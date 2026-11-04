Starbucks: megtörtént a fordulat, a nehezebb rész most jön
Brian Niccol két éve vette át a Starbucks vezetését. Az új vezérigazgató helyzete nem volt egyszerű: a gyorsétteremlánc valaha volt legrosszabb negyedéves számait jelentette az átvételt követően. Az összehasonlítható forgalom (a mindkét időszakban nyitva tartó üzletek forgalma) 7 százalékkal, ezen belül az Egyesült Államokban 10, Kínában pedig 14 százalékkal csökkent. Az esés negatív meglepetés volt, akkortájt az elemzői konszenzus feleakkora visszaesésre számított. A cég a negyedéves iránymutatását is visszavonta, hogy Niccolnak legyen ideje felmérni a helyzetet.
Starbucks a fordulat előtt és ma
A gyenge teljesítmény a mobilos rendelések terjedésének volt tulajdonítható. Az amerikai tranzakciók legalább harmada az appon keresztül érkezett, de a vevők közel 10 százaléka 15–30 percet várt, ami korábban nem volt jellemző.
A rendeléseket ütemezés nélkül, érkezési sorrendben készítették, továbbá a baristák szerint a beosztási algoritmus alulméretezett csapatokat hagyott a pultnál.
A kiszolgálást tovább lassította a túlbonyolított menü és a szinte korlátlan testre szabási lehetőség. Az előző vezetés helytelenül mérte fel a probléma gyökerét, és úgy gondolták, hogy termékbevezetésekkel és akciókkal vissza tudják csalogatni a fogyasztókat. Niccol új vezérigazgatóként azt is kimondta, hogy a marketing a hűségprogram tagjaira fókuszált, holott a forgalomcsökkenés nagy része az alkalmi vásárlóknál jelentkezett.
Niccol elindította a „Back to Starbucks” programot. A 2024 szeptemberében kelt nyílt levelében pedig összefoglalta, mit látott a vállalat fő problémájának: a Starbucks eltávolodott a gyökereitől, a barátságos, megbízhatóan jó kávét kínáló közösségi helytől.
A fordulatot előkészítő terv részeként 30 százalékkal csökkentették az ital- és ételkínálat termékszámát egy év alatt. Az appban „józan ész” alapú korlátokat vezettek be a testre szabásra és visszafogták az akciókra épülő ajánlatokat. A cél az lett, hogy a helyben és a drive-throughnál rendelők legfeljebb 4 perc alatt, a mobilon rendelők 12–15 percen belül kapják meg a rendelésüket, s mindeközben egy új algoritmus helyezze előtérbe az üzletben leadott rendeléseket.
A fordulat nem vezetett azonnali javuláshoz a számokban. Tavaly a többletmunkaerő előbb a költségekben jelent meg, ami miatt az egy részvényre jutó igazított eredmény (EPS) két negyedévben rendre 40, illetve 46 százalékkal csökkent, a forgalom pedig hat negyedéven át folyamatosan mérséklődött.
A piac eközben nem volt türelmes. Egy évvel Niccol kinevezését követően a részvény 6 százalékkal állt lejjebb, miközben a fogyasztási szektor részvényei 31 százalékot emelkedtek.
Az áttörésre 2025 végén került sor: az év utolsó negyedében 4 százalékkal nőtt a forgalom, és nyolc negyedév után először nőtt a vásárlások száma az Egyesült Államokban. A bővülés azóta tovább gyorsult, a kiigazított működési árrés pedig 14 százalékra javult. A januári befektetői napon a vállalat 2028-ra legalább 3 százalékos éves forgalombővülést, 13,5 és 15 százalék közötti árrést, valamint 3,35 és 4 dollár közötti EPS-t tűzött ki célul.
Maradt néhány kérdőjel
A friss negyedéves számok erősnek tűnnek, de akad néhány kérdőjel. A globális forgalom 7,2 százalékkal nőtt a 6,2 százalékos elemzői konszenzussal szemben, a kiigazított EPS 54 százalékkal 0,80 dollárra emelkedett a várt 0,72 dollárhoz képest, míg a kiigazított működési árrés 4,5 százalékponttal 14 százalékra javult.
A 9,14 milliárd dolláros bevétel 4 százalékkal mérséklődött és elmaradt a várakozástól, de ez technikai hatás: a kínai üzletek a vegyesvállalatba kerülve licencüzletté váltak. A növekedés szerkezete viszont változik.
Amerikában a vásárlások száma már csak 2,4 százalékkal bővült az előző negyedévi 4,2 százalék után, miközben az átlagos kosárérték 5,2 százalékkal nőtt. A nemzetközi üzletágban a forgalom mindössze 0,9 százalékkal emelkedett, a tranzakciók száma 2,8 százalékkal csökkent. Vagyis a növekedés egyre inkább a drágább fogyasztói kosárból, és kevésbé a több vendégből jön.
Az értékeltség sem engedékeny: a vállalat részvényei nagyjából 32-szeres előretekintő P/E-n forognak. A részvényeseknek a fordulat eddig keveset hozott.
A kinevezés napján 24,5 százalékkal ugrott a részvénykurzus, utána azonban inkább oldalazott az árfolyam: idén januárban mindössze 14 százalékkal állt afelett, ahol Niccol érkezésekor járt, miközben az S&P 500 közel 40 százalékkal emelkedett. A Starbucks ma jobb vállalat, mint két éve, de a jó hírt a piac nagyrészt előre beárazta.
A következő negyedévekben három tényező döntheti el, van-e tér a további emelkedésre.
- Az első faktor a tranzakciószám: amíg a vendégek száma nő, a fordulat tartós lehet, ha azonban már csak az árak emelkednek, a lendület lassulhat.
- A második a nemzetközi üzletág, ahol a vásárlások száma csökken, miközben a cég itt nyitja az új kávézók zömét. A harmadik a költségoldal: a kávéárak mérséklődése segíthet, a munkaerő-befektetés viszont tartós költségtétel marad.
Aki most vásárolna, annak a fordulat már nem hír, a folytatás viszont ígéretes. A cég a 2027-es pénzügyi évben közel 18 százalékos EPS-növekedéssel számol, újraindítja a sajátrészvényvásárlásokat, és mintegy 1 200 új kávézót nyit.
Amennyiben a vállalat eléri a 2028-as célsáv felső szélét jelentő 4 dolláros EPS-t, az a jelentés utáni árfolyamra vetítve (103,67 dollár) nagyjából 25-szörös P/E-nek felel meg. A legfontosabb jel pedig már most ott van a számokban: a vendégek visszatértek, a vásárlások száma a 2026-os pénzügyi évben 3,2 százalékkal nőtt.