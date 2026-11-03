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Meglepetés a fapadosoknál: bő évtizede nem történt ilyen a Ryanair járatain – a Wizz Air elképesztő formába lendült az ősszel

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Felemásan teljesítettek októberben az európai diszkont légitársaságok. A piacvezető fapados Ryanair utasforgalma lényegében befagyott, miközben a Wizz Air ötödével több utast szállított.
K. T.
2026.11.03, 11:50
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Lenyomta kisebb riválisa Európa legnagyobb fapados légitársaságát. Miközben októberben szinte megállat a Ryanair utasszámának bővülése, a Wizz Air forgalma ötödével pörgött fel a kedden közzétett adatok alapján.

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A Ryanair fékezett, a Wizz Air magasabb fokozatra kapcsolt a fapadosok versenyében / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A kontinens két meghatározó diszkont légitársasága meglehetősen eltérő tempóban teljesített a középső őszi hónapban.

Egy évtizede nem forult elő ilyen a Ryanairnél

A piacvezető ír fapados 19,4 millió utast szállított, ez azonban mindössze egy százalékkal – 200 ezer fővel – haladja meg az egy évvel korábbit. Tavaly még öt százalékkal tudta növelni a utasszámát a Ryanair októberben. Ilyen csekély mértékű bővülésre – a Covid-19 pandémia jelentette kényszerű leállástól eltekintve – legutóbb 2014 augusztusában, vagyis bő egy évtizede volt példa a társaságnál.

A járatkihasználtság ezzel együtt továbbra is magas, 93 százalék volt, csakúgy, mint egy évvel korábban.

Az elmúlt 12 hónapban 215,4 millió utazó fordult meg a Michael O’Leary vezette társaság járatain, ami öt százalékos utasforgalom bővülést jelent.

Felpörgött ősszel a Wizz Air

A közvetlen versenytárs, a Wizz Air ezzel szemben októberben rátett még egy lapáttal: a vállalatcsoport gépeire összesen 7,62 millió jegyet adtak el, 19,8 százalékkal többet, mint 2025 azonos hónapjában.

A magyar hátterű diszkont légitársaság továbbra is agresszíven bővíti kapacitásait, oly mértékben, hogy azzal még a forgalom felfutása sem tud lépést tartani. Nem volt ez másként most sem, a 22,1 százalékos férőhelybővítés után már 8,36 millió ülőhelyet kínált az utazni vágyóknak. A járatok átlagos töltöttségi szintje így 1,7 százalékponttal 91,2 százalékra csökkent éves alapon.

A Váradi József alapította és irányította társaság 80,6 millió utast szállított az október végén zárult egy év során, ami ugyancsak dinamikus, 19,6 százalékos növekedésnek felel meg.

A Wizz Air részvényei 0,6 százalékkal ereszkedtek kedd délelőtt a pesszimista befektetői hangulatban, az év eleje óta pedig 20 százalékkal zsugorodott a társaság tőzsdei értéke. A Ryanair kurzusát 1,6 százalékkal húzták lejjebb ma a kereskedők, idén a versenytárshoz hasonló, ötödével apadó piaci kapitalizáció jellemzi a vállalatot.

A Ryanair adózott eredménye 15 százalékkal, 2,15 milliárd euróra csökkent az üzleti év első hat hónapjában, míg a második negyedévben 6 százalékos volt a zsugorodás, 1,6 milliárd euróra. A visszaesésben pedig a növekvő költségek mellett a kereslet gyengülése is közrejátszott a hétfőn közzétett gyorsjelentés szerint. A társaság bérbefagyasztást és a fedélzeti személyzet csökkentését is mérlegeli, és Michael O'Leary szerint a gazdaságtörténet legnagyobb jegyáremelése jöhet az elszálló olajárak miatt. A Wizz Air beszámolója november 12-én érkezik majd.

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