Jól zsonglőrködött Soros György: még a kémbotrány előtt búcsút intett az Nvidiának, dél-koreai szupersztárt igazolt a magyar milliárdos
Lecsengett a harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon a tengerentúlon, ami egyben azt is jelenti, hogy a befektetési vállalatok is közzéteszik amerikai portfóliójuk összetételét az erre vonatkozó szabályok alapján. A 13F dokumentumok alapján a magyar származású veterán befektető, Soros György alapja továbbra is aktívan és jól forgatja a pénzét.
A Budapesten született amerikai pénzember vagyonát kezelő Soros Fund Management (SFM) szeptember végén már 8,51 milliárd dollár útját egyengette, ez 4,5 százalékos – 370 millió dolláros – bővülést jelent a három hónappal korábbi helyzethez képest.
Átrendezte portfólióját a veterán tőzsdeguru
A világéletében aktív kereskedőként ismert spekuláns továbbra is igen sokszínű, több száz részvényt tartalmazó befektetési palettája július és szeptember között is dinamikusan változott:
- 96 új részvényből vásárolt be,
- és további 46 már meglévő befektetésben növelte kitettségét.
- Eközben 101 vállalatból szállt ki tejesen,
- és 84 további érdekeltségét építette le kisebb-nagyobb mértékben.
A 97. életévében járó veterán tőzsdeguru főként a technológiai szektorban mozgott a legutóbbi negyedévben. Az időszak során felépített új pozíciók közül a legjelentősebb a MarketAxess online kereskedési platformot működtető cég, melynek papírjaiból 80 millió dollárnyit vásárolt az SFM.
Dél-koreai kedvencet talált Soros György, Jensen Huang lemondását nem várta meg az Nvidia eladásával
A Nasdaqra júliusban bevezetett dél-koreai csipgyártó, az SK Hynix is rögtön felkerült Sorosék radarjára, a megszerzett 325 ezer részvény közel 60 millió dolláros kitettséget biztosít.
A harmadik legjelentősebb új szerzemény az Expedia Group volt. Az online turisztikai piactérből az SK Hynix-hez hasonló részesedést szerzett meg a nagybefektető.
A Soros-alap bevásárlásainak legnagyobb nyertese az Intel volt, miután a meglévő 100 ezer darabos pakettjét 2,83 millió darabra növelte. Az amerikai techcég ezzel egy csapásra a teljes vagyon második legnagyobb érdekeltségévé lépett elő, 4,5 százalékkal és 340 millió dolláros eszközértékkel.
A Facebook-tulajdonos Meta Platforms részvényeiből 130 ezer darabot táraztak be, ezzel a közösségi médiaóriás is százmillió dollár feletti vagyonelemmé vált az alapon belül.
A mintegy száz teljesen leépített pozíció között szerepel a videójátékokat fejlesztő Electronic Arts, valamint a Super Micro Computers, melyek eddig a Soros Fund Management három, illetve 1,7 százalékos vagyonszeletét tették ki.
Eközben jelentősen csökkentette a világ legnagyobb ipari gázszállítójában, a Lindében meglévő részesedését, és az amerikai közműszolgáltató H2O America részvénycsomagját is.
Nagyon jól időzítette Soros az Nvidia-részvények eladását is, amit éppen a Jensen Huang alapító-cégvezér távozásához vezető kémbotrány kirobbanása előtt sikerült végrehajtania. Az alap közel egyötödével (19,3 százalékkal) csökkentette Nvidia-pakettjét, mintegy 47,4 millió dollár értékben értékesítve részvényeit. Ezzel a vagyonkezelő még a piaci vihar és a stratégiai irányváltás előtt sikeresen realizálta profitja jelentős részét.