Magas árat fizet a Richter egy ausztrál cégért, ami új piacot nyithat számára az Egyesült Államokban
A Richter részvényeit nem tudta fellendíteni a kedd reggel bejelentett cégfelvásárlási bejelentés, a célpontként megjelölt Mayne Pharma részvényei viszont fennállásuk legerősebb napját zárva 87 százalékot raliztak az ausztrál tőzsdén.
A Richter részvényeként 6,4 ausztrál dollárért vásárolná meg a nőgyógyászati készítményekre specializálódott vállalatot, amit ez 604 millió dollárra – mintegy 135 milliárd forintra – értékel. A társaság papírjai kedden szinte teljesen be is töltötték a felvásárlási ajánlatban szereplő árfolyamot.
A prémium meglehetősen jelentősnek tűnik, tekintve, hogy a Mayne alig termel nyereséget
– értékelt Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője. Szerinte ez ugyanakkor egy olyan szükséges lépés, ami megkönnyíti a vállalat menopauzára kifejlesztett gyógyszerének, a Fylrevynek a tervezett amerikai piaci bevezetését. A készítmény jelenleg hatósági engedélyeztetésre vár az Egyesült Államokban, amiről legkésőbb 2027 harmadik negyedévére várható döntés.
Milyen céget kap 135 milliárd forintért a Richter?
Alapvetően hasonlóan látja több más elemzőház is a ma reggel bejelentett Mayne Pharma-ügyletet. A Richter legújabb akvizíciós célpontja egy specializált gyógyszervállalat, melynek részvényeit ugyan az ausztrál tőzsdén jegyzik, és gyártókapacitása is a déli kontinensen található, de az Egyesült Államokban tölt be vezető szerepet a bőrgyógyászat és a nőgyógyászati készítmények területén. Emellett világszerte szerződéses gyógyszerfejlesztési és -gyártási szolgáltatásokat is nyújt ügyfelei számára.
A társaság árbevétele hat százalékkal 383,7 millió ausztrál dollárra csökkent az augusztusban zárt 2026-os pénzügyi évben. Ebben az időszakban 24,5 millió dollár adózott nyereséget termelt, a csekély összeg már eredményességi fordulatot jelent az egy évvel korábban elkönyvelt, 93,8 milliós veszteség után.
- Az amerikai piac a teljes árbevétel 82 százalékát,
- a nőgyógyászati üzletág a forgalom 46 százalékát adta.
A cég értékesíti a tengerentúlon a Richter természetes ösztrogént tartalmazó Drovelis fogamzásgátlójának amerikai verzióját Nextstellis néven, ami tavaly 45,2 millió dolláros árbevételt termelt.
Az amerikai piaci jelenlétét erősítheti a magyar gyógyszergyártó
Az Ersténél összességében pozitív hírként értékelik a Richter határozott stratégiai lépését, amellyel tovább erősítheti jelenlétét az amerikai nőgyógyászati piacon. Miró József vezető elemző szerint a tranzakció legfontosabb indoka a Richter szempontjából a Mayne Pharma meglévő termékportfóliója, valamint az amerikai piacon több terápiás területen, köztük a nőgyógyászatban, meglévő erős pozíciója.
A Mayne Pharma stratégiailag nagyon jól illeszkedik a Richterhez, mivel lehetőséget teremt a kiemelten fontos amerikai piacon történő további terjeszkedésre, miközben tovább erősíti a Richter pozícióját a nőgyógyászati szegmensben. Mindez indokolhatja azt a meglehetősen jelentős prémiumot, amelyet a Richter hajlandó megfizetni az akvizíció során
– hangsúlyozta az Erste stratégája.
„Ha a tranzakció keresztülmegy, akkor a Richter egyrészt kezébe veszi a Nextstellis amerikai értékesítését, és az így kezébe kerülő amerikai értékesítési hálózaton keresztül megvalósíthatja a Fylrevy amerikai értékesítését, ha az FDA jóváhagyja” – tette hozzá Miró József.
A teljes infrastruktúra teljes vételárát 500 millió ausztrál dollár körülire becsüli az Erste vezető elemzője, mivel a Mayne Pharma nettó 40 millió ausztrál dollárral rendelkezik a könyveiben, és az egyik üzletágának folyamatban lévő eladásából még befolyik 55,5 millió ausztrál dollár is a kasszájába.
Mindent egybevetve, egy okos tranzakciót láthatunk, amely elvezethet egy a világ legnagyobb gyógyszerpiacán való saját jogú jelenléthez. Ha pedig ez nem sikerülne, akkor még mindig ott van az Ely Lilly opció
– összegzett az Erse vezető elemzője.