. A Richter legújabb akvizíciós célpontja egy specializált gyógyszervállalat, melynek részvényeit ugyan az ausztrál tőzsdén jegyzik, és gyártókapacitása is a déli kontinensen található, de az Egyesült Államokban tölt be vezető szerepet a bőrgyógyászat és a nőgyógyászati készítmények területén. Emellett világszerte szerződéses gyógyszerfejlesztési és -gyártási szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei számára.

A társaság árbevétele hat százalékkal 383,7 millió ausztrál dollárra csökkent az augusztusban zárt 2026-os pénzügyi évben. Ebben az időszakban 24,5 millió dollár adózott nyereséget termelt, a csekély összeg már eredményességi fordulatot jelent az egy évvel korábban elkönyvelt, 93,8 milliós veszteség után.