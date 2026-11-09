Őrület, mi vár a Richterre, órákon belül kiderül az igazság: az erejét vesztett forint és a dollármilliárdos csúcsgyógyszer hajtja

Dinamikus növekedésről számolhat be a kedd reggel érkező harmadik negyedéves gyorsjelentésében a Richter. A magyar gyógyszergyártótól minden főbb soron kétszámjegyű növekedésre számítanak az elemzők.

Kedd reggel számol be a harmadik negyedév teljesítményéről a Richter / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A társaság árbevétele éves alapon 13,7 százalékkal 244,1 milliárd forintra emelkedhetett a Bloomberg által összeállított elemzői konszenzus alapján.

Az üzemi eredmény (EBIT) ennél is nagyobb mértékben, közel harmadával ugorhatott meg, így átléphette a 84 milliárd forintot a szeptember végén zárult három hónapban.

A bruttó fedezet 17 százalékkal haladhatta meg a tavalyi szintet, a bruttó fedezethányad pedig 2,1 százalékponttal 68,9 százalékra javulhatott.

Az adózott eredményt 61,6 milliárd forintra futhat be, ami több mint 40 százalékkal múlhatja felül a 2025-ös bázisértéket.

A döntő mértékben exportpiacra szállító, így bevételének több mint 90 százalékát devizában – dollárban, euróban és orosz rubelben – realizáló gyógyszeripari vállalatnak segíthetett a forint harmadik negyedévben látott erősödésének elakadása, ami a pénzügyi eredmény javulásán keresztül támogathatta az eredménytermelést.

Kedvező előjel emellett az is, hogy a Richter vezető készítménye, a cariprazine hatóanyagú Vraylar amerikai értékesítése 14 százalékkal bővül t a tengerentúli partner AbbVie október végén közzétett jelentése alapján. Az antipszichtikum 1,07 milliárd dolláros egyesült államokbeli forgalmából csaknem 200 millió dollár, azaz mintegy 65 milliárd forint royalty bevétel illeti, ami szintén közvetlenül az eredményt gyarapítja.

A K&H és az Erste is hatalmas profitugrásra számít a Richtertől

‚,A Richter főbb szegmenseiben egyaránt bevételnövekedés várható éves alapon 2026 harmadik negyedévében. Ugyan az éves dinamikát továbbra sem segíti a forint erősödése a dollárral és az euróval szemben, viszont az erős árfolyamszűrt bevételi dinamika, amit az első félévben is láthattunk, a harmadik negyedévben folytatódhatott” – hangsúlyozta Mohácsi Mihály, K&H Értékpapír elemzője.

A K&H-nál konszenzus alatti, 229,4 milliárd forintos bevételre számítanak, és a 157,8 milliárd forintra becsült bruttó fedezet, valamint a 72,8 milliárdos EBIT is pesszimistább az átlagos becslésnél. Az adózott nyereség tekintetében azonban a konszenzusnál lényegesen magasabb eredményre számítanak.

A pénzügyi eredménysoron várhatóan erősebb negyedévet után zárhatott a Richter a kifejezetten gyenge második negyedév után, ahogy a forint erősödő trendje az euróval szemben megfordult a harmadik negyedév során. Így nettó profit soron 71,8 milliárd forintot realizálhatott a társaság 2026 harmadik negyedévében, ami több mint 65 százalékos éves növekedést jelentene a gyengébb tavalyi bázishoz képest

– magyarázta Mohácsi Mihály.