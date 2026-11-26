Egy új, generikus szájon át szedhető szemaglutidra vonatkozó közös fejlesztési megállapodást kötött a Richter Gedeon és az Adalvo, tovább bővítve a GLP-1 terápiák területén kialakított stratégiai partnerségüket - jelentette be csütörtök reggel a magyar gyógyszergyártó.

Jöhet majd a Richter szájon át szedhető fogyasztószere - már ki is terjesztették a partnerséget az Adalvóval / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Richter és az Adalvo javítja a komplex kezelések hozzáférhetőségét

Az injekciós testsúlykezelési és diabétesz-terápiák fejlesztésében kialakított sikeres együttműködésre építve az új megállapodás az orálisan alkalmazható terápiák területére is kiterjeszti a felek partnerségét. Az orális alkalmazás a metabolikus betegségek kezelésének egyik meghatározó, új generációs platformja, amely jelentős tudományos, formulálási és gyártási komplexitással jár.

A terápiás megközelítések folyamatos fejlődésével a szájon át alkalmazható készítmények lehetőséget kínálnak a betegek igényeinek és preferenciáinak szélesebb körű kielégítésére. A szájon át szedhető szemaglutid jól példázza a GLP-1 terápiák fejlődését, mivel az injekciós adagolási formán túl új kezelési alternatívát biztosít, tovább szélesítve a betegek és az egészségügyi ellátórendszerek rendelkezésére álló terápiás lehetőségeket.

Az együttműködés a felek azon törekvését tükrözi, hogy tudományos szakértelemre, rugalmas ellátási háttérre és költséghatékony fejlesztésre építve javítsák a komplex terápiákhoz való hozzáférést. Az értéklánc mentén meglévő, egymást kiegészítő erősségeikre építő közös fejlesztési modell révén az Adalvo és a Richter célja, hogy felgyorsítsa a magas színvonalú kezelések világszintű hozzáférhetőségét, és megfeleljen a jövőbeli piaci igényeknek is.

Az Adalvo-val kialakított partnerségünk tovább erősödik, ami jól példázza az egymást kiegészítő szakértelemre épülő együttműködés értékét az összetett generikus GLP-1 programok fejlesztésében. Az injekciós készítmények terén folytatott sikeres közös munkánkra építve ez a megállapodás tovább bővíti kapcsolatunkat, és támogatja azon stratégiai célunkat, hogy a metabolikus betegségek területén széles és differenciált portfólióval rendelkezzünk, kedvező alapot biztosítva a terápiás terület jövőbeli növekedési lehetőségeinek kiaknázásához

- emelte ki Szolyák Tamás, a Richter kereskedelmi igazgatója.