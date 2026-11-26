Az elmúlt időszakban jelentős változás következett be a tengerentúli tőkepiacok hangulatában. Míg év elején elsősorban az energiaszektor és a technológiai óriásvállalatok teljesítménye határozta meg a piaci folyamatokat, az utóbbi időben a politikai fejlemények, a makrogazdasági bizonytalanságok és a fokozódó befektetői óvatosság kerültek előtérbe. Mindez jelentős szektorrotációt indított el, amely érdemben átrendezte a vezető részvényindexek idei teljesítményét.

Szektorrotáció az amerikai részvénypiacon / Fotó: JHVEPhoto

A volatilitás visszatérése, szektor átrendeződés: mit üzen a VIX-index?

A piaci idegesség fokozódását legpontosabban a félelemindexként ismert VIX-index idei alakulása tükrözi, amely az S&P 500-opciók árazásából méri a következő 30 napra várt ingadozást. Amint nő a bizonytalanság, az intézményi befektetők fedezeti ügyletekkel kezdik védeni a portfólióikat, ami megemeli a VIX értékét.

Ahogy az ábrán is látható, a nyugodtabb időszakok után határozottan megugrott a volatilitás. A magasabb VIX-szintek jellemzően nem kedveznek a magasabb bétájú technológiai vállalatoknak, ugyanis ilyenkor a tőke elkezd kiáramlani a túlfűtött, valamint addig hozamot termelő szegmensekből, és stabilabb menedéket keres.

Az S&P 500, a Nasdaq és az Equal Weight S&P 500 párharca

Az óvatosabbá váló tőkeáramlás hatása kirajzolódik a főbb amerikai részvényindexek év eleje óta elért hozamainak összehasonlításakor. Az elmúlt években a technológiai túlsúlyú Nasdaq és a kapitalizáció alapján súlyozott S&P 500 szinte kéz a kézben húzta felfelé a piacot, mivel az S&P 500 teljesítményét jelentős mértékben határozza meg néhány óriáscég.

Az indexek teljesítményét nézve azonban látszik a fordulat: a bizonytalanabb környezetben a Nasdaq és a hagyományos S&P 500 nyomás alá került, miközben az egyenlő súlyozású S&P 500 felülteljesített. Mivel ebben az indexben mind az 500 vállalat azonos, mintegy 0,2 százalékos súllyal szerepel, pontosabban tükrözi a széles piac állapotát és azt mutatja, hogy a technológiai óriások gyengélkedése mögött a piac többi része relatíve ellenálló maradt.