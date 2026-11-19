Lecsengett a harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon a tengerentúlon, ami egyben azt is jelenti, hogy a befektetési vállalatok is közzéteszik amerikai portfóliójuk összetételét az erre vonatkozó szabályok alapján. A 13F dokumentumok alapján a magyar származású veterán befektető, Soros György alapja továbbra is aktívan és jól forgatja a pénzét.

Soros György alapja a harmadik negyedévben is aktívan kezelte vagyonát / Fotó: AFP

A Budapesten született amerikai pénzember vagyonát kezelő Soros Fund Management (SFM) szeptember végén már 8,51 milliárd dollár útját egyengette, ez 4,5 százalékos – 370 millió dolláros – bővülést jelent a három hónappal korábbi helyzethez képest.

Átrendezte portfólióját a veterán tőzsdeguru

A világéletében aktív kereskedőként ismert spekuláns továbbra is igen sokszínű, több száz részvényt tartalmazó befektetési palettája július és szeptember között is dinamikusan változott:

96 új részvényből vásárolt be,

és további 46 már meglévő befektetésben növelte kitettségét.

Eközben 101 vállalatból szállt ki tejesen,

és 84 további érdekeltségét építette le kisebb-nagyobb mértékben.

A 97. életévében járó veterán tőzsdeguru főként a technológiai szektorban mozgott a legutóbbi negyedévben. Az időszak során felépített új pozíciók közül a legjelentősebb a MarketAxess online kereskedési platformot működtető cég, melynek papírjaiból 80 millió dollárnyit vásárolt az SFM.

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A Nasdaqra júliusban bevezetett dél-koreai csipgyártó, az SK Hynix is rögtön felkerült Sorosék radarjára, a megszerzett 325 ezer részvény közel 60 millió dolláros kitettséget biztosít.

A harmadik legjelentősebb új szerzemény az Expedia Group volt. Az online turisztikai piactérből az SK Hynix-hez hasonló részesedést szerzett meg a nagybefektető.

A Soros-alap bevásárlásainak legnagyobb nyertese az Intel volt, miután a meglévő 100 ezer darabos pakettjét 2,83 millió darabra növelte. Az amerikai techcég ezzel egy csapásra a teljes vagyon második legnagyobb érdekeltségévé lépett elő, 4,5 százalékkal és 340 millió dolláros eszközértékkel.

A Facebook-tulajdonos Meta Platforms részvényeiből 130 ezer darabot táraztak be, ezzel a közösségi médiaóriás is százmillió dollár feletti vagyonelemmé vált az alapon belül.