Szektorrotáció az amerikai részvénypiacon: milyen szektorokba menekülnek a befektetők?
Az elmúlt időszakban jelentős változás következett be a tengerentúli tőkepiacok hangulatában. Míg év elején elsősorban az energiaszektor és a technológiai óriásvállalatok teljesítménye határozta meg a piaci folyamatokat, az utóbbi időben a politikai fejlemények, a makrogazdasági bizonytalanságok és a fokozódó befektetői óvatosság kerültek előtérbe. Mindez jelentős szektorrotációt indított el, amely érdemben átrendezte a vezető részvényindexek idei teljesítményét.
A volatilitás visszatérése, szektor átrendeződés: mit üzen a VIX-index?
A piaci idegesség fokozódását legpontosabban a félelemindexként ismert VIX-index idei alakulása tükrözi, amely az S&P 500-opciók árazásából méri a következő 30 napra várt ingadozást. Amint nő a bizonytalanság, az intézményi befektetők fedezeti ügyletekkel kezdik védeni a portfólióikat, ami megemeli a VIX értékét.
Ahogy az ábrán is látható, a nyugodtabb időszakok után határozottan megugrott a volatilitás. A magasabb VIX-szintek jellemzően nem kedveznek a magasabb bétájú technológiai vállalatoknak, ugyanis ilyenkor a tőke elkezd kiáramlani a túlfűtött, valamint addig hozamot termelő szegmensekből, és stabilabb menedéket keres.
Az S&P 500, a Nasdaq és az Equal Weight S&P 500 párharca
Az óvatosabbá váló tőkeáramlás hatása kirajzolódik a főbb amerikai részvényindexek év eleje óta elért hozamainak összehasonlításakor. Az elmúlt években a technológiai túlsúlyú Nasdaq és a kapitalizáció alapján súlyozott S&P 500 szinte kéz a kézben húzta felfelé a piacot, mivel az S&P 500 teljesítményét jelentős mértékben határozza meg néhány óriáscég.
Az indexek teljesítményét nézve azonban látszik a fordulat: a bizonytalanabb környezetben a Nasdaq és a hagyományos S&P 500 nyomás alá került, miközben az egyenlő súlyozású S&P 500 felülteljesített. Mivel ebben az indexben mind az 500 vállalat azonos, mintegy 0,2 százalékos súllyal szerepel, pontosabban tükrözi a széles piac állapotát és azt mutatja, hogy a technológiai óriások gyengélkedése mögött a piac többi része relatíve ellenálló maradt.
Menekülés a defenzív bástyákba
Az Equal Weight felülteljesítésének motorja a szektorrotáció. A bizonytalanabb környezetben a nagy alapkezelők a ciklikus és technológiai papírokból két klasszikus defenzív szektorba csoportosították át a tőkét.
A tőkeáramlás elsősorban az egészségügyi szektor irányába erősödött, ami részben az ágazat defenzív jellegével magyarázható.
A gyógyszerek és az egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet kevésbé kitett a gazdasági ciklusoknak, így a szektor volatilis piaci környezetben is viszonylag stabil cash flow-t biztosíthat a befektetők számára. Az ágazat kedvező teljesítményéhez a Moderna és az Eli Lilly részvényeinek erősödése is érdemben hozzájárult.
Az alapvető fogyasztási cikkeket előállító vállalatok (Consumer Staples) szintén profitálhatnak a bizonytalan piaci környezetből, mivel az élelmiszerek és a háztartási termékek iránti kereslet a gazdasági ciklusoktól viszonylag függetlenül alakul. Emellett az erős márkával rendelkező vállalatok jelentős árazási erővel bírnak, ami lehetővé teszi számukra, hogy megőrizzék profitmarzsaikat még kedvezőtlenebb gazdasági körülmények között is.
Mivel ez a két szektor lényegesen nagyobb relatív súllyal szerepel az egyenlő súlyozású S&P 500-ban, mint a hagyományos S&P 500-ban vagy a Nasdaqban, a tőkebeáramlás közvetlenül ellensúlyozta a tech-szektor korrekcióját.
Mit jelenthet ez a gyakorlatban?
A szektorrotáció önmagában nem jelent medvepiacot, sokkal inkább a kockázatok átárazódására utal. A két ábra együttesen arra utalhat, hogy emelkedő volatilitás mellett a túlzott koncentráció komoly sebezhetőséget okozhat, míg a defenzív kitettség és az egyenlő súlyozású megközelítés hatékonyan tompíthatja a piaci viharokat a megnövekedett bizonytalanság mellett. A következő hónapokban a VIX mellett az Equal Weight és a hagyományos S&P 500 közötti teljesítménykülönbség is fontos indikátorként szolgálhat a piaci hangulat változásainak nyomon követésében.