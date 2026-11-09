Őrület, mi vár a Richterre, órákon belül kiderül az igazság: az erejét vesztett forint és a dollármilliárdos csúcsgyógyszer hajtja
Dinamikus növekedésről számolhat be a kedd reggel érkező harmadik negyedéves gyorsjelentésében a Richter. A magyar gyógyszergyártótól minden főbb soron kétszámjegyű növekedésre számítanak az elemzők.
A társaság árbevétele éves alapon 13,7 százalékkal 244,1 milliárd forintra emelkedhetett a Bloomberg által összeállított elemzői konszenzus alapján.
Az üzemi eredmény (EBIT) ennél is nagyobb mértékben, közel harmadával ugorhatott meg, így átléphette a 84 milliárd forintot a szeptember végén zárult három hónapban.
A bruttó fedezet 17 százalékkal haladhatta meg a tavalyi szintet, a bruttó fedezethányad pedig 2,1 százalékponttal 68,9 százalékra javulhatott.
Az adózott eredményt 61,6 milliárd forintra futhat be, ami több mint 40 százalékkal múlhatja felül a 2025-ös bázisértéket.
A döntő mértékben exportpiacra szállító, így bevételének több mint 90 százalékát devizában – dollárban, euróban és orosz rubelben – realizáló gyógyszeripari vállalatnak segíthetett a forint harmadik negyedévben látott erősödésének elakadása, ami a pénzügyi eredmény javulásán keresztül támogathatta az eredménytermelést.
Kedvező előjel emellett az is, hogy a Richter vezető készítménye, a cariprazine hatóanyagú Vraylar amerikai értékesítése 14 százalékkal bővül t a tengerentúli partner AbbVie október végén közzétett jelentése alapján. Az antipszichtikum 1,07 milliárd dolláros egyesült államokbeli forgalmából csaknem 200 millió dollár, azaz mintegy 65 milliárd forint royalty bevétel illeti, ami szintén közvetlenül az eredményt gyarapítja.
A K&H és az Erste is hatalmas profitugrásra számít a Richtertől
‚,A Richter főbb szegmenseiben egyaránt bevételnövekedés várható éves alapon 2026 harmadik negyedévében. Ugyan az éves dinamikát továbbra sem segíti a forint erősödése a dollárral és az euróval szemben, viszont az erős árfolyamszűrt bevételi dinamika, amit az első félévben is láthattunk, a harmadik negyedévben folytatódhatott” – hangsúlyozta Mohácsi Mihály, K&H Értékpapír elemzője.
A K&H-nál konszenzus alatti, 229,4 milliárd forintos bevételre számítanak, és a 157,8 milliárd forintra becsült bruttó fedezet, valamint a 72,8 milliárdos EBIT is pesszimistább az átlagos becslésnél. Az adózott nyereség tekintetében azonban a konszenzusnál lényegesen magasabb eredményre számítanak.
A pénzügyi eredménysoron várhatóan erősebb negyedévet után zárhatott a Richter a kifejezetten gyenge második negyedév után, ahogy a forint erősödő trendje az euróval szemben megfordult a harmadik negyedév során. Így nettó profit soron 71,8 milliárd forintot realizálhatott a társaság 2026 harmadik negyedévében, ami több mint 65 százalékos éves növekedést jelentene a gyengébb tavalyi bázishoz képest
– magyarázta Mohácsi Mihály.
Hasonló trendeket valószínűsítenek az Ersténél is, ahol a K&H-éval pontosan megegyező, 229,4 milliárdos árbevételt várnak.
- A kelet-európai piacokon az oroszországi értékesítés erősödése javíthatta a bevételt,
- miközben Nyugat-Európában megmaradt a társaság lendülete.
- A Vraylar amerikai értékesítésének növekedéséből származó előnyöket ugyanakkor részben ellensúlyozta a forint előző évhez képest erősödő árfolyama, így az amerikai értékesítés csak 6 százalékkal bővülhetett.
Az osztrák bankház szerint a royalty bevételek emelkedése továbbra is támogathatja a bruttó marzs alakulását, amely így a viszonylag magas szinten, 68,3 százalékon maradhatott. Az erős működési költségkontrollnak köszönhetően az EBIT-marzs várhatóan 31,3 százalékon maradt, az EBIT pedig elérhette a 71,9 milliárd forintot.
A nettó nyereség tekintetében az Erste ceruzája is vastagabbanon fogott a konszenzusnál: 60 százalékkal megugró, 69,2 milliárd forintos adózás utáni eredményt várva, amihez érdemben hozzájárulhatott, hogy az előző évi árfolyam veszteséggel szemben a negyedévben árfolyam nyeresége keletkezhetett a Richternek.
Óvatos az Equior, már a Vraylar utódjára várnak a befektetők
A szélesebb elemzői körhöz képest visszafogottabb teljesítményre számít az Equilor. A magyar brókercég úgy kalkulál, a bevétel csupán 1,6 százalékkal, 218,1 milliárd forintra nőhetett.
A bruttó fedezet a Vraylar növekvő súlya miatt 4,4 százalékkal, 149,7 milliárd forintra emelkedhetett, ugyancsak lényegesen szerényebb mértékben a konszenzusos várakozásnál. A magasabb kutatás-fejlesztési kiadások miatt a tisztított EBIT 0,7 százalékkal, az EBIT pedig 1,1 százalékal mérséklődhetett. A nettó eredmény 61,2 milliárd forintra futhat be az Equilor szerint, ez 41 százalékos növekedést jelentene.
Czibere Ákos elemző felhívta rá a figyelmet, hogy a Richter jelentése rekordközeli részvényárfolyam mellett érkezik.A további árfolyamemelkedés legfőbb akadálya azonban nem az árazás, hanem a piaci bizonytalanság lehet.
Történelmi összevetésben a mostani árazás nem kiugró: 2016-2017-ben 14-15-ös, 2018-2021 között 11-es előretekintő P/E szorzón forgott a részvény. Amíg nem látszik egyértelműen a cariprazine utódja, egy konszenzus feletti jelentés sem hozhat kiugróan pozitív reakciót
– vetítette előre az Equilor elemzője.
A Richter kurzusa a múlt pénteki záróár környékén oldalazott hétfő délután, az év eleje óta ugyanakkor bő 30 százalékkal nőtt a gyógyszervállalat tőzsdei értéke.