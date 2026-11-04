Brian Niccol két éve vette át a Starbucks vezetését. Az új vezérigazgató helyzete nem volt egyszerű: a gyorsétteremlánc valaha volt legrosszabb negyedéves számait jelentette az átvételt követően. Az összehasonlítható forgalom (a mindkét időszakban nyitva tartó üzletek forgalma) 7 százalékkal, ezen belül az Egyesült Államokban 10, Kínában pedig 14 százalékkal csökkent. Az esés negatív meglepetés volt, akkortájt az elemzői konszenzus feleakkora visszaesésre számított. A cég a negyedéves iránymutatását is visszavonta, hogy Niccolnak legyen ideje felmérni a helyzetet.

Starbucks: megtörtént a fordulat, a nehezebb rész most jön / Fotó: Getty Images via AFP

Starbucks a fordulat előtt és ma

A gyenge teljesítmény a mobilos rendelések terjedésének volt tulajdonítható. Az amerikai tranzakciók legalább harmada az appon keresztül érkezett, de a vevők közel 10 százaléka 15–30 percet várt, ami korábban nem volt jellemző.

A rendeléseket ütemezés nélkül, érkezési sorrendben készítették, továbbá a baristák szerint a beosztási algoritmus alulméretezett csapatokat hagyott a pultnál.

A kiszolgálást tovább lassította a túlbonyolított menü és a szinte korlátlan testre szabási lehetőség. Az előző vezetés helytelenül mérte fel a probléma gyökerét, és úgy gondolták, hogy termékbevezetésekkel és akciókkal vissza tudják csalogatni a fogyasztókat. Niccol új vezérigazgatóként azt is kimondta, hogy a marketing a hűségprogram tagjaira fókuszált, holott a forgalomcsökkenés nagy része az alkalmi vásárlóknál jelentkezett.

Niccol elindította a „Back to Starbucks” programot. A 2024 szeptemberében kelt nyílt levelében pedig összefoglalta, mit látott a vállalat fő problémájának: a Starbucks eltávolodott a gyökereitől, a barátságos, megbízhatóan jó kávét kínáló közösségi helytől.

A fordulatot előkészítő terv részeként 30 százalékkal csökkentették az ital- és ételkínálat termékszámát egy év alatt. Az appban „józan ész” alapú korlátokat vezettek be a testre szabásra és visszafogták az akciókra épülő ajánlatokat. A cél az lett, hogy a helyben és a drive-throughnál rendelők legfeljebb 4 perc alatt, a mobilon rendelők 12–15 percen belül kapják meg a rendelésüket, s mindeközben egy új algoritmus helyezze előtérbe az üzletben leadott rendeléseket.