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Kiderült: a magyarok rajonganak a német Rheinmetallért, ha a pénzükről van szó – de találtak még jobbat is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A legnépszerűbb tíz külföldi részvény mind amerikai. A német Rheinmetall csak a 12-ik helyre tudta beverekedni magát a Lightyear magyar ügyfelei körében, közvetlenül a tengerentúli technológiai óriások nyomában loholva.
Murányi Ernő
2026.11.03, 14:20
Frissítve: 2026.11.03, 14:24
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Régóta izgatja a gazdasági újságírók fantáziáját, hogy mely részvények örvendenek a legnagyobb népszerűségnek a hazai befektetők körében. A pesti börzén jegyzett papírok kedveltségéről árulkodik a BÉT forgalmi listája, hiszen bár a külföldi befektetők alakítják alapvetően a magyar részvények piacát is, okkal feltételezhető, hogy a hazai befektetők is elsősorban az OTP-t és társait, azaz a legnagyobb forgalmú blue chipeket favorizálják. 

technológiai óriások AI-Powered Robots Take Center Stage At Smart Tech Korea 2026
Technológiai óriások és Rheinmetall: így fektetnek be a magyarok 2026-ban/ Fotó: NurPhoto via AFP

Most azonban a Lightyear befektetési platformnak hála friss, összesített és anonimizált adatokat kaptunk arról is, hogy mely külföldi részvények mozgatták meg leginkább a hazai befektetők fantáziáját, legalábbis saját ügyfeleiket tekintve.

A legnépszerűbb külföldi részvények: technológiai óriások

Nos, a magyar befektetők körében továbbra is a tengerentúli technológiai szektor képviselői a legnépszerűbbek és a magyar befektetők száma alapján összeállított toplistát ki más vezetné, mint a mesterséges intelligencia robbanásának éllovasa, vagyis az Nvidia.

Középpontban a Rheinmetall és a védelmi ipar

Bár a top 10-et az amerikai cégek uralják, az európai piacot tekintve kiemelkedő a német védelmi ipari óriás, a Rheinmetall pozíciója. A hazai gyártókapacitásokkal is rendelkező vállalat a legszélesebb körben birtokolt európai részvény a magyar Lightyear-ügyfelek körében.

A platformon elérhető mintegy 4900 külföldi részvény közül a Rheinmetall a következő előkelő helyezéseket foglalja el 2026-ban:

  • A befektetők száma alapján: 12. hely
  • A befektetések összértéke alapján: 7. hely
  • A kereskedési volumen alapján: 7. hely

A Rheinmetall részvényeket tartó magyar ügyfelek száma amúgy körülbelül a harmincszorosára nőtt 2025 eleje óta, ami messze meghaladja a Lightyear teljes magyarországi ügyfélkörének egyébként is dinamikus növekedési ütemét.

A Rheinmetall-részvényt birtokló magyar befektetők aránya a Lightyearnél a 2024. januári 0,3 százalékról 2026. áprilisára 4,7 százalékos csúcsra emelkedett, míg jelenleg 3,9 százalék körül mozog. 

A brókercég adatai alapján a szektor iránti hazai kereslet jelentős növekedést mutatott, amely 2026 elején érte el a csúcspontját. Azoknak a magyar ügyfeleknek a száma, akik legalább egy európai légi- és védelmi ipari részvénnyel rendelkeznek, nagyjából húszszorosára nőtt 2025 eleje óta. Ezt az érdeklődést túlnyomórészt a Rheinmetall iránti kereslet hajtotta, de a befektetők körében népszerűnek bizonyultak még a következő vállalatok is:

  • Rolls-Royce
  • Airbus
  • Thales
  • CSG
  • Hensoldt
  • Saab

A vételi aktivitás 2026 első negyedévében tetőzött, amikor az adott negyedévben részvényt vásárló összes magyar ügyfél 8.5 százaléka vett Rheinmetall papírokat. Ez az arány a második negyedévben 5,4 százalékra, majd a harmadik negyedévben 3,7 százalékra mérséklődött, ami arra utal, hogy a védelmi szektor iránti rendkívüli érdeklődés az év során némileg lehűlt, bár a részvényeket megtartó befektetők száma stabil maradt.

 

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tőzsde
Rheinmetall
amerikai részvények
technológiai cégek

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