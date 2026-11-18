A bejelentés az amerikai telekomszektorban markáns reakciókat váltott ki, az AT&T, a Verizon és a T-Mobile US árfolyama a bejelentést követő kereskedési napon több mint 10 százalékkal esett. Az európai szolgáltatók gyengébb teljesítményéhez ugyanakkor a Starlinkkel kapcsolatos aggodalmak mellett a korábbi emelkedést követő profitrealizálás és a romló piaci hangulat is hozzájárulhatott az elmúlt hónapok során.

A befektetők egyre komolyabb versenytársként tekintenek a Starlink műholdas szolgáltatására / Fotó: NurPhoto via AFP

A Starlink szolgáltatás hatása az európai telekommunikációs szektorra

A befektetői aggodalom tehát nem teljesen alaptalan, hiszen a műholdas elérés idővel nyomás alá helyezheti a hagyományos telekommunikációs cégek bevételeit, főképp a ritkábban lakott, földi hálózattal kevésbé lefedett területeken. Jelenleg azonban ez a fajta technológia inkább a szolgáltatások kiegészítésére szolgál, mintsem azok kiváltására. A sűrűn lakott, városi környezetben nehéz megoldani a megfelelő lefedettséget műholdas kapcsolattal. Ráadásul az amerikai frekvenciavásárlás nem jelent automatikus belépést az európai piacokra is, hiszen ehhez külön spektrumokra és szabályozói megfelelésre lenne még szüksége a cégnek.

A legtöbb európai telekommunikációs cég közvetlen amerikai kitettsége mérsékelt, ezért esetükben a Starlink jelentette rövid távú negatív hatás korlátozott maradhat. Kivételt képez ez alól a Deutsche Telekom, hiszen a csoport eredménytermelésében meghatározó szerepet játszik az amerikai T-Mobile US leányvállalat.

Ezzel együtt a Deutsche Telekom elmúlt féléves gyenge teljesítménye részben túlzónak tekinthető, hiszen a Starlink csak jelentős beruházások után, hosszabb távon válhat veszélyes versenytárssá.

Ezen felül a gyengébb tőkepiaci hangulat közepette felerősödhet a távközlési szektor defenzív jellege, a különböző szolgáltatások (mobil, internet) iránti kereslet kevésbé ciklikus, mint számos ipari vagy fogyasztási terméké. A növekvő adatforgalom, a prémium előfizetési csomagok terjedése és az árazási erő fennmaradása támogathatja a bevételek és a jövedelmezőség javulását.

Emellett az 5G-hálózatok intenzív fejlesztését követően, amit az elmúltévekben láthattunk, mérséklődhet a bevételarányos beruházási ráta és javulhat a vállalatok szabad cash-flow termelési képessége, miközben az osztalékfizetés is tovább folytatódhat. A közeljövőben a költséghatékonyság javítása, az árazási erő fenntartása és a stabil készpénztermelés kerülhet az európai telekomcégek fókuszába. Több európai vállalat esetében 4-5 százalék körüli előretekintő évesített osztalékhozam rajzolódik ki.

Az elmúlt hetek turbulens piaci környezetében már több kiemelt szereplő, köztük az Orange vagy a Deutsche Telekom is relatív ellenállóképességet tudott felmutatni. Utóbbi esetében ráadásul a 10-11 körüli egyéves előretekintő P/E ráta nem tanúskodik feszes árazottságról, miközben az elemzői konszenzus 4 százalék körüli bevételnövekedést és a profitmarzsok stabilizálódását várja a következő évben.

A Starlink megjelenése és piaci pozíciójának erősödése tehát hosszú távon teremthet komolyabb versenyhelyzetet. Ugyanakkor a stabil ügyfélbázis, a kiterjedt hálózat és a szektort jellemző viszonylag mérsékelt lemorzsolódási ráta biztosíthatja az európai vállalatok kedvező pozicionáltságát. A törékeny piaci szentiment közepette a stabil készpénztermelő és fenntartható osztalékot fizető telekomcégek érdekes menedéket kínálhatnak a befektetők számára.