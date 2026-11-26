Jöhet a Richter szájon át szedhető fogyasztószere - már ki is terjesztették a partnerséget az Adalvóval
Egy új, generikus szájon át szedhető szemaglutidra vonatkozó közös fejlesztési megállapodást kötött a Richter Gedeon és az Adalvo, tovább bővítve a GLP-1 terápiák területén kialakított stratégiai partnerségüket - jelentette be csütörtök reggel a magyar gyógyszergyártó.
A Richter és az Adalvo javítja a komplex kezelések hozzáférhetőségét
Az injekciós testsúlykezelési és diabétesz-terápiák fejlesztésében kialakított sikeres együttműködésre építve az új megállapodás az orálisan alkalmazható terápiák területére is kiterjeszti a felek partnerségét. Az orális alkalmazás a metabolikus betegségek kezelésének egyik meghatározó, új generációs platformja, amely jelentős tudományos, formulálási és gyártási komplexitással jár.
A terápiás megközelítések folyamatos fejlődésével a szájon át alkalmazható készítmények lehetőséget kínálnak a betegek igényeinek és preferenciáinak szélesebb körű kielégítésére. A szájon át szedhető szemaglutid jól példázza a GLP-1 terápiák fejlődését, mivel az injekciós adagolási formán túl új kezelési alternatívát biztosít, tovább szélesítve a betegek és az egészségügyi ellátórendszerek rendelkezésére álló terápiás lehetőségeket.
Az együttműködés a felek azon törekvését tükrözi, hogy tudományos szakértelemre, rugalmas ellátási háttérre és költséghatékony fejlesztésre építve javítsák a komplex terápiákhoz való hozzáférést. Az értéklánc mentén meglévő, egymást kiegészítő erősségeikre építő közös fejlesztési modell révén az Adalvo és a Richter célja, hogy felgyorsítsa a magas színvonalú kezelések világszintű hozzáférhetőségét, és megfeleljen a jövőbeli piaci igényeknek is.
Az Adalvo-val kialakított partnerségünk tovább erősödik, ami jól példázza az egymást kiegészítő szakértelemre épülő együttműködés értékét az összetett generikus GLP-1 programok fejlesztésében. Az injekciós készítmények terén folytatott sikeres közös munkánkra építve ez a megállapodás tovább bővíti kapcsolatunkat, és támogatja azon stratégiai célunkat, hogy a metabolikus betegségek területén széles és differenciált portfólióval rendelkezzünk, kedvező alapot biztosítva a terápiás terület jövőbeli növekedési lehetőségeinek kiaknázásához
- emelte ki Szolyák Tamás, a Richter kereskedelmi igazgatója.
Anil Okay, az Adalvo vezérigazgatója pedig azt hangsúlyozta, hogy
a metabolikus betegségek kezelésének jövőjét nem egyetlen hatóanyag vagy gyógyszerforma határozza meg, hanem az, hogy a betegek és az egészségügyi rendszerek számára szélesebb körű választási lehetőségeket, könnyebb hozzáférést és kényelmesebb terápiás megoldásokat tudjunk biztosítani A Richterrel fennálló együttműködésünk kiterjesztése az orális szemaglutidra pontosan ezt a szemléletet tükrözi.
Majd hozzátette:
a közös fejlesztésekre, az egymást kiegészítő szakértelemre és a betegek hozzáférésének bővítése iránti hosszú távú elkötelezettségre építve olyan együttműködést hoztunk létre, amely mindkét vállalat stratégiai céljait támogatja. Az orális szemaglutid napjaink egyik legígéretesebb lehetőségét kínálja a metabolikus betegségek kezelésében, és meggyőződésünk, hogy ez az együttműködés mindkét vállalat számára kedvező növekedési lehetőségeket teremt.
Az Adalvo a vezető globális B2B gyógyszeripari vállalatok egyike, amely differenciált portfólióval rendelkezik a speciális generikumok, peptidek, bioszimiláris készítmények és márkázott termékek területén. A vállalat teljes körű platformja a portfóliókiválasztástól a fejlesztésen, a szabályozási folyamatokon és az ellátás biztosításán át a kereskedelmi licencbeadásig lefedi a teljes értékláncot, lehetővé téve partnerei számára a termékek piacra jutásának felgyorsítását, miközben hosszú távon is megbízható ellátást biztosít.
Több mint 30 technológiai platformra építve, valamint több mint 170 gyógyszeripari vállalattal és 140-nél is több országban kialakított partnerkapcsolataira támaszkodva az Adalvo egy skálázható és reprodukálható üzleti modellt alakított ki, amelyet a korai piacra lépés terén elért eredményei is alátámasztanak. A svájci központú, az EQT támogatásával működő Adalvo elkötelezett amellett, hogy innovatív és magas hozzáadott értékű gyógyszeripari megoldásokkal javítsa a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését világszerte.
Nem ez volt az első, felek közötti együttműködés
A Richter korábban már stratégiai partnerségre lépett az Adalvóval
- az injekciós szemaglutid (2025. május 6.). a krónikus kezelésére szolgáló, injekciós szemaglutid-készítmény (a Novo Nordisk Wegovy® termékének generikus változata) fejlesztésére. A globális jogokra kiterjedő szerződés értelmében a felek megosztják a fejlesztési költségeket és a nettó nyereséget, a Richter pedig jogosulttá vált az Adalvo szerződéses gyártói (CMO) hálózatának használatára, illetve bizonyos feltételek mellett a saját üzemeiben történő gyártásra is.
- a felek idén augusztusban aztán kiterjesztették partnerségüket az injeciós tirzepatid hatóanyagú terápiák - az Eli Lilly Mounjaro® és Zepbound® készítményeinek generikus változatai - közös fejlesztésére és ellátására, mind a 2-es típusú cukorbetegség, mind az elhízás kezelésében. Ez a megállapodás közös beruházásra, kettős ellátási láncra és költséghatékonyságra épül, hogy az originális szabadalmak lejáratakor nagy volumenben léphessenek piacra.